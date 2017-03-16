Лидер ветеранского совета назвал циничным предложение «автобусников» о резком повышении тарифа на проезд

С начала года сыктывкарцев тревожат слухи о повышении стоимости проезда в автобусах. И вот слухи обрели подтверждение: столичный автоперевозчик-монополист (САТП № 1) обратился в тарифную службу с предложением о повышении стоимости билета до 25 рублей.



А в минувший вторник на городской планерке директор автопредприятия А. Рукавишников пообещал… революцию. К концу года он планирует перейти на безналичную оплату проезда и отказаться от кондукторов, увеличив тариф на проезд до 25 рублей, введя месячный проездной (его стоимость, по некоторым данным, составит 1200 рублей!), планируется также введение электронных билетов.

Что сулят предлагаемые господином Рукавишниковым новации и как они отразятся на пассажирах, в том числе пенсионерах? За комментариями «Трибуна» обратилась к председателю Сыктывкарского совета ветеранов Владимиру ПЫСТИНУ.

— К сожалению, администрация не пригласила меня на планерку, где обсуждался столь важный для горожан вопрос, — говорит Владимир Тихонович. — Во-первых, я попросил бы директора АТП аккуратнее использовать термины: нам не революция нужна, а эволюция. Водителей автобусов, независимо от стажа, следует обучить правилам поведения на дорогах и на автобусных остановках. Кондукторов (пока они есть) обучить культуре общения с пассажирами. Есть льготный проездной, но нет фотографии в пенсионном — зачем же унижать человека, орать на весь автобус? А если юноша не понимает, что надо бабушке уступить место, — кондуктор способен ему это вежливо объяснить. И, извините, «форма одежды» кондуктора порой вызывает не изумление даже, а отвращение.

Во-вторых, предприятие берет в лизинг новые автобусы, совершенно не приспособленные для северных условий. В чьих интересах этот лизинг? Уж явно не в интересах пассажира.

В-третьих: повышение цены сразу на 25 процентов — это циничное действие, не учитывающее материальное состояние граждан, в том числе пожилых. Если бы пенсии выросли на такой же уровень — другое дело, но старики ведь каждую копейку считают!

Четвертое: проездной билет — решение правильное, но я бы предложил вводить проездной от недели до квартала, чем на больший срок берешь, тем дешевле. Однако и разовые билеты ликвидировать нельзя: Сыктывкар — столица, ежедневно в город приезжают сотни людей из других муниципалитетов, из-за пределов Коми, им тоже надо как-то ездить.

Считаю, и на городском уровне, и в тарифной службе следует волнующие людей вопросы решать публично, при участии общественных организаций.