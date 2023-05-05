Хорошо известно, что во время гражданской войны в Коми крае действовали партизанские отряды. Однако мало кто знает, что коми партизаны били врага и в годы Великой Отечественной войны, когда территория Коми АССР находилась глубоко в тылу. Партизанские отряды из Коми действовали в лесах Карелии и Финляндии, а воевали в основном с белофиннами, как тогда называли противника.

В Карелии (с 1940 по 1956 годы она была Карело-Финской Советской Социалистической Республикой) партизанское движение имело свою специфику. Это было связано с суровым северным климатом и с тем, что мирного населения, которое могло бы помогать партизанам, здесь было мало. В оккупированной республике на свободе оставались только карелы, финны и вепсы. Поэтому базы партизанских отрядов находились на неоккупированной территории, откуда они совершали рейды в тыл противника – вглубь Финляндии.

«Шумел сурово» карельский лес

Партизанские отряды в Карелии начали формироваться с первых дней войны из числа комсомольцев, партийного актива, добровольцев. В период с ноября 1941-го по октябрь 1942 года действовала одна партизанская бригада, в состав которой вошли несколько партизанских отрядов и Пудожский истребительный батальон. Затем было решено создавать мелкие маневренные отряды.

Всего за период войны на территории Карелии и Мурманской области было сформировано более 30 партизанских отрядов, 19 из них, созданных в начале войны, имели свои названия и действовали до освобождения Карелии.

Партизаны должны были препятствовать переброске солдат и техники противника в направлении Ленинграда, в частности, по железной дороге Мурманск – Ленинград, которая находилась в руках врага. В партизанском движении Карелии участвовало более пяти тысяч человек, 975 из них погибли в боях, умерли от ран.

Почему их никогда не брали в плен?

В августе 1942 года по решению бюро Коми областного комитета партии был создан отряд под названием «Коми партизан» численностью 104 добровольца с хорошей спортивной подготовкой. Большинство из них коммунисты и комсомольцы. Добровольцам напоминали, что партизан в плен не берут. По законам военного времени, партизан не является военнослужащим (с современной точки зрения это просто террорист). Бойцам из Коми помогло то, что почти все они были хорошими лыжниками. В отряде было шесть девушек. Уже 30 августа отряд отбыл на Карельский фронт. После подготовки в отряд имени Чапаева зачислили 62 бойца, в отряд имени Тойво Антикайнена – сорок.

Из воспоминаний медсестры отряда имени Чапаева Марии Морозовой: «Партизанам Карелии приходилось воевать в исключительно тяжелых условиях. В безлюдной местности, вдали от баз снабжения приходилось проходить пешком или на лыжах сотни километров с тяжелой поклажей. Весь этот путь проходили с боями, в походах оттачивалось искусство партизанского маневра, умение внезапно появляться и бесследно уходить. Тяжело было мужчинам, а нам, девочкам, вдвойне! Но наши земляки не были хлюпиками, храбро дрались и дружно проводили это военное лихолетье. Девушки не менее выносливы, чем мужчины».

О своем боевом пути в партизанском отряде оставила воспоминания Парасковья Васильева (Шарыгина): «Я была направлена на Карельский фронт по путевке комсомола 9 января 1942 года. Перед этим окончила курсы радиооператоров. Два года я находилась в отрядах «Красный партизан» и имени Чапаева, была радистом-шифровальщиком. Помню, как в ночь на 2 марта 1944 года наш отряд шел на помощь другим группам и отрядам, громившим вражеский гарнизон, и попал в ловушку. Подпустив партизан поближе, враги открыли шквальный артиллерийский и пулеметный огонь. На озерной глади полегли десятки бойцов, в том числе погибли две наши девушки: медсестра Аня Попова и минер Надя Сыпачева».

В 1943 году из Коми АССР была направлена новая группа добровольцев для пополнения отрядов карельских партизан.

По болотам и чащобам

Коми партизаны прошли по тылам противника более трех тысяч километров, совершили десятки операций по разгрому вражеских гарнизонов. За два с половиной года двумя отрядами нанесены войскам противника значительные людские и материальные потери. Было разгромлено пять гарнизонов, пущено под откос шесть железнодорожных эшелонов, уничтожено четыре склада и 26 грузовых автомашин, взорвано шесть мостов, разрушена линия связи протяженностью свыше пяти километров.

