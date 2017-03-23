Лесопосадки в Коми

На этой неделе Сыктывкарский городской суд вынес приговор группе чиновников во главе с экс-руководителем Комитета лесов Коми Василием Осиповым (на снимке).



Любопытно, что расследование уголовного дела завершилось еще летом 2015 года. А одно только оглашение приговора заняло две недели…

По так называемому «делу лесников», растянувшемуся на несколько лет, вынесен судебный вердикт.

На скамье подсудимых сразу несколько человек — бывший руководитель регионального Комитета лесов Василий Осипов, его заместители Александр Куратов и Руслан Ульянов, заведующий сектором государственных заказов Комитета Анатолий Слюсарь, начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрей Навалихин и директор госучреждения «Коми региональный лесопожарный центр» Владимир Дробахин. Им вменялось в вину превышение должностных полномочий, незаконные рубки, совершенные организованной группой в особо крупном размере, а Осипову — незаконное участие в предпринимательстве, отмывание преступных доходов и получение взятки.

В. Осипов приговорен к 5 годам лишения свободы. Остальные фигуранты «лесного дела» получили от 2,5 до 3 лет.