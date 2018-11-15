Лесное оленеводство в Коми признано неэффективным

Проект по развитию таежного оленеводства в Княжпогостском районе рассматривался как экспериментальный, научно-инновационный, направленный на изучение возможностей развития оленеводства в лесной зоне республики.

Недавно инициаторы проекта подали ходатайство в Министерство сельского хозяйства с просьбой признать проект неэффективным.

В качестве примера в Минсельхозе приводилась практика работы отдельных хозяйств Коми в 30-40 годах XX века и содержание оленей в условиях леса в Усть-Куломском районе в совхозе «Помоздинский», где на протяжении ряда лет численность оленей составляла более 1000 голов. Однако в этот раз возрождение проекта на принесло желаемых результатов, и проект было решено свернуть.