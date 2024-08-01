Летим в Турцию! (Блиц от 2 августа)

Прямые рейсы из Сыктывкара в Турцию будут выполняться с 1 августа по 25 октября.

Авиакомпания Southwind Airlines возобновляет выполнение прямых авиарейсов по маршруту Сыктывкар – Анталья. Вылеты из Сыктывкара – по вторникам и пятницам; вылеты в Сыктывкар – понедельник и четверг. Билеты на двоих в одну сторону обойдутся туристам в 94 тыс. руб. Горящие туры из Сыктывкара можно купить за 143 тыс. руб. Уже началась бронь на октябрь в ОАЭ.

Новая памятная дата

20 ноября будет отмечаться День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне.

Памятная дата определена в целях сохранения исторической памяти о жителях республики, сражавшихся в составе участников оленно-транспортных батальонов. Напомним, всего было сформировано пять оленно-транспортных эшелонов, общей численностью более 600 человек и более 7000 голов ездовых оленей (помимо жителей Коми в них вошли также жители НАО). С помощью оленей с линии Карельского фронта и из глубокого тыла противника вывезено 10 тысяч раненых солдат. Батальоны перевезли к переднему краю 8 тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боеприпасов.

Депортированы из страны

С начала года Коми принудительно покинули почти 80 иностранцев.

С 22 по 28 июля сотрудники полиции привлекли к ответственности 14 иностранных граждан за совершенные административные правонарушения в сфере миграции. Один из этих иностранцев находился в России незаконно. В Сыктывкаре полицейские выявили гражданина Азербайджана, который не имел документов, подтверждающих право нахождения в России. Одновременно с этим был выдворен гражданин Туркменистана. Всего с начала года процедуре выдворения подверглись 72 иностранца, депортации – 7.

В Воркуту поступил аппарат МРТ

Он приобретен за 113 млн рублей благодаря Арктической субсидии.

Напомним, Коми включена в федеральную программу, и с 2022 года уже получила более миллиарда рублей на приобретение аэродромной и пожарной техники, автобусов, коммунальной техники, на строительство ФАПа в Усинске, на покупку оборудования высокотехнологичной диагностики для медучреждений арктических, в том числе отдаленных территорий. В этом году средства Президентской арктической субсидии – 110,9 млн рублей – направили на приобретение оргтехники для школ Воркуты, теплых остановочных павильонов и ремонт тротуара в Усинске. Для Инты закупили аэролодку и два снегоболотохода для спасательной службы Коми. Кроме того, федеральные средства пойдут на ремонт артезианской скважины в деревне Верхнее Бугаево и на капремонт теплопровода в Чукчино Усть-Цилемского района.

Ах, эти летние дожди…

Со 2 августа, по народным приметам, лето пойдет на убыль.

Не зря говорят: Илья-пророк лето уволок. Начало августа будет умеренно теплым. Местами прогрев составит всего 14…19 градусов. Скажется влияние двух циклонов, одного с Южного Урала, второго со стороны Балтики. Но несмотря на дожди и грозы, температура воздуха будет повышаться до 23…26 градусов.

На СВО гибнут земляки

На этой неделе стало известно о гибели трех бойцов из Коми.

В ходе СВО погибли Илья Евстратиков из Инты, Роман Матвеев из Сыктывкара и Алексей Вокуев из села Мутный Материк Усинского района.

В кубышке – 200 миллиардов

Общая сумма сбережений жителей Коми в банках сопоставима с двумя годовыми бюджетами республики.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Коми, объем вкладов жителей республики (без учета средств на счетах эскроу, которые используются в сделках с недвижимостью) на 1 июня достиг 215,8 млрд рублей. С начала 2024 года сумма увеличилась на 12%.За пять месяцев жители Коми увеличили банковские сбережения на 22,7 млрд рублей. Согласно последней редакции закона о бюджете Коми на 2024 год, доходы республики составят 101,3 млрд рублей, расходы – 117,9 млрд.

Страшная находка

В лесном массиве Сосногорского района геодезисты наткнулись на останки человека.

Геодезисты проводили работы в болотной топи и наткнулись на останки человека. Информацию передали в полицию. 31 июля на место в лесной массив поселка Лыаёль выезжали спасатели Ухтинского отряда «СПАС-КОМИ». Они извлекли останки и транспортировали их до дороги. Предположительно, погибшим может быть местный житель, который употреблял запрещенные вещества и пропал два месяца назад.

Даме приглянулся ретротелефон

Телефон использовался в качестве украшения в ресторане гостиницы.

В ходе просмотра видеозаписи сотрудники уголовного розыска выяснили, что телефон похищен гостьей отеля. Подозреваемая была доставлена в полицию, где призналась, что сняла номер в гостинице для отдыха с сожителем и несовершеннолетним ребенком. В помещении кафе ей приглянулся ретротелефон, и она унесла его в номер, спрятав в личные вещи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

Борьба за «знаки»

«Птицефабрика Зеленецкая» судится с Черкизовским мясозаводом и мясокомбинатом «Очаково».

Предприятие борется за три товарных знака: «Губернский», «Губернская», «Губернские», которые принадлежат группе «Черкизово». Сейчас эти бренды используются по лицензионному договору мясокомбинатом «Очаково», «Птицефабрика Зеленецкая» просит признать договор недействительным. Заседание по этому делу назначено на 13 августа. Третьим лицом является Роспатент. АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» выпускает под брендом «Губернский» окорок для запекания в маринаде, а «Зеленецкая» ранее выпускала прессованную свинину «Губернская». Заявку на логотип «Зеленецкая Губернская» наша фабрика подала в Роспатент еще в октябре 2023 года.

День ВДВ отметят в Визинге

Праздник стартует 2 августа ровно в полдень на площадке парка «Патриот».

Парк «Патриот» располагается в микрорайоне Правобережье, рядом с улицей Речной. Гостей праздника ждут подъем бревна весом 50 килограммов, перетягивание каната, пневматический тир, командный лазертаг, метание ножа и топора, бег по мосту и бревну на время, разборка-сборка автомата на время, полоса препятствий, метание покрышек. На концертной площадке выступят группы Darkin Brothers, «Пламя 21», «Регион 11» и другие. Вход свободный. В этот же день в Сыктывкаре 2 августа возле мемориального комплекса «Скорбящий воин» пройдет торжественный митинг.