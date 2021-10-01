Завтра, 2 октября, в Театре оперы и балета состоится бенефис Заслуженного артиста РФ, народного артиста РК, лауреата Госпремии Коми Геннадия Муралева, которому недавно исполнилось 70 лет.

Певец и актер отметит свой юбилей на сцене – он исполнит необычную роль Томаса Скотта в премьере 63-го сезона – оперетте И. Кальмана «Фиалка Монмартра».

Сюрприз для публики

В преддверии бенефиса корреспондент «Трибуны» встретился с артистом.

– Геннадий Юрьевич, вы на сцене с 1975 года. Когда-нибудь подсчитывали число сыгранных ролей?

– Если говорить о названиях спектаклей всех жанров, включая сказки – то где-то 90-95. Это только то, что помню. Но в большинстве спектаклей я в разные годы играл не одну роль, а две. В «Сказках Гофмана» вообще четыре! Так что ролей, может быть, уже около двухсот.

– Большинство ваших персонажей – очень яркие, в том числе комические, гротескные образы. А какие ваши самые любимые?

– Наверное, Бони в «Сильве» и Наполеон Сен-Клош в «Баядере». Можно сказать, что с ролью Бони я родился и ждал ее! А Наполеон вообще в свое время был профессиональной вершиной для простака – как Адель в «Летучей мыши» для субретки. Поэтому на бенефисе после спектакля я вспомню кое-какие из прежних ролей. Но пусть это будет сюрпризом для публики.

– С 2001 по 2013 годы вы руководили студенческим музыкальным театром Сыктывкарского университета «Рампа». Почему перестали?

– Началась реорганизация вуза – его слияние с КГПИ. В то же время студентов так загрузили учебой, что они просто не успевали заниматься в театре. Получалось, что вузу театр, а с ним и качественный досуг, развитие студентов оказались не нужны.

«Дедуля, чего ты мучаешься?»

– Теперь давайте о личном. Несколько лет назад у вас в левом ухе появилась сережка, с ней вы выходите и на сцену. Откуда она у вас и зачем?

– Это подарок на день рождения от очень близкого мне человечка. Серьга – это память о том, что было. С той, что подарила сережку, мы потом расстались…

– Несколько лет назад вы участвовали в телепередаче «Давай поженимся!» – эту историю многие помнят до сих пор. Знакомство с балериной из Краснодара Джульеттой, которая выбрала вас в качестве «жениха», как мы знаем, ничем серьезным не закончилось. Но, может, после этого поклонницы стали обращать на вас внимание не только как на артиста, но и как на мужчину «в поиске»?

– На момент участия в съемках я был не в поисках, а удручен своим одиночеством — после расставания с той, с кем прожил несколько лет. Приехал в Москву к дочке, и внучка Сашенька мне сказала: «Дедуля, чего ты мучаешься? Давай отправим тебя в передачу, где женятся!». После выхода передачи началось: прямо на улицах Сыктывкара люди стали узнавать, говорили: «О, это он!». В театре подтрунивали: мол, надо же, на всю Россию прославился – невесту ищет! Что касается поклонниц – да, были. Подходили, дарили цветы, звонили… Однако я очень избирательный человек. Дружба – пожалуйста, но не больше.

Кроме того, мы, артисты, много эмоций пропускаем через свое сердце. Любовные переживания, драмы на сцене оставляют след и в жизни. И со временем мы меняемся… Почему у меня два брака развалилось? Первую супругу, артистку в Саратове, я оставил, потому что влюбился в Олечку Федотову – красавицу, ведущую балерину. Но потом мы расстались и с ней, потому что с годами что-то перестает устраивать и в прежде любимом человеке. Наши отношения не спасли даже общие дети.

– Геннадий Юрьевич, сколько у вас было жен, а теперь детей-внуков?

– Супруги было две. С третьей, с кем я расстался перед «Давай поженимся!», мы жили вместе, но в браке не состояли. Были бы женаты – до сих пор были бы вместе… От первого брака у меня сын Максим, который живет в Саратове, как и внук Гриша, а дочь Анжелочка в Москве, и она мне подарила внуков Сашеньку и Дениса. От брака с Олей – сын Станислав с внучкой Алисой, проживающие в Сыктывкаре, и дочь Машенька с внучкой Сонечкой – в Санкт-Петербурге.

– Четверо детей и пять внуков-внучек! Мы увидим их на вашем бенефисе?

– Не всех – кое-кто не сможет. Но большинство, конечно, приедут.

Улыбка в зеркале

– В свои 70 лет вы в хорошей физической форме. В чем секрет вашей молодости?

– В работе в театре на сцене. Когда ты молод, все искрит и само собой получается. С годами, чтобы оставаться таким же, я должен следить за собой. То есть заниматься физкультурой, следить за диетой и осанкой. Ежедневно утром и вечером обливаться холодной водой, непременно плавать. Я слежу за своим режимом питания, после 18 часов уже не ем – пью только кефир.

А самое главное – надо себя не просто любить, а относиться к себе с уважением и радоваться красоте нашей жизни, улыбаться себе в зеркало. И я уже много лет живу один, а значит, сам себе налаживаю быт. Коллеги, приходя ко мне, удивляются, как у меня чисто. Да, а я иначе и не могу! Если я что-то запущу – это сразу перекинется и на мою работу. Строгость в отношении ко всему у меня безупречна. Но это от мамы. Она была заслуженной летчицей, прошла с папой всю войну, дослужилась до полковника авиации. Папа погиб, когда мне было два года, и мама больше не вышла замуж, вырастила меня одна.

«Навещайте почаще!»

– Что вы скажете своим многочисленным зрителям?

– Дорогие любители нашего театра и искусства, прежде всего, крепкого вам здоровья! Хочется, чтобы вы почаще навещали нас. За много лет в театре, особенно в советское время, мне довелось побывать с гастролями во всех уголках Коми, даже самых глухих. И это было в радость, а если мы еще что-то могли сказать по-коми, то были для зрителей вообще как братья и сестры. Так что приходите на спектакли – обнимемся, разговоримся и посидим!

Беседовала Ирина САМАР.