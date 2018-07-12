Люди не хотят быть «щепками», когда рубят лес

Усть-куломский Зимстан — типичный лесной поселок. Даже от райцентра он отрезан почти сотней километров бездорожья. В условиях безработицы большим подспорьем для местных жителей являются дары леса. И как раз по поводу лесного участка в Зимстане разгорелся ожесточенный конфликт.

«Просим не допустить»

Вдоль дороги по направлению к Верхней и Нижней Вочи недавно начата вырубка леса. Зимстанцы возмущаются, что лес вырубают возле дороги, в тех местах, где они традиционно заготавливали грибы и ягоды.

О том, что данный участок леса хотят отдать под вырубку, люди узнали еще прошлой осенью. В ноябре 2017 года они обратились с коллективным письмом к главе СП «Зимстан» Владимиру Лодыгину с просьбой не допустить вырубки. И это была не прихоть — в безработном поселке люди зарабатывают на жизнь сбором грибов и ягод. К местечкам Ракаку, Гараж, Лескоп, Чибсись, расположенным вдоль дороги, добираться недалеко. И лишиться привычного места для многих означало потерять кусок хлеба. В письме жители спрашивали: проводилось ли определение возраста леса? Насколько законно отведены эти лесонасаждения под вырубку? Надо ли проводить общественные слушания? Глава обещал помочь.

Тем не менее, 14 декабря аукцион провели, и заветный участок был продан.

Директор Пруптского лесхоза Михаил Кинаш дал ответ, что этот лес является «свободными кварталами», а такие имеют право выставлять на аукцион.

20 декабря жители поселка обратились с заявлением в Усть-Куломское ОМВД с просьбой не допустить рубки. «Считаем, что аукцион проведен с нарушениями, — писали они. — Ряд требований не соблюден. Возраст леса не соответствует требованиям…»

Правоохранители провели проверку и обнаружили, что на нескольких участках на расстоянии трех метров от дорожного полотна стоят деляночные столбы. Выходит, лес собирались рубить прямо у дороги, хотя по закону защитная полоса должна быть многометровой, а сплошная рубка недопустима.

Зимстанцы отправили запрос в Минприроды. Оттуда ответили, что в отношении директора лесхоза Кинаша назначена служебная проверка. Более того, 19 января в лесхоз пришла бумага из комитета лесов Коми, в которой Кинашу настоятельно предлагали выйти в суд для расторжения договора и аннулировать итоги аукциона.

Однако через месяц, 20 февраля, ситуация развернулась на 180 градусов: председатель комитета лесов Шевелев официально ответил зимстанцам, что никаких нарушений не выявлено.

Нет вопросов?

— К нам в район приезжал заместитель прокурора республики Владимир Никонов, провел личный прием, — рассказал «Трибуне» глава поселка В. Лодыгин. — Я приходил к нему с вопросом о вырубке. Никонов сказал, что проведет проверку. Однако ответа я так и не получил. Тогда я позвонил в Прокуратуру Коми с тем, чтобы узнать, когда же будет ответ. И выяснил, что моего вопроса… вообще нигде не числится. Его вроде как не было.

А 27 июня люди узнали, что в местечке Гараж уже начата вырубка. Ведет ее ТД «Парма» из Корткероса. Взбудораженные жители собрались, пригласили главу поселка и отправились с ним на место вырубки.

Они увидели, что вырубка шла полным ходом. Балки и техника стояли не на промплощадке, как требуется, а прямо на дороге. В ответ на просьбы показать документы мастер предъявил бумаги без подписи и печати, но сообщил устно, что вырубку разрешил руководитель лесхоза Михаил Кинаш. Это возмутило людей еще больше: ведь Кинаш — местный житель и хорошо знает ситуацию. На приглашение приехать в лес и разобраться на месте Кинаш ответил, что у него рабочий день закончился. Тогда люди решили собраться на следующий день у лесхоза.

В означенное время к зданию лесхоза пришла возмущенная толпа — не менее 50 человек. Однако многие заробели, увидев возле конторы полицейскую машину и двоих сотрудников полиции. Внутрь здания зимстанцев не пригласили. Кинаш тоже не вышел, чтобы поговорить с односельчанами. Целый час люди стояли на жаре и ждали, пока в лесхозе не появился глава поселка Лодыгин. Только тогда Кинаш вышел, но, как утверждают жители, ничего вразумительного он им не сказал.

