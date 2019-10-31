Люди в погонах добрались и до сельского кладбища

В минувший вторник правоохранители со скандалом вывезли балок экоактивистов от переправы через Вычегду в районе поселка Мадмас (Усть-Вымский район).



Он имел стратегическое значение для оповещения о действиях мусорщиков, обустраивающих в районе Шиеса мегасвалку для захоронения миллионов тонн опасных отходов из Москвы и Московской области.

Балок был важной частью поста «Переправа», поскольку экоактивисты имели возможность в нем отдохнуть, согреться у печки-«буржуйки», переждать непогоду. Согласно официальной версии, еще в августе поступила жалоба из Ростехнадзора о том, что балок якобы находится в охранной зоне: рядом проходит линия электропередачи. Правда, никаких бумаг, подтверждающих нарушения экоактивистов, представитель Ростехнадзора так и не предъявил.

В понедельник приезжали полицейские и тщательно измеряли рулеткой расстояние от балка, генератора, теплицы и дровяника до ЛЭП.

Кстати, балок находился в буквальном смысле в тихом месте – в 15 метрах начинается местное кладбище. Вроде здесь и потревожить некого, да и придраться особо не к чему, но было бы желание…

По словам экоактивиста и депутата Совета поселка Жешарт Дмитрия Новожилова, если правоохранители такие принципиальные, то пусть тогда везде наводят порядок. Лично он сам готов им показать, где в родном поселке линии электропередачи проходят рядом с учреждениями, но на это никто не обращает внимания.

Самое интересное, что спецоперация по вывозу балка на штрафстоянку в Сыктывкар ровным счетом ничего не изменила. Пост «Переправа» по-прежнему является «боевой единицей» экоактивистов. В их распоряжении остались навес, бочка для костра, туалет. Сейчас решается вопрос об установке зимнего варианта палатки. По словам защитников северной природы, они не собираются отступать.

Сергей МОРОХИН.