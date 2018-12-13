Люди — не звери! Зачем же их держать в клетках?

В ноябре в Госдуму РФ внесен проект о запрете клеток в залах судов.

Документом предлагается запретить помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в металлические клетки, а также использовать иные конструкции, которые препятствуют их общению с адвокатом.



Работа над проектом велась по поручению Валентины Матвиенко и при ее активном участии. Спикер Совета Федерации считает, что клетки являются рудиментом судебной системы и унижают достоинство граждан. Тема очень чувствительная для общества, считает Матвиенко, к тому же позорит нас перед Европой. «Пофамильно будем публиковать каждого, кто будет возражать против этой темы. Пусть люди видят, кто есть кто, — цитирует В. Матвиенко «Парламентская газета». — Есть ряд решений Европейского суда по правам человека, требующих от России «ликвидировать эту историю».

Напомним, первый раз металлическая клетка была установлена 14 апреля 1992 года в зале Ростовского городского суда для проведения процесса над серийным убийцей Чикатило, чтобы предотвратить над ним самосуд со стороны родственников жертв. Спустя два года металлические «клетки» появились практически во всех залах суда, где рассматриваются уголовные дела.

Начиная с 2004 года металлические «клетки» стали заменять на более «гуманные» — светопрозрачные модульные кабины. (На сегодня доля кабин составляет примерно 30%). Между тем это мало что изменило по существу, ведь обвиняемый все также физически и психологически изолирован.

Не менее важен морально-психологический аспект этой проблемы. Человек еще не осужден, но уже унижен и «наказан».

Да, демонтаж ограждающих конструкций потребует усиления режима безопасности в судах. Но ничего выдумывать не придется. Есть опыт стран Евросоюза, где особо опасных преступников в исключительных случаях могут «пристегнуть» к креслу устройством, напоминающим авиационный ремень безопасности.

«Судейское сообщество Республики Коми положительно относится к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ», – сообщил «Трибуне» председатель Верховного суда Коми Александр Хамицевич. Такой же позиции придерживается Уполномоченный по правам человека Надежда Быковская:

— К нам регулярно поступают обращения по поводу содержания подсудимых во время судебных заседаний в зарешеченных условиях. За это отвечает Судебный департамент, но лично я категорически против подобных клеток. Это унижает человеческое достоинство гражданина, вину которого только доказывают. Если в свое время нашлась финансовая возможность обустроить все залы судебных заседаний решетками, то, думаю, найдутся средства и относиться более гуманно к гражданам России.

Законопроект «О клетках в залах судов» может быть принят до конца этого года.

Лиля ВОВК.