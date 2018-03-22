Люди не бросили в снегу истощенную кобылицу

Необычную спасательную операцию 19 марта провели в Троицко-Печорском районе. Там спасателям Коми пришлось вызволять из снежного плена лошадь. Подробности этой трогательной истории можно найти на страничке «ВКонтакте» Троицко-Печорского аварийно-спасательного отряда.



В Службу спасения дозвонилась одинокая бабушка. Ее супруг умер. После смерти хозяина пала и взрослая кобыла, имевшаяся в хозяйстве. Осталась ее дочка, лошадка возрастом полтора года. Старушка, сама еле передвигающая ноги, не смогла содержать животное и решила его продать.

Лошадь находилась в Заречье, это на другой стороне реки Мылва. Коневоз туда пройти не мог, так как зимой в Заречье можно попасть только на снегоходе или пешком по узкой тропе через реку. Снегу в этом году столько, что люди, оступившись на тропе, нередко проваливались по пояс.

Кобылка так отощала, что выглядела полугодовалым жеребенком. Когда ее вели по узкой тропинке, ослабленное животное упало в снег. Подняться она не могла, на помощь пришли местные жители, но тоже не сумели ее поднять. Лошадка долго лежала на снегу и дрожала от холода. Ее укрывали кто чем мог. Но перенести через реку по такой тропе животное было невозможно. Положение казалось безвыходным, лошадь замерзала у людей на глазах, а они ничего не могли сделать.

Позвонили в спасотряд, объяснили ситуацию, и уже через 15 минут спасатели прибыли на снегоходах. Они подняли лошадь на руках, погрузили в сани и отвезли на другой берег. Там опять на руках ее затащили в фургон-коневоз.

До нового места жительства кобылка доехала благополучно, а там уже встала на ноги и сама зашла в конюшню. Несчастная лошадь настолько изголодалась и намучилась, что теперь, по словам сельчан, непрерывно жует сено.