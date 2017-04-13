Литераторов и журналистов лишили прибавки к пенсии

В феврале этого года в редакции газет и журналов «Издательского дома Коми» обратились неработающие пенсионеры — наши внештатные авторы. Всех волновало одно: каким образом они стали работниками издательского дома и почему их лишили надбавок к пенсии?!

Как известно, в начале года вступили в силу нововведения в пенсионное законодательство, согласно которым работающие пенсионеры лишились индексации.

Если человек опубликовал в прессе хотя бы малюсенькую заметку, оставив бухгалтерии свои персональные данные, ему полагается денежное вознаграждение. С каждой выплаты осуществляются страховые отчисления, в нашем случае — взносы в пенсионный фонд. Так же в день отправки гонорара неработающему пенсионеру автоматически устанавливается один день стажа — таков закон.

Вот и получается, что за одну публикацию пожилой автор в течение месяца считается работающим. До этого года упомянутые «трудодни» были лишь на пользу пенсионеру — по капельке прибавлялась пенсия, но… пришел вьюговей-февраль, который перевернул покой пожилых. Да и в редакциях возникли проблемы…

Во время «круглого стола» писатели почувствовали себя школьниками.

Куда вы нас толкаете?

Надо сказать, этот переполох коснулся не только журналистов. В государственный капкан разом попали издатели, писатели… В связи с этим Союз писателей республики инициировал «круглый стол», куда пригласил не только жертв пенсионных нововведений, но и представителей регионального пенсионного фонда.

На прошлой неделе встреча состоялась. Председатель Союза писателей Коми Елена Козлова вкратце описала сложившуюся ситуацию и передала слово специалистам пенсионного фонда. Екатерина Филиппова и Ярослава Лейченко отчитались об изменениях в выплате пенсий. Но как только писатели и издатели начали делиться накипевшим, милые дамы ощетинились — не нами установлены новые правила, мы только по ним работаем…

Оказывается, ни к чему было неработающим пенсионерам заниматься писательским творчеством, да и редакциям в свою очередь не стоило публиковать опусы внештатников. А то, что о нововведениях не слышали — это уж сами виноваты. Как говорится, незнание законов не освобождает от ответственности!

После беседы с представителями пенсионной системы мы чувствовали себя провинившимися детишками, которым пригрозили прутиком и поставили в темный угол. А как жить дальше — специалисты нам так и не объяснили. В завершение разговора писатель Петр Столповский точно подметил: таким образом сегодня вы подталкиваете нас обходить закон, а что будет с литературой завтра, даже

подумать страшно.

Перекрыли кислород

Приведу для примера «Чушканзі». 70 процентов внештатных авторов журнала — именно неработающие пенсионеры. И это не только жители нашего региона. «Оса» активно сотрудничает с художниками, поэтами, писателями Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Вологды, Сочи… Потерю пенсионной индексации каждый воспринял по-своему. Художник Аркадий Размыслов, лауреат всесоюзных выставок карикатур, пообещал сотрудничать без гонорара. Поэт Алексей Карпов с горечью отметил, что закинет ручку с блокнотом пылиться на полку. Ярославский сатирик Олег Гонозов пригрозил обратиться в суд: мол, из-за ваших мизерных вознаграждений я каждый месяц лишаюсь 771 рубля!..

Гонорары (не говоря о зарплате) у нас действительно маленькие — эту тему мы поднимали неоднократно, в том числе в «Трибуне», говорили представителям высшего эшелона региональной власти. Но, как говорится, воз и ныне там…

А кто возьмется за писательскую работу завтра — этого, увы, никто не знает. Молодые?.. О чем вы?! Во-первых, надо признать, им лень. Во-вторых, пером семью не прокормить, иных благ не нажить.

Редко кому из молодых авторов подвластно сочинение по-настоящему талантливого произведения. В большей степени это творчество людей с большим житейским опытом. Тех, кто могут поделиться с читателями своей мудростью, помочь нужным советом… То же самое с художниками и фотографами. Они подобны снайперам — жизнь научила четко понимать, когда и где браться за перо, в какой момент нажать на кнопку фотоаппарата, чтобы удивить читателя-зрителя отличным снимком либо картиной.

И еще… Не секрет, для пожилого человека писательская деятельность — это своего рода глоток воздуха. Людям, привыкшим к труду, не сидится сложа руки, они с огромным желанием делятся с читателями счастливыми воспоминаниями, мыслями, взглядами о наболевшем… Пресса помогала пенсионерам довести до чиновника то, что они не видят и не слышат даже при личной встрече с ними. Не по этой ли причине кислород им перекрыли?.. А еще… это одно из действий затянуть потуже удавку на шее издателей.

Гонорар – в конверте?

Завершая беседу за «круглым столом», собравшиеся пришли к мысли: обратиться напрямую к тем, кто породил проблему – в Министерство труда и социальной защиты РФ, – с просьбой убрать в законе о пенсиях злополучные нововведения. Иначе единственный выход из сложившейся ситуации — оплачивать творчество неработающих пенсионеров… Правильно! В конверте. Но мы этого не говорили, а вы не слышали — так нас учили представители пенсионного фонда.

Григорий ХАТАНЗЕЙСКИЙ.

Фото Комиинформ.