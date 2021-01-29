В «Трибуну» обратилась Земфира Павловна Полугрудова из поселка Синдор Княжпогостского района. Она рассказывает о мытарствах местных жителей-льготников, которые нуждаются в лекарствах.



«Еще в 2007 году в поселке Синдор закрылась государственная аптека (в связи с выездом специалиста), – сообщает З. Полугрудова. – Частная аптека открыла аптечный пункт, а льготная категория граждан (их немало в поселке) – пожилые люди, инвалиды, родители с детьми до трех лет – вынуждены проходить тернистый путь для получения лекарств. Получив рецепты у врача в Синдоре, мы едем за 70 км в Емву (автобус ходит один раз в неделю), выстаиваем очередь в два кабинета в райбольнице для проставления печатей и подписей, затем идем в аптеку, где тоже очередь за лекарствами.

С 2009 года мы терпеливо ждем, когда же решится этот вопрос, искренне веря в

обещания серьезных организаций, куда мы обращались неоднократно. Поднимали этот вопрос на всевозможных встречах с представителями местной и районной власти, а ситуация с мертвой точки не сдвинулась.

Зато на бумаге все хорошо: есть приказы по организации доставки лекарств. Если верить этим бумагам, то есть доставка лекарств силами медработников Синдорской участковой больницы. А мы-то и не знаем об этом!

Почему же обеспечение лекарствами льготной категории граждан стало неразрешимой задачей? Кто должен посадить за стол переговоров медиков и фармацевтов для решения этой проблемы?» – вопрошает Земфира Павловна.

В ответах, полученных З. Полугрудовой из Минздрава РК, говорится, что государственную аптеку в Синдоре открывать не собираются: «в связи с финансовыми трудностями и отсутствием фармацевтических кадров». В поселке действительно есть коммерческий аптечный пункт «Айболит». Но при этом «выдача медикаментов для льготной категории граждан проводится только через ГУП РК «ГАРК» – аптеку № 11 г. Емва». А тот факт, что для этого синдорцам нужно преодолеть 70 км, чиновников, видимо, не смущает.