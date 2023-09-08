Люди, не пейте эту гадость! Пробы воды дали шокирующие результаты

25 августа «Трибуна» опубликовала обращение депутата Госсовета Коми Татьяны Саладиной главе республики Владимиру Уйбе. Депутат просила губернатора разобраться с проблемой водоснабжения жителей Микуни, но ответа до сих пор не получила. Между тем стали известны свежие данные специалистов Роспотребнадзора, которые проверили воду в Микуни. Вернее, ту грязную жидкость, которая течет по городским трубам.

Маленький ликбез

Для начала поясним некоторые термины, которые используются для определения качества воды. Первый показатель – цветность. Неестественный цвет Н2О (молочный, желтый, коричневый, ржавый и т.д.) свидетельствует о примесях (глина, песок и пр.). Измеряется в градусах. В естественных и чистых водоемах (реках, ручьях, озерах) цветность воды – 60 градусов. Свыше 100-150 – это уже вонючее болото.

Мутность. Обусловлена присутствием в воде мелких частиц песка, ила, ржавчины. Измеряется в миллиграммах на 1 куб.дм жидкости.

Перманганатная окисляемость (ПО). Это количество кислорода, необходимое для окисления органических и неорганических веществ. Чем выше этот показатель, тем хуже качество воды. Это значит, что в ней содержатся так называемые «железобактерии».

Колиформные бактерии. Патогенные микроорганизмы группы кишечной палочки.

Содержание металлов, в том числе железа и марганца. При высокой ПО (см. выше) примеси железа особенно опасны из-за тех же железобактерий. Вред здоровью самый разнообразный – от дерматитов до онкологии.

Ну а теперь заглянем в пробирки

Пробы воды, взятые в Микуни (как из уличной колонки, так и из трубы городского водоканала) показали:

Цветность – 111 градусов. Это в пять раз выше нормы (20 градусов).

Мутность – 1,6 мг/куб.дм (норма – 1,5).

Перманганатная окисляемость – 16 мг/куб.дм при норме – 5.

«Железо общее» – 2,2 мг/куб.дм. При предельно допустимой концентрации (ПДК) – 0,3.

Марганец – 0,45 мг/куб.дм. Хотя ПДК по марганцу – 0,1.

Ну и на «закуску» – колиформные бактерии. Их норматив – полное отсутствие. Но в микуньской питьевой воде они также нашлись (3КОЕ/100 куб.см).

В общем, если хотите быстрее угробить свое здоровье, поезжайте в город железнодорожников. Это своего рода «Кисловодск наоборот». В том смысле, что в Микуни «водами» не лечат, а калечат. По наблюдениям медиков, местные жители страдают почечными коликами, холециститом, панкреатитом и другими болезнями.

Мутная история

Что же случилось с рекой Шежамкой, откуда вода поступает в микуньские трубы? Да, собственно, ничего – речка как текла, так и течет. Другое дело, что вода из нее плохо фильтруется местными очистными сооружениями. Причем эта проблема возникла не вчера, а еще лет 20 назад. Просто с каждым годом ситуация ухудшается.

Еще в 2015 году СМИ радостно сообщали, что Усть-Вымская районная администрация «начала реализацию инвестпроекта по строительству микуньского водозабора, плотины, очистной и насосной станции». На эти цели выделялись сотни миллионов рублей. Причем деньги якобы были даже успешно освоены. Но кто их «освоил» и каким именно образом – простые микуньцы не знают. Ведь с тех пор столько воды утекло, причем воды – грязной. А правоохранители, может, об этом и знают, но почему-то молчат.

Сейчас в производстве Усть-Вымского районного суда находится гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по РК к ОАО «Усть-Вымская тепловая компания». Надзорный орган в судебном порядке требует от компании «обеспечить качество питьевой воды».

Во время судебных заседаний по этому делу стало известно, что работы по техническому перевооружению водоочистной станции в Микуни еще даже не начинались.

Причем речь не о злополучном инвестпроекте, о котором сказано выше, а уже о новой попытке реанимировать микуньские очистные. На сей раз – в рамках республиканской инвестиционной программы. Срок установки модульных камер и отстойников – до 31 декабря с.г. И хотя программа была утверждена 9 месяцев назад, на очистных, что называется, еще и «конь не валялся».

В общем, история довольно мутная и дурно пахнет. Что, впрочем, вполне соответствует и качеству микуньской воды.

Виктор СЕМЕНОВ.