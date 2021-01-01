В конце декабря администрация Сыктывкара представила развернутую информацию о состоянии дел в столице и перспективах на будущее, которые оказались не очень оптимистичными.



Впервые в своей истории в 2018 и 2019 годах в Сыктывкаре была зафиксирована убыль населения – небольшая, примерно на 500 человек за год, но вызывающая тревогу. Сегодня можно уже говорить о набирающей темп негативной тенденции. По предварительным данным, убыль населения в Сыктывкаре по итогам за 2020 год составит порядка тысячи человек.

Сегодня в Сыктывкаре проживает чуть больше 259 тысяч человек. По консервативному прогнозу численность столичных жителей в 2023 году уменьшится до 255,7 тысячи.

Из всех демографических показателей с плюсом идет лишь один – количество умерших. В 2020 году – 101, 1 процент к предыдущему году, по консервативным и базовым прогнозам смертность в ближайшие три года будет только возрастать, причем весьма заметно. Основная причина – сложная демографическая ситуация. Население стареет, молодежь уезжает учиться за пределы республики, там затем и обустраивается.

Среди причин миграционного оттока чиновники называют высокую стоимость жилья в Сыктывкаре, сравнительно худшие по сравнению с другими регионами социальные условия жизни.

В целом Сыктывкар инициативные люди теперь не рассматривают в качестве города больших возможностей. Если в 2018 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч жителей (без индивидуальных предпринимателей) составляло 364, то по предварительным данным за 2020 год фактически можно говорить о крахе предпринимательства –число малых и средних предприятий за последние два года снизилось почти в два раза! Предприниматели с семьями также заметно влияют на показатели миграционного оттока – «ловить здесь нечего»…

Причем по консервативному прогнозу за три ближайших года ситуация с бизнесом не улучшится.

Если судить по представленным данным, то Сыктывкар по-прежнему остается чуть ли не самой «деревянной» региональной столицей. Из расположенных здесь 2730 многоквартирных домов, 1336 домов, как деликатно говорится в документе, – «в деревянном исполнении».

Сергей ПАВЛОВ.