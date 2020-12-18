В минувший вторник в Избирательной комиссии Коми рассматривалось представление Следственного комитета России по Коми «О принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления».



Речь идет о событиях двухлетней давности, когда проходили довыборы в Госсовет региона по Ираельскому избирательному округу (Сосногорский и Ижемский районы). Тогда на ряде участков были выявлены массовые фальсификации итогов голосования в пользу представителя правящей партии.

Случай, когда удается установить факт нарушений на выборах, да еще и наказать виновных пусть и условными сроками, уникален не только для Коми, но и для России.

Сделал невозможное возможным житель Сосногорска Иван Рубан, который баллотировался в депутаты по тому самому Ираельскому избирательному округу. Он не махнул рукой, как это делает подавляющее большинство проигравших на выборах, а решил доказать, что был совершен подлог.

Огласите весь список

Вот как он прокомментировал свои действия: «Обычно явка везде одинаковая, и если вдруг на каком-то участке происходит скачок, то там явно идет вброс.

После тех выборов начал обходить участки, опрашивал людей, кто ходил на выборы, кто не ходил. На некоторых участках опрашивал до 50 процентов списка избирателей. Там сразу прояснилась картина обмана.

Потом написал заявление о нарушении и указал фамилии тех, кто не ходил на выборы, чтобы проверили их в списках проголосовавших. Основной упор сделал на голосовавших вне помещения избирательного участка. Главное – это обойти людей, без этого не получится зацепиться. Если нет конкретных фамилий, следствия не будет…

Чтобы добиться правды, Ивану Рубану понадобилось три месяца кропотливой работы. Заметим, что в этом году Иван Григорьевич все-таки стал депутатом, но не Госсовета Коми, а Сосногорского райсовета.

Избирком пошел «в отказ»

Следственный комитет предложил Избиркому Коми «принять меры к осуществлению надлежащего надзора и контроля за организацией работы участковых избирательных комиссий».

Однако Избирком отклонил представление следователя, посчитав его неправомерным. Позиция Избирательной комиссии Коми заключается в том, что она за выборами следить не должна, а коль скоро обучение нижестоящих комиссий ею проведено, то ее работу в сложившейся ситуации следует признать безупречной.

Члены комиссии Андрей Никулин и Виктор Воробьев не согласились с такой аргументацией и указали, что все осужденные члены нижестоящих комиссий получили свой мандат от Избирательной комиссии Коми. Значит, это в первую очередь ее вина в неграмотном подборе кандидатур для замещения этих позиций и следствие абсолютно провальной кадровой работы.

Нашли «стрелочников»

Андрей Никулин также напомнил, что «Иван Рубан, до того как подключились правоохранительные органы, обращался в Избирательную комиссию Коми с жалобами на нарушения избирательного законодательства, но получил по сути отписки от председателя Избиркома РК Дмитрия Митюшева, в которых констатировалась полная законность выборных процедур в Сосногорском районе в 2018 году.

Весьма странным является факт массовой фальсификации выборов и привлечения к ответственности лишь «стрелочников» из участковых комиссий. Фальсификации такого масштаба и такого уровня синхронизации и методологической идентичности, с моей точки зрения, невозможны без организации и координации на уровне районной администрации и территориальной комиссии и без сознательного крышевания процесса на более высоком уровне…»

Политическая коррупция

От событий двухлетней давности вернемся к недавним – к сентябрьским выборам в Госсовет Коми. Упомянутый выше юрист и правозащитник Виктор Воробьев обратился в надзорные органы с просьбой проверить многочисленные сигналы с мест о массовой скупке голосов на выборах.

Тема эта для властей также весьма щекотливая, ведь речь, по сути, идет о попытках подрыва государственного строя через «регулирование» итогов голосования. То есть о политической коррупции, которой официально у нас нет.

Пока три месяца переписки не дали никаких ощутимых результатов, Виктор Воробьев получил лишь сообщения о том, что его письма переправлены в другие органы. Одно из них касалось и Избирательной комиссии Коми. Центральная Избирательная комиссия потребовала разобраться в претензиях Виктора Воробьева и отчитаться о результатах. Ждем отчета.

Сергей МОРОХИН.