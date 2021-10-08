Во-первых, обсудили отчет правительства о ходе исполнения Стратегии социально-экономического развития региона за 2020 год. По представленным в Госсовет данным, республика смогла достигнуть лишь 59% целевых показателей. Среди позитивных итогов – снижение миграционной убыли населения, превышение целевого ориентира динамики заработной платы, увеличение доли перерабатывающих производств, объема экспорта и инвестиций на душу населения.

Из невыполненных показателей: снижение уровня рождаемости и реальных доходов населения, уменьшение объема строительных работ, все еще большая доля детей, обучающихся во вторую смену.

Понятно, что негативные показатели обусловлены в том числе продолжающейся пандемией, но «ситуация тревожная», сказал председатель Госсовета Коми Сергей Усачев. «Хорошо, если экономика поднимется на докризисный уровень и все показатели встанут на место. Но судя по тому, что заболеваемость на сегодняшний день растет – все может быть. Поэтому необходимо предусмотреть все варианты событий, чтобы понимать, в каком направлении двигаться и компенсировать развитие каждой негативной ситуации. К сожалению, пока такого системного подхода в этой работе мы не видим. Давайте исправлять ситуацию, и вместе с Госсоветом разрабатывать систему соответствующих мер», – обратился спикер к представителю Министерства экономического развития и промышленности Коми Ольге Турышевой.

По каждому направлению, где показатели не достигнуты, спикер предложил разработать конкретные мероприятия, а комитетам Госсовета Коми взять вопрос с реализацией Стратегии на контроль.

Ставка – один процент

Продлен срок действия льготных ставок по налогам для некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, для предприятий народных промыслов и ремесел, а также участников специальных инвестиционных контрактов. Напомним, эти льготы были установлены в 2020 году в связи с пандемией. «Принятие законопроекта повлечет выпадение доходов в размере 80 млн рублей, – рассказал и.о. министра финансов Коми Александр Комлев. – Но эти затраты с лихвой перекроются положительным эффектом от сохранения и развития бизнеса».

Проект предусматривает сохранение сниженной ставки налога на недвижимость в размере 1% с последующим ее увеличением. Эта льгота касается объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Кроме того, устанавливаются минимальные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения: 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы» – для социально ориентированных некоммерческих организаций и некоторых видов предпринимателей.

«Ставка 1% по недвижимости сохраняется на текущий год, и постепенное ее увеличение до 2% в 2024 году. Ставки по упрощенной системе налогообложения сохраняются на 5 лет. Мы будем прорабатывать вопрос по расширению категорий получателей данных льгот с учетом экономической ситуации. Законопроект поддержан предпринимательским сообществом и окажет положительное влияние на экономику региона», – подчеркнул А. Комлев.

Кроме того, депутаты утвердили кандидатуры трех мировых судей (они теперь назначаются не на три года, а бессрочно) и «свою десятку» членов нового состава Общественной палаты республики.

Приняты также региональный закон «О молодежной политике в Республике Коми» и поправки в закон «О социальной поддержке населения в Республике Коми». Теперь многодетным семьям из Воркуты и Инты будут компенсировать затраты на перевозку личного автомобиля по железной дороге.

Будем верстать!

Осень – горячая пора для сенаторов и депутатов, верстается главный финансовый документ, по которому всем нам жить ближайшие три года. Вначале Госдума РФ должна принять бюджет страны в целом, а затем заксобрания утвердят бюджеты своих регионов.

5 октября обсуждение параметров федерального бюджета на следующие три года состоялось в Совете Федерации РФ. Вместе с главой республики Владимиром Уйбой, и.о. министра финансов Александром Комлевым, сенаторами от Коми Еленой Шумиловой и Ольгой Епифановой в нем принял участие и председатель Комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков. «Особое внимание в федеральном бюджете уделено вопросам устойчивости региональных бюджетов», – отметил он.

По словам С. Чуракова, на следующие три года в приоритете сбалансированность бюджетной системы, восстановление деловой активности, повышение потенциала российской экономики, рост благосостояния населения страны. «Несколько раз прозвучало, что рассматриваемый бюджет – это бюджет развития. Документ сверстан на основе «базового» варианта прогноза социально-экономического развития, с ростом ВВП в 2022-2024 годах на 3%. В следующие два года федеральный бюджет будет профицитным».

Работа над проектом федерального бюджета продолжается. Часть предложений, подготовленных парламентариями, уже учтена. Представители Совета Федерации готовят поправки ко второму чтению. Среди них финансирование мер по развитию автодорог, обеспечению жильем инвалидов и детей-сирот, строительству соцобъектов. Как отметил С. Чураков, в этом перечне есть и такая важная для республики мера поддержки, как обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне. В Коми, напомним, это Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район.

Первую госпрограмму «Развитие экономики и промышленности» депутаты Госсовета Коми рассмотрят уже 12 октября. Всего за октябрь-ноябрь будет рассмотрено 17 госпрограмм, на основе которых верстается главный финансовый документ республики.

КСТАТИ

600 миллиардов – в пользу силовиков

Проект бюджета на будущий год правительство России внесло в Госдуму 30 сентября. В нем, как с удивлением отмечают многие эксперты, заложено существенное сокращение расходов по ключевым социальным и экономическим статьям.

В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей. Почти всю сумму правительство планирует направить на рекордное с 2012 года увеличение финансирования силовых структур.