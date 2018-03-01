Лишь один перевозчик ускользнул от чиновников и бандитов

Маршрут № 174 давно полюбился жителям столицы и Сыктывдинского района. Автобус с удобствами, без перебоев и нареканий много лет возит народ из Выльгорта до аэропорта и обратно. Причем возит по цене десятилетней давности — 17 рублей.

А вот рейсами в Сыктывкаре многие недовольны. Пассажирам не нравится подолгу мерзнуть на остановках, ездить в переполненных автобусах. Люди не понимают, за что они платят по 24 рубля.

Парадокс в том, что за последнюю пару десятилетий цена на такси не только не выросла, а даже упала. По центру можно быстро и с удобствами проехать за 60 рублей. Так что семьями в автобусах ездить просто перестали.

Водители и кондукторы тоже ропщут: на зарплату, пассажиров и начальство…

Но большинство сыктывкарцев не знает, что у автобусного бизнеса есть и теневая сторона…

Все оттенки «серого»

О том, что на рынке пассажирских перевозок используются в том числе и криминальные схемы, свидетельствует судебный процесс над бывшим мэром столицы Романом Зенищевым.

Экс-градоначальнику, помимо тех преступлений, за которые он уже осужден на 10 лет лишения свободы, сейчас инкриминируют и другие эпизоды. По версии следствия, в 2006 году Зенищев договорился с коммерсантами, что за ежемесячное денежное вознаграждение он будет создавать благоприятные условия для работы подконтрольных им предприятий-автоперевозчиков. Экс-мэр помог победить им в конкурсах на транспортное обслуживание автобусных маршрутов.

По данным следствия, Зенищев получил за это свыше 3,7 млн руб. и купил на подставных лиц несколько компаний, работавших в жилищно-коммунальной сфере, со скидкой в 10 млн руб. Сам Зенищев вину не признал.

Показания «коммерсантов» в суде разнятся. Например, Игорь Кудинов (фигурант «дела Гайзера»), допрошенный Сыктывкарским судом в качестве свидетеля, начал свой рассказ с того, как в начале 2009 года поссорились предприниматели Александр Зарубин (находится в федеральном розыске), Валерий Веселов (также фигурант «дела Гайзера») и Юрий Бондаренко (осужден за хранение оружия).

Все они входили в Финансово-промышленный альянс (ФПА), который объединял множество предприятий. По словам И. Кудинова, этот корпоративный конфликт мог привести к транспортному ступору и невыходу автобусов на маршруты, так как ФПА контролировал пассажирские перевозки в Сыктывкаре. Поэтому правительство республики поручило группе экспертов, в составе которой был и Кудинов, подключиться к работе ГУП «Комиавтотранс».

Представитель стороны обвинения поинтересовался у свидетеля, как в тот период времени работало предприятие и выплачивались ли деньги администрации Сыктывкара.

— АТП тогда было единственным исполнителем автоперевозок по Сыктывкару (не включая Эжву), оно занималось и частными перевозчиками, в том числе и группой «Автоспас», которая представляла интересы ФПА. Частники работали по договорам подряда. На момент начала корпоративного конфликта все свободные денежные средства из этого бизнеса были выведены, нам хватало только на заправку автобусов, зарплату и на то, чтобы оплатить лизинг автобусов. Финансовое положение было достаточно напряженным, и денег на какие-то выплаты администрации у нас просто не было. Веселов и Зарубин вряд ли знали о том, чем занимается Бондаренко, он один руководил Финансово-промышленным альянсом. Платил ли он [администрации города] в 2010 году, я не знаю, я тогда отошел от дел. Мы навели порядок: сократили число юридических лиц, разобрались с корпоративкой, сократили взаимозадолженность… Через год в моих услугах уже не нуждались, — рассказал Кудинов.

— Мы с Зарубиным тогда уже были «на ножах», — добавил он. — Я просто помог навести элементарный порядок в пассажирских перевозках, в результате предприятие Зарубина «Автоспас» потеряло более 10 миллионов за год. Мы ничего не придумали, но Зарубин посчитал, что я весь год работал ему во вред. Он понимал, что я делаю все правильно, как положено, но сказал мне, что ему такой помощник не нужен.

Позже сам Юрий Бондаренко и еще ряд чиновников и предпринимателей в красках живописали процесс руководства «автобусниками» и роль в этом Романа Зенищева.

Получилась довольно эффективная схема круговорота черного, серого и белого «нала». В основе ее лежит единый лот в конкурсе на пассажирские перевозки в столице. Его априори выигрывал автоперевозчик-монополист. А потом авторитетные люди в спорах и борьбе делили деньги ни в чем не повинных пассажиров.

Право руля?

Но вот бывшие чиновники и воротилы бизнеса расселись по тюрьмам и судебным скамьям. К рулю АТП пришло новое руководство. Было торжественно объявлено о закупке новых автобусов, электронных табло и прочих грядущих чудесах ненавязчивого сервиса. Но из всех обещанных чудес сбылось пока только резкое (на 20%) повышение тарифа за проезд.

И только 174-й продолжал в тиши возить своих пассажиров за какие-то «древние» 17 рублей.

Все тот же единый и могучий лот выиграло САТП № 1. Однако налаженная в муках полулегальная схема распределения пассажирских денег стала давать сбои. После повышения цены до 24 рублей обороты предприятия… упали! А ведь надо еще и за лизинг тех самых новых автобусов платить…

И вдруг Минпромтранс (в его ведение входят межрайонные перевозки) решил разобраться с маршрутом № 174. В требованиях к этому маршруту записали обязательное наличие длинных комфортабельных автобусов. А такие есть только у «САТП № 1».

Естественно, посыпались жалобы: в УФАС, главе РК, президенту. Дело в том, что все это прямо противоречит принятой политике государства по части развития конкуренции вообще и на рынке транспортных перевозок в частности. И все бумаги на этот счет имеются.

Оживилась и администрация Сыктывкара — она выкатила САТП № 1 иски на сумму 812 тыс. рублей в качестве штрафов за нарушение условий муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. Арбитраж рассмотрел их в ускоренном порядке. Могли бы и больше накатать — нарушений хватает. И за каждое штраф — 5% от суммы контракта. Только где их САТП № 1 возьмет?

Возбудились и депутаты. Правда, почему-то не городские, а республиканские. По инициативе спикера регионального парламента Надежды Дорофеевой САТП № 1 ожидает скрупулезная проверка. Предприятие проверят на выполнение обязательств по инвестированию в обновление автопарка. Специалисты-эксперты уже выясняют, какое количество средств было собрано за счет повышения тарифа до 24 рублей. Результаты проверки будут обнародованы.

Виталий ШАХОВ.