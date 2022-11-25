15 ноября летчик с 28-летним стажем, энтузиаст экстремального закаливания и основатель группы «Речные котики» Василий Триндюк погиб от удушья угарным газом в своем доме в Феодосии.

Эта печальная весть для друзей, бывших сослуживцев и просто сотен горожан, знавших Василия Никитича, стала шоком. Он был в отличной форме: легко пробегал на лыжах «десяточку», 30 раз подтягивался, делал поперечный шпагат. Переехав год назад на юг, был полон планов и творческих идей. Одна из них – недорогой подъемник в гору. Был уверен, что многие санатории были бы рады такому изобретению. Увы, запись сына Ростислава на страничке отца «ВКонтакте» поставила в истории его жизни точку.

«Мой отец был уникальным человеком. Он любил жизнь, любил в ней все. Он всегда чем-то интересовался, чем-то увлекался, к чему-то стремился. «Пока мы учимся, мы растем» – так он говорил. И так он жил. Он занимался путешествиями, фотографией, альпинизмом, закаливанием, моржеванием, боевыми единоборствами, танцами, изобретениями, бизнесом, строительством, полетами, сплавами, роликами, фигурным катанием и многим-многим другим. А еще всю свою жизнь он боролся за справедливость и правду. Боролся, даже когда бороться было бесполезно. Боролся, даже когда оставался один. Он хотел создать лучший мир. И, я в это верю, он наконец в него попал.

Спасибо вам, тем, кто читает эти слова, за то, что были в его жизни. За то, что знали, дружили, любили. 23 ноября будет 9-й день. А 24 декабря – 40-й. Пожалуйста, вспомните о нем и скажите несколько хороших слов. Он их заслужил…».

Любитель экстрима

Этой зимой Василий Триндюк планировал приехать в Сыктывкар, чтобы провести здесь несколько месяцев со своими друзьями по клубу любителей моржевания. Он был одним из инициаторов ледяных купаний на Сысоле. В 2018-м любители экстремального закаливания организовались в группу «Речные котики». Василий Никитич часто выступал экспертом и давал советы начинающим моржам, как купаться без последствий для своего здоровья.

«Я с шестого класса купался, пока река не замерзнет, – рассказывал он в одном из своих интервью. – Работа была напряженная, времени на активные занятия спортом не хватало, и постепенно здоровье начало ухудшаться. Появились хронические заболевания — тонзиллит, остеохондроз, простатит. С такими болячками вообще холод противопоказан. Врачи меня «поздравили»: мол, теперь я их постоянный пациент. Но благодаря регулярным тренировкам и купаниям я забыл, что такое болеть. Моржевание – это действительно мощная система оздоровления организма, хотя медики до сих пор спорят: вредно или полезно?»

Как ко всему в жизни, Василий Никитич и к моржеванию подошел основательно. «Конечно, я не сразу нырнул. Моржевание, как и любое экстремальное занятие, требует постепенной тренировки. Сначала обливался холодной водой и только потом приступил к зимним купаниям».

«Закаливание позволяет улучшить кровоснабжение, укрепить сосуды. Это относится и к детородному органу. Когда я в первый раз полез в ледяную воду, надел на «срамное место» варежку и обмотал ее целлофаном, чтобы не застудить. Но потом убедился, что эта «штука» не мерзнет. Наоборот, потом еще лучше работает», – не без иронии признался «речной котик».

До всего есть дело

В 2012-м, когда по состоянию здоровья летчика списали на землю, встал вопрос: что дальше – жить или доживать? Он выбрал жизнь. Начал активно тренироваться, плавал на байдарке и сапе, увлекся танцами и коньками. Даже пытался организовать в Сыктывкаре шоу по типу «Ледникового периода», договаривался с местными артистами и политиками…

Ему до всего было дело: он поддерживал экоактивистов на Шиесе и писал статьи о вредном конденсате. В городской газете нередко появлялись его заметки об инновационной швабре и как обезопасить себя от падения во время гололеда…

Однако стоит напомнить также о «тихом подвиге», который Василий Триндюк совершил, будучи пилотом компании «ЮТэйр-экспресс». «Трибуна» рассказала о нем в материале «Русская рулетка»: Шанс выжить – один из шести».

Чудо в небе над Воркутой

За свои без малого три десятка лет летного стажа у Василия Никитича было много нештатных ситуаций, связанных с пассажирами и отказом техники. Но самое запоминающееся из всех происшествие произошло 13 марта 2011 года. Тогда в Воркуте партия власти проиграла на скандальных выборах мэра, и поздно ночью из Сыктывкара в заполярный город вылетел борт с VIP-пассажирами. Руководители республики летели с экстренной политической миссией – добиться пересчета голосов.

«Посадка случилась при видимости 200 метров (при разрешенной – 1700 метров). Если бы я не ушел на второй круг с минимально безопасной высоты вопреки безрассудной воле командира, который хотел во что бы то ни стало посадить самолет, то лежали бы мы сейчас под Воркутой всем экипажем и вип-пассажирами», – рассказывал Василий Триндюк.

События рейса «Сыктывкар – Воркута» он описал корреспонденту «Трибуны» спустя год, когда уже не работал в составе авиакомпании. «Хотел выплеснуть то, что накопилось в душе, а главное, был убежден: каждую нештатную ситуацию, случившуюся в полете, необходимо объективно расследовать, а не скрывать».

По рассказам пилота, материалы расследования были искажены, на первый план вышли корпоративные интересы предприятия. Между тем на борту АН-26 было девять высокопоставленных персон – члены правительства, руководители Избиркома, известные политики. И то, что полет тогда не закончился катастрофой, просто чудо. Сквозь сплошной туман самолет заходил прямо на здание аэровокзала и мог сесть, похоронив под обломками не только себя и пассажиров, но и тех, кто встречал их на земле.

«Мы шли в гостиницу, чувствуя себя героями, которым судьба еще раз подарила жизнь. Все были в эйфории. В буре эмоций никто не хотел думать, что мог погибнуть под грудой обломков самолета. Да, ставки были высоки. Проиграть выборы с перевесом в несколько голосов в значимом для республики городе власть не хотела. Но стоила ли та победа такого риска?»

18 декабря Василий Триндюк мог бы отметить свой 62 год.

Елена ШЕЛЕСТ.