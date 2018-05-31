Лесоруб, присевший перекусить, едва не стал «обедом» для хищника-людоеда

На прошлой неделе в Удорском районе дровосек подвергся в лесу атаке «хозяина тайги». Взрослый медведь покалечил 54-летнего жителя Чернутьево. Мужчина чудом спасся от верной гибели. Сейчас он лечится в Республиканской больнице. Врачи и родственники надеются на лучшее.

Медвежьи лапы

Как рассказала «Трибуне» дочь пострадавшего Мария Семенова, в тот роковой для него день Владимир Васильевич Селиванов заготавливал дрова:

— Делянка в трех километрах от села. В лесу папа работал один. Он присел отдохнуть, перекусить и не заметил, как сзади подкрался крупный хищник. Набросившись на отца, медведь начал терзать его когтями, кусать, бить огромными лапами. Это чудо, что медведь не добил его прямо на месте.

Несмотря на тяжелые ранения, истекая кровью, отец все же сумел самостоятельно добраться до дома. Увидев, в каком он состоянии, моя мама немедленно вызвала «скорую». О подробностях мы его не расспрашивали — папа почти не мог говорить, у него повреждены грудь и лицо…

По словам Марии, вообще-то ее отец – опытный охотник, но в этот раз он был без оружия, а главное, не ожидал нападения.

В прошлом году «Трибуна» рассказывала о подобном случае, когда в лапах голодного медведя оказался житель Нижнего Одеса Сосногорского района. Тогда мужчина схитрил — притворился мертвым: перестал кричать и постарался лежать неподвижно, невзирая на страшную боль. Хищник потоптался вокруг, еще раз укусил лежачего — «попробовал на зуб», а потом отстал. Говорят ведь, что медведи оставляют свою добычу на время, чтобы мясо жертвы слегка протухло…

Возможно, такую же хитрость проявил и Владимир Селиванов.

Не провоцировать!

Нынешней весной, когда отощавшие за зиму медведи проснулись, они начали выходить на дороги, заглядывать в населенные пункты в поисках съестного. Хищники не брезгуют рыться на свалках и помойках, хозяйничают в подворьях и нападают на мелкую живность. Но нападение на человека — первый случай в этом году.

Как пишут в соцсетях жители Коми, следы мохнатых хищников замечены практически во всех районах. В подтверждение люди публикуют многочисленные фото и видеоролики с участием косолапых.

К примеру, один автолюбитель в Прилузском районе снял на видео, как топтыгин играл, кувыркался на поле на глазах у людей. Перебегающий дорогу медведь попал на камеру видеорегистратора и жителя Усинска. А печорцы опубликовали довольно страшное кровавое видео: медведица с медвежатами побывала на территории автосервиса и растерзала несчастного пса.

Охотоведы советуют никогда не ходить по лесам в одиночку, а при встрече со зверем — не паниковать. И главное — не провоцировать медведя.

Екатерина МАКАРОВА.