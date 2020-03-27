Лошадью ходи, лошадью! Жители печорского села Кипиево надеются только на себя и на своих гривастых помощников

В развитых странах наличие лошади в домашнем хозяйстве – это признак достатка и даже богатства. Но к нашей сельской глубинке западные мерки, конечно, не подходят. В северных селах народ едва сводит концы с концами, а лошадей держат из-за крайней необходимости.

Старинное село Кипиево (Ижемский район) расположено в 180 километрах к северу от Ухты. Осилив половину пути, мы еще не были уверены, что достигнем конечного пункта: мартовская дорога была разбита тяжелой техникой, поддон легкового автомобиля периодически подавал сигналы о том, что нарвались на очередную ледяную глыбу. А в осенне-весеннюю распутицу эта дорога и вовсе становится непроезжей. Добраться до «большой земли» летом можно только по Печоре на пассажирских транспортных суденышках.

Вороные, гнедые, буланые…

Первое, что бросается в глаза при подъезде к Кипиево, это фантастически красивые виды Припечорья. Каждый раз, когда видишь покрытую снежным покровом огромную водную гладь с пойменными ландшафтами, удивляешься вновь и вновь.

А еще удивляешься многочисленным лошадям с густой, плотной шерстью. Благодаря ей печорская порода лошадей легко переносит даже 40-градусные морозы.

На формирование печорской лошади заметное влияние оказали лошади из Западной Сибири и Зауралья, а также другие породы непарнокопытных, завезенные в тамошние суровые места в XVI-XVIII веках староверами и опальными выселенцами из Московии. Отсюда, наверное, и такое разнообразие мастей – вороные, караковые, буланые, рыжие, гнедые…

Не конкуренты

В самом Кипиево, по словам главы сельского поселения Вадима Рочева, сегодня проживает около 700 человек. Практически в каждом третьем хозяйстве есть лошадь, всего их порядка ста. Цифра эта если и меняется, то несущественно. Держать их выгодно. Взрослая лошадь стоит 50 тысяч рублей, а тот же снегоход 200-300 тысяч рублей. Плюс постоянно дорожающее горючее, которое надо еще доставить из Ижмы, а так же запасные детали. Одним словом, снегоходы пока что местным лошадям не конкуренты.

Лошади легко потащат повозку по жиже вязкого болота, проторят путь по глубокому снегу, чтобы заготовить дрова и вывезти сено, неприхотливы в еде, дружелюбны и спокойны, как и положено быть коренным северянам.

Новый трактор — не по карману

Что касается местных дорог, то они и в летнее время труднопроходимы, поскольку за ними толком не следят. Трактор, служивший 15 лет, сломался еще несколько лет назад, а на новый денег районная администрация не выделяет. В 2014 году из-за плохой дороги пожарная машина не смогла подъехать к горящему дому, спасти его не удалось.

Годовой бюджет поселения составляет всего 3 миллиона 800 тысяч рублей. В эту сумму включаются в основном расходы для поддержания местной инфраструктуры и зарплата работников администрации. То есть, как ни крути, а новый трактор кипиевцам прикупить никак не удастся – его приходится брать в аренду. Но и это не самый плохой вариант, поскольку у администрации нет возможности содержать в штате еще и начальника «транспортного цеха».

Одна медсестра на всех

Из-за отсутствия работы молодежь стремится уезжать из Припечорья, поэтому здесь много пенсионеров, которые нуждаются в дополнительном уходе. Но на все Кипиево есть только одна медсестра. Случись что серьезное – приходится вызывать санитарную авиацию. В прошлом году было три таких экстренных вызова.

Вообще, прошлый год был особенно трудным. Обычно жители Кипиево продают излишки картофеля, а нынче из-за неурожая самим приходится прикупать «второй хлеб» у заезжих коммерсантов. Скудным был урожай и дикоросов. Теперь вся надежда на осень нынешнего года: глядишь, с погодой повезет и дикоросов будет в достатке, и картофеля.

К хорошему не привыкли

А ведь сельчанам многого не надо, не привыкли они жить сытно. Лес и река пока еще хоть как-то кормят, хотя рыбные запасы быстро скудеют. Качество воды в Печоре постоянно ухудшается из-за техногенной нагрузки на окружающую среду. Раньше воду для домашних нужд брали прямо из реки, а теперь это стало опасно. Залежи питьевой воды находятся на глубине порядка 140 метров. Нужно бурить скважину, а где взять деньги?

Проблема с питьевой водой есть во всех селах Припечорья. Чтобы ее разрешить, еще в 2011 году была принята целевая программа «Чистая вода в Республике Коми». Если бы ее выполнили, то к 2017 году все населенные пункты были бы обеспечены качественной питьевой водой. Но в 2015 году программа была по-тихому свернута, а сколько денег под нее было «освоено», никто не знает.

Вот так и живет сельская глубинка, надеясь только на себя да на своих трудолюбивых лошадок.

Сергей МОРОХИН.