В книге «Рейды бесстрашных» Василий Пархачев оставил описание возвращения с задания: «Наконец-то кончилось более чем десятидневное голодание. У пограничников были хлеб, сухари, концентрат, шпик. Но, чтобы не было осложнений в желудках, кушать нам не разрешали. Поили крепким чаем с сахаром. И только спустя несколько часов дали немного жидкой каши… Позади остались сорок три дня и ночи тяжелейшего рейда по тылам противника. Более 40 человек, истощенных и раненых, увезли в госпитали. Это 60 процентов личного состава».

Костры во время рейдов разжигать было нельзя из-за возможного внезапного нападения и демаскировки. Разгребали снег до земли, в образовавшуюся яму укладывали много еловых веток и ложились на хвойную подстилку, крепко прижавшись друг к другу. В мороз удавалось спать не более двух часов.

Летом 1943 года было принято решение перенести партизанские операции на территорию Финляндии. Выполнение этой задачи возложили в том числе на отряд имени Чапаева. В этом отряде добровольцы из Коми составляли более 70 процентов личного состава.

Партизаны прошли по болотам, лесным чащобам и каменистым кручам более 500 километров. Разведчики натыкались на вооруженные группы финнов. Кончились продукты питания, одолевали комары и мошкара. О том, каким тяжелым был поход в Финляндию, говорит то, что после месяца лечения и отдыха годными к следующему походу медицинская комиссия признала только четырех участников рейда.

Свинцовые дожди

Про операцию сводных партизанских отрядов по разгрому гарнизона противника в январе 1943 года в местечке Линдом писали в газете «Правда»: «Партизанские отряды им. Антикайнена и им. Чапаева, действующие в одном из районов Карело-Финской ССР, внезапно напали на гарнизон белофиннов. Сняв часовых, партизаны бесшумно ворвались в населенный пункт. В результате боя гарнизон противника был разгромлен. Советские партизаны истребили более ста вражеских солдат и офицеров, уничтожили две пушки, дальнобойное орудие, взорвали два склада боеприпасов и сожгли продовольственный склад».

Из воспоминаний участника этого боя Василия Пархачева: «Надо признать, что нам тогда здорово повезло. В ночное время мы беспрепятственно и незамеченными для противника преодолели минные и сигнальные заграждения, контрольную лыжню и вплотную подошли к деревне… Сначала противник отстреливался довольно вяло. Затем сопротивление стало все более яростным. Стреляли из окон домов и подвалов, превращенных в огневые точки. Партизаны поливали свинцовым дождем из своего оружия места, откуда отстреливался противник. У домов происходили драматические схватки. В яростной рукопашной борьбе Е.В. Шучалин из Читаево Прилузского района одолел-таки напавшего на него солдата. Бывший прокурор Железнодорожного района Иван Изъюров вместе с несколькими бойцами набросился на пулеметный расчет и группу солдат прикрытия. При подавлении огневых точек погибли Вахнин из Летского района и Саболдаш, строивший до ухода в партизаны Северную железную дорогу. Тяжелые ранения получили боец Капитонов и медсестра Мария Торопова».

В составе двух отрядов, разгромивших гарнизон врага, были в основном добровольцы из Коми. Их было более сотни из 150 участников этого победного боя.

Партизанский парад

27 сентября 1944 года на бюро ЦК КП (б) КФССР было решено провести торжественное собрание всего личного состава партизанских отрядов и участников подпольной работы с докладом «Об итогах партизанской борьбы» и провести парад партизан в Петрозаводске.

Парад прошел 8 октября 1944 года. В нем участвовали более 1140 человек, по 60 человек от каждого партизанского отряда. Пройдя торжественным маршем, все партизанские отряды выстроились на площади. Был зачитан приказ № 101 по штабу партизанского движения, в котором подводились итоги и, в частности, отмечалось: «Партизанские отряды оказали неоценимую помощь Красной армии в оборонительных боях 1941 г., в период стабильной обороны фронта партизаны непрерывно действовали в тылу врага, перерезали его коммуникации, истребляли его живую силу и технику, не давали покоя захватчикам ни днем, ни ночью. Во время наступления войск Карельского фронта партизаны громили отступающие колонны врага…»

Постскриптум

Закончился славный поход

После расформирования большая часть личного состава партизанских отрядов была направлена в Красную армию. Часть партизан перешла на партийную, советскую работу для руководства восстановлением разрушенного войной хозяйства Карелии, Мурманской, Архангельской, Вологодской областей, Коми АССР.

За период боевых действий партизаны уничтожили и ранили несколько тысяч вражеских солдат и офицеров, разгромили 53 гарнизона противника, организовали 31 крушение воинских эшелонов, взорвали 151 мост, 314 автомашин, 78 складов, уничтожили много другого имущества врага.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.

Фото из Национального архива Карелии.