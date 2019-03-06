Леонид Каневский приедет в Коми

На следующей неделе в Сыктывкар приедет телевизионная группа НТВ, снимающая цикл передач «Следствие вели», а следом — знаменитый актер и телеведущий Леонид Каневский.

Визит группы связан с криминальной историей из книги «Сыщики земли Зырянской», которую написал бывший сотрудник милиции Анатолий Соловьев. По этому сюжету москвичи собираются снимать передачу.

Любопытно, что Каневский и Соловьев знакомы более 40 лет. В 1975 году курсант Одесской школы милиции Анатолий Соловьев, проходивший стажировку в одном из райотделов Одессы, помог раскрыть необычное убийство.

…Семья с детьми отдыхала на пляже в Аркадии, и маленькая девочка увидела, что из песка торчит кисть руки. Тела не было. Судмедэкспертиза выяснила, что кисть принадлежала молодому мужчине до 25 лет. На руке были старые мозоли — вероятно, когда-то этот человек занимался физическим трудом, но потом перестал. Личность установить не могли.

Сыщики стали выдвигать версии, и курсант Соловьев предположил, что это мог быть солдат, который до службы выполнял тяжелую работу. Версия подтвердилась. Оказалось, что после недавней демобилизации все «дембеля» вернулись домой. Кроме одного.

У него была подруга, к которой внезапно вернулся из колонии муж-рецидивист. Он-то и убил солдата, расчленив тело и выбросив его куски в море.

За помощь в раскрытии преступления 3 ноября 1975 года Соловьев был награжден Почетной грамотой министра внутренних дел (тогда — Щелокова). А вручал эту грамоту курсанту актер Леонид Каневский, который в ту пору прославился ролью майора Томина в сериале «Следствие вели знатоки». Первая серия знаменитого цикла вышла в 1971 году.

Фото из личного архива Анатолия Соловьева.