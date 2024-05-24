Евгений Мазур обещал разобраться с водными перевозками в Усинске.

22 мая в Усинске вместе с баржей затонуло судно «Лидия». Об этом во время рабочего совещания комитета по бюджету, налогам и экономической политике Госсовета Коми рассказал депутат Илья Семяшкин. Он обратился к и.о. зампреду правительства – министру экономического развития, промышленности и транспорта Коми Евгению Мазуру и попросил его обратить пристальное внимание на речные перевозки в Усинске. Сейчас там, по данным Госморречнадзора, нет ни одного лицензированного частного перевозчика.

– На баржах, на которых они перевозят людей, нет туалетов. Работают команды без соответствующего образования. Чеки пробивают «левые» люди, жители не могут получить компенсацию затрат на проезд к месту отдыха. В прошлом году там сгорел паром, сейчас следственные органы разбираются с затонувшим судном «Лидия». Как говорят, это произошло из-за ошибки команды, – рассказал Илья Семяшкин.

Евгений Мазур поблагодарил за информацию и пообещал, что ее «отработают».

Без денег далеко не уедешь

Накануне министр с приставкой «и.о.» отчитывался в том же Госсовете о ситуации по всем видам транспорта: водном, авиа-, железнодорожном и автомобильном. И по каждому есть проблема недофинансирования. Так, на организацию перевозок пассажиров и багажа водным транспортом в этом году в республиканском бюджете предусмотрено лишь 21,8 млн руб., а это примерно половина от потребности.

«Перевозчикам сложно планировать свою деятельность и обновлять подвижной состав. Им приходится заключать «короткие» контракты, что приводит к дополнительным трудозатратам», – подчеркнул Е. Мазур.

Наиболее распространенным видом транспорта в Коми остается автомобильный. Его доля составляет более 90%.

В 2023 году, благодаря арктической субсидии и федеральным средствам по специальному казначейскому кредиту, республика смогла закупить 59 новых автобусов. Потребность муниципальных образований в новых автобусах определена, соответствующая заявка на приобретение 96 автобусов за счет льготного лизинга (6,8% на срок до 7 лет) отправлена.

Что касается авиаперевозок, то в 2023 году на субсидируемых из республиканского бюджета маршрутах в общей сложности было перевезено 10626 пассажиров. Без дополнительного финансирования осуществляются полеты в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. С 27 апреля начались полеты в Махачкалу, с 30 апреля – полеты в Анталию.

На вопрос депутатов, как обстоят дела с поддержкой местных аэропортов и передачей аэропорта «Воркута» в федеральное подчинение, Евгений Мазур сообщил, что аэропортовое хозяйство, к сожалению, остается убыточным. В 2023 году из республиканского бюджета на эти цели было израсходовано 368,6 млн руб. В 2024-м запланировано 555,4 млн руб.

В рамках соглашения о сотрудничестве с АО «Комиавиатранс» нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» готова выделить 100 млн руб. на ремонт взлетной полосы в аэропорту Усинска. Несмотря на несогласие Минфина России, продолжается работа и по передаче аэропорта «Воркута». «Чтобы передача состоялась, мы должны выполнить ряд условий, – подчеркнул Евгений Мазур. – Они также касаются, главным образом, ремонта взлетной полосы».

Беременные недовольны

Депутат Наталия Зиновьева попросила министра обратить внимание на то, что автобусы со станции Микунь уходят в Сыктывкар, как правило, раньше, чем туда прибывают поезда с Воркуты и Инты. «Для пассажиров, планирующих далее отправиться в столицу Коми (особенно это касается беременных женщин, лиц, следующих на плановые операции, многодетных), это очень неудобно. Нужно синхронизировать работу авто- и ж/д перевозчиков», – предложила депутат.

Свое мнение высказал и спикер Сергей Усачев, недавно сам столкнувшийся с проблемой приобретения билетов на поезд в Инту. Поезда для жителей Заполярья и Приполярья должны быть доступнее. Особенно в преддверии летнего сезона. Нужны, как минимум, дополнительные вагоны, считает спикер.

Заявки о дополнительных вагонах в преддверии летнего сезона ведомство регулярно направляет перевозчику, в отдельных случаях, при повышенном спросе, он их добавляет. Тем не менее, поступившие на совещании замечания и предложения Минэк адресует руководству ОАО «РЖД» для принятия дальнейших управленческих решений, заверил Е. Мазур.