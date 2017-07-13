Лось — это наше все

Сегодня на территории Коми обитает 46 472 лося. Их численность, по подсчетам специалистов, увеличилась по сравнению с 2016-м на 30%.

Наибольшее количество лосей обитает в Усть-Цилемском районе (5034 особи), Удорском (4551) и Троицко-Печорском (3656). Наименьшее — в Сыктывкаре (107 особей) и Воркуте (260). Из южных районов лоси активно мигрируют на север и восток. Миграция связана с увеличением численности волков и возвращением лосей в прежние угодья после пожаров в Вуктыльском и Сосногорском районах в 2014 году.

За прошлый охотничий сезон у нас было выдано 1179 лицензий на отстрел сохатых. Фактически добыто 717. На новый сезон, который откроется уже 1 августа, установлена квота – 1592 особи. Урон популяции, считают в Охотнадзоре, это не нанесет, поскольку лоси (как и медведи) находятся на вершине пищевой цепочки. Уменьшение или увеличение их численности большого влияния на окружающий животный мир не оказывает.

Между тем охота на лося считается более опасной, чем медведя. «Идешь на медведя — готовь постель, на лося — могилу и гроб», — говорили наши предки. И отношение к этим двум самым крупным животным пармы всегда было уважительным. Й\ра (по-коми — лось) — символ мужской силы и выносливости. Чтобы добыть сохатого, нужно заручиться поддержкой лесных духов.

Первая в мире

Впрочем, не все охотники верят в благосклонность духов, а заходя в лес, имеют при себе лицензию на отстрел. В прошлом сезоне было зафиксировано пять случаев убийства лосей браконьерами. Увы, такие «охотники» есть даже в Троицко-Печорском районе, где каждый житель знает о первой (и долгое время единственной в мире!) лосеферме в поселке Якша. В 2000 году именно браконьеры чуть было не поставили крест на уникальном хозяйстве, убив последнюю домашнюю лосиху — Андюгу. К счастью, на ферме оставались два ее лосенка. К ним добавили одного малыша из Чернамского охотхозяйства и еще одного из Прилузья. Работа фермы была продолжена.

Целью создания фермы было изучение возможности одомашнивания лося. Наш опыт был востребован, лосей регулярно вывозили в Москву на ВДНХ, продавали в зоопарки, увозили за рубеж в качестве подарков высокопоставленным персонам. С 1996 г. научная тема одомашнивания закрыта. Сегодня лосеферма — самостоятельный отдел Печоро-Илычского заповедника, основной задачей которого является экопросвещение. Из опытного хозяйства она превратилась в привлекательный туристический объект. Работники фермы принимают роды у живущих на ферме лосих, заботятся о молодняке, проводят экскурсии для туристов, которых, к слову, с каждым годом все больше. Особенно увеличилось их количество после того, как Россия узнала о мансийских болванах на плато Маньпупунер, ведь старт маршрута на плато находится как раз в Якше.

С этого года на лосеферме можно остановиться на ночлег в уютных гостевых домиках, рассчитанных на проживание от 4 до 6 человек. (Раньше гости, приезжающие на ферму, могли остановиться только на другом берегу Печоры, где находится центральная усадьба заповедника.) Домики располагаются в непосредственной близости от загонов лосей, так что за их жизнью можно наблюдать из окон. В домике есть все необходимое для вполне комфортного проживания: кровати с постельными принадлежностями, печка, электроплитка и посуда. Есть даже душ, а вот туалет по-прежнему на улице. Но все же главное неудобство туробъекта не это. А долгая, трудная дорога от Троицко-Печорска до Якши. Свою долю экстрима добавляют и лесовозы, которые то и дело создают здесь аварийные ситуации.

Гуляйте, телки…

В этом году из-за аномальной погоды отел на ферме затянулся. Первой, 21 мая, отелилась молодая лосиха Вера. Она родила девочку — Любаву. Следом, 7 июня, — Феня, тоже первотелка. Ее лосенка назвали Дуняша. Самая старая на сегодня лосиха Ляля (ей 11 лет) 16 июня отелилась двойней. Лосята оказались проблемные, с малым весом и жизнеспособностью. Четверо суток работники фермы боролись за их жизнь, поили из шприца, растирали, согревали… В результате девочка пошла на поправку, а мальчика, увы, отстоять так и не удалось. Выжившую назвали Софией. 18 июня двойню принесла Гадя. Ее детенышей назвали Стешка и Бежка. Последняя, к сожалению, тоже не выжила, хотя за ее жизнь боролись ветеринары Троицко-Печорской ветстанции. Как выяснилось позже, у нее была врожденная почечная недостаточность. Таким образом сегодня на ферме живут 17 лосей.