Лакомый кусок

На следующий день, 29 июня, в поселковом клубе состоялось собрание, на которое жители пригласили главу АМР «Усть-Куломский» Сергея Рубана, районного прокурора Сергея Агапова и Романа Полшведкина, министра природных ресурсов Коми (он, правда, не смог приехать).

Участки лесного фонда для заготовки выставляют на аукцион. Кто выиграет (больше заплатит), тот и получит право на вырубку. А вот определяет такие участки лесхоз. Но делянка делянке рознь — можно получить участок за болотом, куда и на тракторе с трудом доберешься, а можно и возле дороги. Такая делянка считается лакомым куском — лесозаготовителю не надо нести дополнительных расходов и делать даже примитивную дорогу для вывозки древесины. Участок возле Зимстана оказался «лакомым».

На собрании люди негодовали: как мог директор лесхоза, коренной житель, такой участок отдать на торги? Вспомнили и про то письмо, в котором Кинашу предлагали аннулировать итоги аукциона. Директор лесхоза ответил, что с письмом знаком. Решили всем поселком объявить о недоверии Кинашу и просили министра Полшведкина отстранить директора лесхоза от должности. Составили петицию, которую и зачитал на собрании Владимир Лодыгин. Петицию отдали главе района Рубану, чтобы тот в свою очередь передал ее Полшведкину.

— Ситуация была в известной мере предсказуема, — убежден Лодыгин. — Еще осенью, когда стало известно о намерении отдать этот участок под вырубку, я разговаривал с Михаилом Ивановичем (Кинашем): «У тебя машина есть, у меня тоже. Но у других-то нет! На чем им ехать в лес? Грибы и ягоды для них единственный заработок на весь год. Нельзя этот участок отдавать под вырубку — будет конфликт».

Но сейчас, если смотреть формально, какие могут быть претензии к лесозаготовителю? Он честно выиграл торги, заплатил. Все по закону!

Хотя на счет «честно» у жителей поселка есть большие сомнения. По закону вырубке подлежит лес старше 80 лет. Но вдоль дороги рос лес явно моложе. Для зимстанцев это очевидно. И вообще в радиусе десяти километров от населенных пунктов лес рубить настоятельно не рекомендуется. Общественные слушания никто не проводил. Людей не спрашивали!

Страсти накаляются

Спустя несколько дней после собрания эта история получила неожиданный поворот. 4 июля из райцентра в Зимстан приехал сотрудник полиции и начал по очереди «приглашать на беседу» жителей поселка.

Видимо, Кинаш сильно обиделся на односельчан: написал заявление в полицию, что его унижали, оскорбляли и даже угрожали. Правда, в чем это выражалось, люди так и не поняли — сам текст заявления им никто не показал. По словам зимстанцев, никаких угроз и оскорблений они не высказывали. На собрании велся протокол, и ничего «такого» в нем не отражено. К тому же в зале присутствовали глава района и прокурор. Станет ли кто-то в здравом уме при таких свидетелях высказывать угрозы?

«Трибуна» обратилась с этим вопросом к прокурору района Сергею Агапову.

— Никаких страшных угроз и ужасных оскорблений я не припоминаю, — ответил Сергей Алексеевич. — Хотя люди выражали недовольство, высказывались нелицеприятно…

Сами зимстанцы, не привычные к беседам с полицией, сочли, что на них оказывают давление, хотят «заткнуть рот». Кто-то испугался, но кого-то это еще больше разозлило…

— Вопрос с продолжением вырубки нельзя пускать на самотек, — убежден Лодыгин. — Прокуратура не усмотрела признаков преступления, посчитав нарушения незначительными. Я думаю иначе, но прокурору виднее. А рубка продолжается.

Вероятно, директор предприятия опасается конфликта с местным населением, поскольку для охраны объекта нанял сотрудников ЧОПа.

В понедельник, 16 июля, в Зимстан намерен приехать директор ТД «Парма» Попов и председатель комитета лесов Коми Шевелев. Жители поселка ждут встречи.

Людмила КУДРЯШОВА.

P.S. Когда верстался номер, газета получила комментарии прокуратуры Усть-Куломского района. В нем, в частности, сказано, что для оценки законности действий лесозаготовителей необходима актуализация материалов лесоустройства с учетом наличия здесь автодороги. Проведение лесоустройства возложено на Минприроды, деятельность которого поднадзорна Сыктывкарскому природоохранному межрайонному прокурору. Ему направлена информация для рассмотрения.