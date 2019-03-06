Леонид Каневский приедет в Коми

Март 6, 2019 - Лента

На следующей неделе в Сыктывкар приедет телевизионная группа НТВ, снимающая цикл передач «Следствие вели», а следом — знаменитый актер и телеведущий Леонид Каневский.
Визит группы связан с криминальной историей из книги «Сыщики земли Зырянской», которую написал бывший сотрудник милиции Анатолий Соловьев. По этому сюжету москвичи собираются снимать передачу.

1975 год. Леонид Каневский вручил курсанту награду.

Любопытно, что Каневский и Соловьев знакомы более 40 лет. В 1975 году курсант Одесской школы милиции Анатолий Соловьев, проходивший стажировку в одном из райотделов Одессы, помог раскрыть необычное убийство.

Анатолий Соловьев.

…Семья с детьми отдыхала на пляже в Аркадии, и маленькая девочка увидела, что из песка торчит кисть руки. Тела не было. Судмедэкспертиза выяснила, что кисть принадлежала молодому мужчине до 25 лет. На руке были старые мозоли — вероятно, когда-то этот человек занимался физическим трудом, но потом перестал. Личность установить не могли.
Сыщики стали выдвигать версии, и курсант Соловьев предположил, что это мог быть солдат, который до службы выполнял тяжелую работу. Версия подтвердилась. Оказалось, что после недавней демобилизации все «дембеля» вернулись домой. Кроме одного.
У него была подруга, к которой внезапно вернулся из колонии муж-рецидивист. Он-то и убил солдата, расчленив тело и выбросив его куски в море.
За помощь в раскрытии преступления 3 ноября 1975 года Соловьев был награжден Почетной грамотой министра внутренних дел (тогда — Щелокова). А вручал эту грамоту курсанту актер Леонид Каневский, который в ту пору прославился ролью майора Томина в сериале «Следствие вели знатоки». Первая серия знаменитого цикла вышла в 1971 году.

Фото из личного архива Анатолия Соловьева.

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