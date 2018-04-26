Ленину оторвали руку и голову, а потом вместе с Максимом Горьким закопали и сожгли

Полуразрушенный постамент в сквере по улице Оплеснина в центральной части Ухты уже давно стал нелепой исторической достопримечательностью. Многие сегодня даже и не догадываются, что на этом месте когда-то находилась скульптурная композиция «Ленин и Горький». Куда она подевалась, попытались выяснить местные коммунисты. Вышла почти детективная история…

Охота на Ильича

Известно, что скульптура была установлена в середине 60-х годов прошлого столетия по инициативе инженера одного из строительно-монтажных управлений Петра Андреевича Гуро и учащихся 6-х классов средней школы № 3. Изготовление скульптуры заказали на одном из заводов нынешнего Нижнего Новгорода, где к вождю мирового пролетариата и к литературному классику было особое отношение. Сейчас уже стали подзабывать, что этот город в советское время именовался Горьким.

Простояла скульптура до начала 90-х годов, а затем была отправлена якобы на реставрацию: после одного из «покушений» у Ильича отвалилась рука. С тех пор ее никто не видел.

В 90-е годы некоторые ухтинцы не без оснований полагали, что скульптуру отправили на реставрацию в Пермь, там она и осталась якобы за долги Ухтинской администрации, которая не расплатилась за ремонт. Основания так думать были, поскольку пермские «Ленин и Горький» один в один были похожи на ухтинских. Правдоподобности детективной версии добавлял и тот факт, что у тамошнего Ленина вместо гипсовой руки сейчас установлена какая-то резиновая перчатка.

Но вскоре выяснилось, что если и надо искать ухтинскую скульптуру, то только не в Перми. Производство композиций «Ленин и Горький» в советское время было поставлено на поток. Поэтому их можно было встретить в разных уголках Советского Союза. А в том, что у «пермского» Ленина также была сломана рука, нет ничего удивительного.

Пустой постамент

В адрес первого секретаря Ухтинского горкома КПРФ, помощника депутата Госдумы РФ Валерия Харченко поступил официальный ответ из местной администрации. В нем подробно изложена информация о последних днях существования скульптуры. С ней расправились так грубо и цинично, будто кто-то вымещал свою личную злобу на основоположника первого в мире государства рабочих и крестьян. После очередного набега вандалов у фигуры Ленина были оторваны рука и голова. Изуродованный каркас был вывезен на свалку.

«Скульптура была захоронена на глубине примерно 10-12 метров. Место захоронения пожароопасное: в 2011 году там бурили скважину, получился факел огня…» — говорится в официальном письме. Уничтожение скульптуры подтвердил и бывший музейный работник Виктор Моор, также проводивший свое расследование.

В администрации Ухты считают, что из-за сложной экономической ситуации воссоздать скульптуру «Ленин и Горький» в данное время не представляется возможным.

Как сообщил Валерий Харченко, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы на пустующий постамент установить памятный знак, посвященный участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Сергей ПАВЛОВ.