В редакцию «Трибуны» обратились жители из села Скородум Усть-Куломского района. Они обеспокоены тем, что районная власть хочет закрыть сельскую школу.

– Конечно, слухи ходят давно: мол, в соседнем Помоздино построят новую школу, а в Скородуме – закроют. Но от райадминистрации, управления образования никаких официальных бумаг не поступало, – рассказывает бывший директор Скородумской школы, ныне учитель математики и химии, мать троих детей Татьяна Чисталева. – И вот 28 января на крыльце магазина повесили объявление, где говорится о реорганизации и, возможно, ликвидации Скородумской школы. Как так? Да, школа у нас 1932 года постройки, но здание крепкое, в классах тепло, внутри все благоустроено. То есть в нашей школе созданы все условия для полноценного обучения и воспитания. И считать ее неперспективной – преступление. Ведь страдать будут наши дети!

Одной рукой дают, другой – отбирают

По словам Татьяны Чисталевой, администрация Усть-Куломского района, видимо, решила «ликвидировать» сельскую «неперспективную» школу «в целях экономии». Сегодня уроки посещает 51 ученик с 1 по 9 классы. Старшеклассников уже возят в соседнюю Помоздинскую школу.

– Да, расстояние между селами небольшое, 7 километров, но возить туда и обратно 60 учеников – это несколько рейсов. К тому же количество детей растет, в детском саду мест нет, а через пару лет в Скородуме будет 70 учеников. А если закрыть школу – село умрет. К сожалению, такие случаи уже известны. К примеру, десять лет назад закрыли школу в соседней деревне Кырныша, сейчас оттуда ездят четыре школьника. Никто не строится, никто не рожает. А зачем? На материнский капитал, ради денег? Чтобы потом возить ребенка на учебу в соседнее село? Получается, государство одной рукой дает материнский капитал, другой рукой закрывает садики-школы, – переживает Татьяна Николаевна.

– Механизм уничтожения школы и села уже запущен, – продолжает педагог. – И самое страшное, что нынешнее руководство школы смирилось, не хочет бороться. Директор и завуч школы поддакивают районным властям, что школа неперспективная. Сами они на пенсии и, видимо, устали от работы. А как быть другим, кто еще хочет работать и должен растить детей?

За парадным фасадом

По словам скородумцев, нет никакого официального акта, что школа признана аварийной. Зато здание Помоздинской школы намного хуже. Жителей возмущает тот факт, что из добротного здания ради мизерной экономии чиновники хотят возить детей в аварийное здание. Ведь пока новая школа в Помоздино не готова принять школяров.

– Там даже кровли нет, готов только парадный фасад. И куда пошлют наших детей? – вопрошают обеспокоенные родители.

Этот вопрос мы адресовали директору Помоздинской школы.

– Пока у меня нет никакого официального документа о ликвидации Скородумской школы, я не думаю, где будут учиться остальные дети из Скородума. Эта процедура долгая, пока ничего не решено, – ответила директор Лариса Шомысова. – Что же касается новой школы в Помоздино, то она действительно еще не готова, работы там еще много. «Служба единого заказчика» отстает от срока сдачи объекта, в первоначальных документах был указан срок сдачи 1 июля 2020 года. Думаю, что к этому времени строители не успеют, – подытожила Л. Шомысова.

P.S. Вчера вечером, 6 февраля, в Скородумском Доме культуры должно было пройти собрание граждан (на момент сдачи номера об его итогах нам неизвестно). Глава сельской администрации Помоздино (сюда входит и Скородум) должен отчитаться о проделанной работе и планах на будущее. В свою очередь местные активисты сообщили «Трибуне», что намерены бороться за сохранение школы.

Екатерина МАКАРОВА, Усть-Куломский район.