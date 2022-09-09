150-летние кедры помечены флуоресцентной краской. Но совсем не для того, чтобы их сберечь, показать, что они занесены в Красную книгу Коми и их нельзя трогать. Хотя и это правда. Сделано это совсем наоборот. Для того, чтобы кедры не пропустили и вырубили – даже в темноте.

Под Печорой уничтожена огромная территория кедрача – по грубым подсчетам экологов, около 45 гектаров. Дерево, находящееся под охраной в нашем регионе, оказалось буквально выкошено. Варварскую противозаконную вырубку недалеко от поселка Чикшино обнаружил местный житель. Он, как и в прошлые годы, пришел в кедрач набрать шишек и опешил. Перед ним вместо тысяч могучих кедров простиралась лысая земля.

– Это место находится вдали от Печоры, туда даже местные не выезжают. Видимо, поэтому и выделили участок с кедром под делянку, чтобы никто не заметил, – предполагает печорец Андрей Терентьев.

А где охрана?

По закону, заготовка сибирского кедра в Коми не разрешается ни при каких обстоятельствах. Если при таксации, то есть оценке леса, специалисты обнаруживают редкие виды растений, то они обязательно отражают это в государственном лесном реестре. В том случае, если площадь редкого сибирского кедра занимает больше 30 процентов, то такой участок выводится из промышленной эксплуатации и подлежит охране.

В случае же с делянкой в Левобережном лесничестве Печорского района произошло странное недоразумение. По халатности или злому умыслу, как принято говорить, определит следователь. Однако еще до этого каждый может составить свое представление.

20 августа на месте вырубки Андрей Терентьев застал рабочих, один из которых на харвестере рубил лес, а другой его вывозил.

– На этом участке около 50% деревьев – кедр. Но рабочих ни елка, ни береза не интересуют. Харвестер просто их отбрасывает в сторону, а кедры рубит, собирает и складывает в штабеля. Сами рабочие сказали, что они уже два месяца круглые сутки там рубят лес.

О том, что на этой делянке не менее 50% занимает редкое растение, подтвердил и председатель общественной организации «Комитет спасения Печоры» Иван Иванов. Он также побывал здесь в конце августа и поразился богатству теперь уже уничтоженного леса. «Столько кедра я не видел никогда», – признался он.

Однако официально, по документам, на этой делянке произрастают исключительно ель и береза, и никакой краснокнижный кедр даже не упоминается. А если не упоминается, то его легко можно отдать под вырубку. Это и было сделано еще в 2020 году. Тогда участок леса площадью 22 тысячи гектаров передали в аренду курскому предпринимателю Евгению Сигареву.

– С моей точки зрения, лесоруб пошел на этот участок именно за кедром, – уверен Иван Иванов. – С точки зрения Министерства природных ресурсов, у них на этом участке имеется недостоверная лесоустроительная документация. Можно предположить, что лес оценивали без выезда на места. Но кедрам на этом участке не 10-20 лет, а по 150-170 лет. Коми – крайняя западная точка, где кедр произрастает в естественных условиях. Поэтому в нашей республике рубить кедр нельзя ни под каким предлогом, такие леса изымаются из хозяйственного оборота повсеместно.

В особо крупном размере

По закону, те, кто использует леса, обязаны сообщать о выявленных местах обитания редких видов растений в органы власти. И курскому лесорубу также следовало остановить технику и сообщить в Минприроды о встреченном кедровнике. Тем не менее, 45 гектаров помеченного флуоресцентной краской кедра вырубили, сложили в штабеля, а потом якобы незаметно для лесников и полиции вывезли. Разумеется, никто из местных жителей и экологов в такую халатность или ошибку не верит.

– «Нет, мы кедр не рубим», – говорит мне рабочий, – вспоминает момент встречи на делянке Андрей Терентьев. – Сам стоит улыбается и щелкает кедровые семечки, а к балку пристроил ступени, вырубленные из кедра.



После поднятой в соц-сетях шумихи на участке побывали сотрудники полиции, прокуратуры, Минприроды Коми и лесничества. На свое обращение в Печорскую природоохранную прокуратуру Иван Иванов получил ответ, что после проверки материалы направили в полицию о привлечении к уголовной ответственности «неустановленных лиц по факту совершения незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере».

Каков размер ущерба – не уточняется. Но эколог сделал свои приблизительные подсчеты. Если кубометр досок из ели стоит от 8 тысяч, то обрезная доска из кедра – от 49 до 65 тысяч рублей за кубометр.

– По нашей непрофессиональной оценке, ущерб может составлять не менее 1,5 млн рублей, а если считать поштучно, то не менее 37 миллионов, – уверен эколог. – Это не говоря о колоссальном ущербе природе, поскольку кедр растет долго и начинает плодоносить минимум через 40 лет.

Захочет ли полиция выявить озолотившихся на кедре «неустановленных лиц», можно только предполагать.

Ирина КЛИМОВА.

Фото Ивана Иванова.