«Лучше, чем Коми, земли нет», — говорил первый глава республики Юрий Спиридонов

1 ноября, в день рождения Юрия Алексеевича, на здании «Желтого дома» — администрации главы РК — была торжественно открыта памятная доска.

Барельефный портрет из гранита изготовил заслуженный художник России Анатолий Неверов. Его установили рядом с доской первому секретарю Коми обкома КПСС Ивану Павловичу Морозову, которого Спиридонов считал своим учителем.

В этом году Юрию Спиридонову исполнилось бы 80 лет. Чтобы достойно отметить эту дату, за год с лишним до нее друзья и соратники первого главы объединились в рабочую группу, которая позже «поднялась» до статуса официального оргкомитета.

Вчера в большом зале Госсовета республики состоялась научно-практическая конференция «Ю.А. Спиридонов и его время». В мероприятии участвовали многие бывшие соратники Спиридонова, живущие как в республике, так и за ее пределами. Так, прилетел из Питера экс-мэр Усинска Феликс Марков, из Орла — бывший зам. Спиридонова Вячеслав Бибиков, из Москвы — бывшие воркутинцы Игорь Шпектор и Виктор Экгардт, а также дочь и внук Юрия Алексеевича — Марина и Федор.

В рамках конференции была представлена новая книжка журналиста Людмилы Прошак «Работайте, в работе счастье». Это по сути сборник цитат и воспоминаний самого Спиридонова, которые он наговорил на диктофон Л. Прошак в Москве, когда был депутатом Госдумы РФ (в 2003-2007 гг.). Работа над книгой началась, к сожалению, уже после его смерти, в 2010-м. Вот одна из таких цитат:

«Забудьте про Спиридонова, гордитесь республикой. Я искренне верю, что у каждого в душе должна быть своя боль, своя гордость за нашу республику. Любите нашу землю и не стремитесь в благоприятные места. Лучше земли нет. Живите в Коми…»