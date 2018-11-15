Люди в шоке от предстоящей реформы

На этой неделе в редакции не смолкают звонки. Читатели спрашивают: почему их опять обманули? Сначала все начальники утверждали, что повышения оплаты за мусор не будет, а теперь они же заявляют, что с нового года еще и повысят уже завышенный тариф!

Житель Намска Владимир Ткачев рассказал, что у них в поселке сбор мусора будет производиться строго по воскресеньям. Из райцентра в определенное время приедет мусоровозка, которая соберет упакованные в мешки и пакеты так называемые твердые отходы. Ни о каких контейнерах речи пока нет, их в Намске отродясь не видали. Вероятно, жителям придется организовывать некую очередь, чтобы высыпать свое «добро» в мусоровозку и не опоздать.

Глава сельского поселения Намска пояснила ветерану, что платить за вывоз мусора он будет по квитанции, которую раньше получал от энергокомпании: там добавляется новая графа. Оказывается, так «мусорщикам» будет легче собирать плату за вывозимые отходы: люди привыкли платить за потребленное электричество, вот и за мусор заплатят заодно. Между тем никакого договора с владельцем дома никто не заключал. Ветеран в недоумении: на каком основании он теперь должен платить за вывоз мусора?

Спросил ветеран и о том, как быть, если не успел к мусоровозке в отведенное время. Ему ответили: храни мешочек до следующего воскресенья! На замечание о том, что проще будет выкинуть мусор куда-то под забор, ветерану пригрозили «санкциями»….

Контейнерные страсти

Впрочем, что говорить об отсутствии контейнеров для мусора в отдаленном поселке Намск, если в столице республики для закрытия «дыр» нужно еще как минимум 120 штук — об этом представитель регоператора заявил на общегородской планерке.

Нет должной связи между тем же оператором и управляющими компаниями и ТСЖ. В результате нередко получается так, что «мусорщики» в спешке ставят новые контейнеры без всякого согласования — в тех местах, куда удобнее будет подъезжать машинам, которые вывозят собранные отходы. К примеру, к дому номер 13 на улице Кутузова огромный бак «доброжелатели» от регионального оператора водрузили в нескольких шагах от входа в подъезд. Теперь обитатели нижних этажей этого дома «наслаждаются» ароматами, исходящими от огромного резервуара (на снимке).

P.S. Неразбериха, связанная с «мусорной» реформой, отмечается и на самом верху. Ранее регулированием в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами занимался Минстрой России. А буквально на днях, по распоряжению премьера Д. Медведева, эти функции переданы Минприроды РФ.

Анатолий ПОЛЬКИН.