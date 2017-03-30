В Ухте было задержано пять молодых активистов, протестовавших против мздоимства. Городские власти всячески пытались помешать мирному собранию граждан, которое тем не менее состоялось…

Утром 26 марта удивленные ухтинцы обнаружили на главной площади города – Комсомольской – шумную ярмарку: «Вроде же запрещали здесь торговлю?» «Да вот, — смущенно переглядывались продавцы, – велели сегодня здесь торговать». Стилобат Дворца культуры забаррикадировала большегрузная машина. А на очистившуюся от следов зимы площадку возле Дома быта «Сервис» пригнали снегоуборочную технику. Водители под контролем мрачного распорядителя нехотя, но послушно имитировали уборку-погрузку. И все же именно здесь и состоялась городская акция против коррупции.

С кроссовками и уточками

В 14 часов полсотни молодых людей собрались в центре площадки и подняли плакаты, главное содержание которых можно выразить одной фразой «Коррупция ворует будущее». У части непосредственных участников и сочувствующих, коих по периметру собралось около сотни, в руках были плакаты со знаменитой уточкой «из поместья Медведева» или кроссовки, болтающиеся на шнурках на груди. Это были понятные, озвученные в расследовании ФБК Алексея Навального знаки-символы.

С молодежью в центре толпы «работали» трое полицейских: «Вы нарушаете общественный порядок». А минут через двадцать на площадку подтянулся дополнительный отряд стражей порядка, прибыла патрульная машина. Молодые люди поспешно свернули плакаты, но это не помогло. Со словами: «А мы видели, что вы держали плакаты!» полицейские выхватили из толпы пятерых и препроводили в машину. Тех, кто стоял в отдалении по одному, как того требуют правила проведения пикета, не тронули.

Все это — лишь внешняя картинка действа, пружины механизма которого заведены отнюдь не командой Навального. Они произрастают из ощущения социальной несправедливости, которую именно молодежь чувствует наиболее остро. «Я окончил УГТУ, — рассказал молодой человек, приехавший на акцию из Сосногорска. — А работы нет. Тебя не ценят по твоим достоинствам. Чтобы устроиться, везде нужны связи».

«Мы хотим, чтобы власть была честной и не врала, не обманывала нас на каждом шагу, — заявила группа девушек. — Почему одним дворцы и яхты, а нам ничего?»

«Смотрите, — возмущался парень с кроссовками через плечо, — в Южной Корее президент вылетела, как пробка, только за то, что ее подруга оказалась мошенницей. А у нас — где сегодня Сердюков? Где Васильева? Отделались легким испугом и продолжают процветать. Это неправильно!»

«Хватит молчать, сынки!» — напутствовал молодежь пожилой мужчина. — Что вы скажете потом своим детям, если «элитой» в стране будут называть воров?»

Тест на беременность

Да, это правда, что молодежь по неопытности формально нарушила правила организации пикетов. Хотя чиновники не предложили им иного решения, что предусмотрено законом. Больше того, власть с упорством, достойным лучшего применения, сама подкинула дровишек в костер недовольства и возмущения, изобретая смехотворные «снегоуборочные аргументы».

Чтобы опорочить молодых активистов, распространяются слухи о том, что за участие в акции организаторы якобы платили по триста рублей. Но если учесть, что в антикоррупционных митингах, получивших всероссийское звучание, приняли участие около 60 тысяч человек, оплатить их энтузиазм не под силу никакому Навальному.

Если же смотреть в суть происшедшего, акция — это своего рода тест на беременность. Общество беременно социальным недовольством. И уже есть признаки токсикоза — окружающая общественная среда не готова перенести непривычную нагрузку.

В любом случае массовое антикоррупционное движение, начало которому было положено 26 марта, – серьезный повод задуматься о будущем нашей страны.

Тамара ПРОСУЖИХ,

Владимир ИВАНОВ,

Валерий ТОРЛОПОВ.

ПОСТСКРИПТУМ

Валентина Матвиенко: «Нельзя прятать голову»

«Картинки» в телевизоре давно уже не совпадают с реальной жизнью. Не удивительно, что федеральные каналы проигнорировали всероссийскую акцию протеста. А вот сама власть, пусть и с запозданием, начинает комментировать это событие.

Руководители оппозиционных партий обратились в Госдуму с требованием провести расследование фактов, показанных в фильме Навального. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно заявила: «Власть должна понимать, почему люди выходят на протесты, и вести диалог с обществом». Она подчеркнула, что в ответ на общественные протесты «нельзя прятать голову под крыло».

Глава верхней палаты парламента напомнила о том, что по Конституции граждане имеют право мирно и без оружия собираться на митинги, шествия. И власти всех уровней должны создавать условия, чтобы это право реализовывалось.