— Главная наша проблема — дефицит кормовой базы, — говорит заведующая фермой Светлана Акатьева. — Корм животным приходится добывать за 15 километров от базы, но это решаемая проблема. Держать и кормить животных нам приходится в закрытых помещениях, потому что выпустить на волю мы их не можем, это чревато потерей. Нет, животные даже если убегают, то всегда возвращаются. Но возле фермы появляются волки, медведи, а то и охотники, для которых прирученный лось – всего лишь легкая добыча…

Сотрудники фермы мечтают о том времени, когда они смогут обеспечить своим подопечным достойную охрану. Например, закупить радиофицированные ошейники и системы слежения, но на это нужны свободные средства, а их нет. Все 68 лет существования фермы она держится в основном на энтузиазме ее сотрудников.

Атомная угроза

Говоря о Печоро-Илычском заповеднике, стоит напомнить и о том, что в 70-х годах мы вполне реально могли его лишиться. Посетив в Якше местный музей, вы узнаете, как в Троицко-Печорске появились… белые лоси. Сохатые с аномальной окраской стали встречаться после ядерных взрывов, произведенных в соседнем Пермском крае.

Советские ученые планировали соединить Печору с руслом реки Кама, что впадает в Волгу, и таким образом наполнить быстро мелевший в ту пору Каспий. «Как построить второй «Беломорканал» без ГУЛАГа?» — ломало голову руководство страны. И тогда на помощь народному хозяйству призвали мирный атом. Секретными постановлениями ЦК КПСС проект «Тайга» был одобрен, и 25 марта 1971 г. некий ответственный товарищ в погонах нажал кнопку «Пуск».

Три ядерных взрыва в Чердынском районе были произведены одновременно. Мощность каждого составила 15 килотонн (мощность атомной бомбы, упавшей на Хиросиму, около 18 килотонн). Взрывы были подземные, направленные на выброс большого количества грунта. Он взлетел на высоту 300 м, а оседая, создал огромное клубящееся пылевое облако, которое поднялось на высоту почти в два километра. Ветром облако отнесло как раз в сторону Коми. В результате взрывов образовался канал длиной 700 метров, шириной 340 и глубиной до 15 метров. В настоящее время на этом месте образовалось озеро. Уровень радиации в разных его частях варьируется от естественной нормы до нескольких тысяч микрорентген в час. Почему проект свернули — доподлинно неизвестно. Документы до сих пор не рассекречены. Известно, впрочем, что против «проекта века» активно выступали наши ученые (к примеру, Михаил Рощевский и Валентина Витязева), а также российские писатели, развернувшие жесткую дискуссию в «Литературной газете». Если бы не они, то вместо сегодняшнего «атомного озера» на огромных пространствах Верхнего Припечорья проходил бы Великий атомный канал. Десятки сел и деревень ушли бы на его дно…

— Мы попытались наладить отношения с охраной объекта, чтобы нас допустили для исследований, но ничего не вышло, — вспоминал бывший директор Института биологии КНЦ Анатолий Таскаев. — Из Троицко-Печорского района были сигналы о появлении лосей-альбиносов. К 1990 году сотрудники заповедника зафиксировали 45 таких особей. Потом их поголовье пошло на спад.

Мясо, молоко, туризм

Йора — умное, красивое и благородное животное, украшение коми пармы. Безусловно, его потенциал мог бы использоваться в республике гораздо полнее. Лось – это и объект охоты, и диетическое мясо, блюда из которого украсили бы меню любого ресторана. По легкости усвоения лосятина занимает второе месте после рыбных и молочных продуктов.

Уникально по своим свойствам и лосиное молоко. Под Костромой есть единственный пока в России санаторий, в котором этим молоком лечат некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе язву. Почему бы якшинское молоко, пусть в небольших количествах, не поставлять с той же целью в санатории Воркуты, Ухты, Серегово? Все это – брендовые «фишки» региона. Как и лосенок Й\рапи, который уже дважды был символом года в республике (Года спорта и Года здоровья). Почему бы не сделать его и символом 100-летия Коми?

Что касается лосефермы, то, конечно, ее стоит поддержать, ведь это также уникальный туристический, образовательный и оздоровительный объект. Где мы, дети «каменных «джунглей», могли бы хоть ненадолго отдохнуть, пообщаться с живой природой, насладиться ее красотой.

Почти за 70 лет на лосеферме родилось уже восьмое поколение лосей, которые не боятся человека и верят ему. И мы в ответе за тех, кого приручили.

Лиля ВОВК.