Летчик-любитель: «Полет — это чувство свободы!»

Известный в Воркуте пилот-любитель Виктор Михайлов уверен, что будущее арктического туризма — за малой авиацией. А то, что туристические полеты возможны, он уже много лет доказывает, покоряя просторы Севера на своем легкомоторном самолете «Северок».

Пурга над Диксоном

Виктор родился в самом сердце Арктики — на острове Диксон (Красноярский край, Таймырский автономный округ). Об этом острове в советское время знали все. И во многом благодаря популярной песне Владимира Трошина «Морзянка»: «Четвертый день пурга качается над Диксоном…»

Для Виктора эта песня имела особое значение — его мама, Нина Ефимовна, трудилась телеграфисткой на Диксонской гидрометеорологической станции. Отец, Владимир Ильич, работал там же радистом.

— Я любил бывать у родителей на работе, — вспоминает Виктор Владимирович. — Там днем и ночью стрекотали телеграфные аппараты, слышался писк морзянки. Сотни арктических поселков были постоянно на связи с Диксоном, куда стекалась информация о погоде и далее отправлялась в Москву.

Еще будучи школьником, он собрал небольшой снегоход, на котором выезжал на ближние полярные станции. После армии Виктор вернулся к себе на родину, устроился работать механиком и решил самостоятельно изучать штурманское дело, радиосвязь — столь необходимые на Крайнем Севере.

Небо — родимый дом

— Виктор Владимирович, управлять самолетом мечтают многие, особенно в детстве. А вы свою мечту осуществили уже в зрелом возрасте.

— Вырос я на Диксоне, откуда на «большую землю» можно попасть только по воздуху. А после армии, когда я работал в гидрометовском филиале по переработке древесины, начальник снабжения Лев Владимирович Дорофеев стал привлекать меня для завоза оборудования на полярные станции. Это вотчина малой авиации, у нас даже была своя эскадрилья МИ-8, которой сейчас, к сожалению, не существует. Уже тогда мне пришлось много летать, бывать на различных полярных станциях по всей Арктике.

— Но тогда вы еще не садились за штурвал?

— Моя мечта полететь самостоятельно осуществилась уже после переезда с Диксона. К тому времени вышел закон об открытии неба для малой авиации и частных пилотов. С 2010 года я начал учиться. Но стоит это дорого, обучение растянулось на два года. Зато теперь у меня есть допуск на серьезные машины массой до 5 700 кг (в эту линейку, кстати, входит и АН-2, но его тяжело пилотировать в одиночку). В 2012 году я получил удостоверение пилота и буквально через год при помощи займов и родственников (по-другому у простых людей в нашей стране не получается) приобрел самолет «Северок», на котором теперь и летаю.

По словам Виктора Михайлова, «Северок» — аппарат уникальный. У него отличные летные качества. Вообще модель французская, известна как «Sky Ranger». Самолет сделан специально для обучения пилотов и обладает спаренной системой управления. Оборудован двухцилиндровым оппозитным двигателем BMW мощностью 105 лошадиных сил. Двигатель инжекторный и не боится обледенения карбюратора. Силовой агрегат 4-тактный, а значит, экономичный и при объеме топливного бака в 70 литров может без посадки лететь 500 километров. «Северок» с легкостью садится практически на любую поверхность (есть у него и лыжи, и шасси).

— Что вы испытали, когда впервые подняли машину в небо? — спрашиваю пилота.

— Это кайф! Свой самолет дает ощущение свободы. Ты летишь туда, куда тебе захочется.

Вынужденная посадка

Михайлову всегда хотелось вернуться на малую родину. Первый раз на остров Диксон он полетел в 2012 году. На одном из форумов для энтузиастов частного пилотирования Виктор узнал о готовящемся перелете на исторических самолетах по маршруту Красноярск—Диксон.

Виктора взяли вторым пилотом на ПО-2. Его задача заключалась в том, чтобы вести фото- и видео-

съемку, следить за показаниями приборов и брать на себя управление в тех случаях, когда командир уставал. Перелет прошел благополучно.

— После этого я стал летать самостоятельно. Меня интересуют северные маршруты. Я летал в темное время суток, в сильные морозы, самостоятельно готовил площадки, взлетные полосы. Но на самом деле тяжело преодолевать в одиночку безжизненные снежные пустыни. Случись ЧП, вынужденная посадка — никто не поможет.

— Не подводил ли вас «Северок»?

— Один раз при подготовке перелета в 2014 году птица попала в винт, и мне пришлось идти на вынужденную посадку. Самолет был сильно поломан, пришлось ремонтировать. В СМИ даже появилось сообщение, что пропал легкомоторный самолет. Я долго не выходил на связь, и сотрудники МЧС начали поиски. У меня же сотовой связи не было, а для бортовой радиостанции расстояние было слишком большим. Но, к счастью, все обошлось.

«Уступи дорогу»

— У вас есть идеи по развитию арктического туризма. А вы обращались к властям за поддержкой?

— То, что авиатуризм на Севере и в Арктике будет востребован, я уверен. У малой авиации здесь нет конкурентов. Возьмем, к примеру, Аляску. Там на дорогах общего пользования стоят знаки «Уступи дорогу самолету». То есть самолет с туристами имеет преимущество перед автомобилями. На самолетах летают куда угодно — на рыбалку, на поиски полезных ископаемых, перевозят почту и т. д.

Я делился своими идеями с руководителем Воркутинской администра-

ции. Кстати, Воркута сложна для полетов — расположена на высотах, здесь сильные, постоянно дующие ветра с резкими пере-

менами потоков. Тем не менее, я вижу огромный потенциал и считаю, что в

Воркуте должна быть малая

авиация.

Екатерина МАКАРОВА.