Лосятина не по зубам Штрафы за браконьерство резко возросли

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.

Стоимость охотничьих зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз — до 267 млрд рублей. Об этом сообщило РБК со ссылкой на Минприроды.

Животные оцениваются по сравнительному методу — в качестве аналога рыночных цен на охотничьи ресурсы используются официальные таксы для исчисления вреда, причиненного животным, — проще говоря, стоимость возмещения с браконьеров за убитую особь. Эти таксы утверждены приказом Минприроды и составляют, например, около 40 тыс. руб. за рысь, около 80 тыс. руб. за лося, 100 тыс. руб. за снежного барана и т.д.

В конце августа в Якутии был вынесен приговор мужчинам, которые устроили незаконную охоту на медведя, подстрелив зверя в берлоге. Суд назначил им наказание в виде штрафа на общую сумму 520 тыс. рублей. Кроме того, с подсудимых взыскан ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, на сумму 180 тыс. рублей.