Люди выйдут на улицы с надеждой на лучшее

С весной не поспоришь. Гормоны играют, а душа требует праздника — шумного уличного карнавала, яркого коллективного действа, музыки и песен.

В Испании, например, 1 мая отмечают как Праздник цветов, в Италии — как День счастья. В России Первомай это в первую очередь — День солидарности трудящихся. Потому что страна у нас суровая, большая, сложная, и за счастье приходится постоянно бороться.

Российские власти, обслуживающие бизнес-интересы кучки олигархов (скандальная история с «системой Платон» — очередное тому подтверждение), делают все, чтобы превратить бывший «пролетарский праздник» в банальные уличные гуляния. То есть у чиновников одна цель — выхолостить саму суть первомайских манифестаций. А суть эта для России, к сожалению, актуальна и сегодня: борьба за достойную жизнь —зарплаты, пенсии, пособия и стипендии. Поэтому трудящиеся, студенты, пенсионеры, то есть простые люди, выходят на улицы, чтобы ощутить чувство локтя, продемонстрировать силу и единство.

В этом году, по мнению экспертов, «марши трудящихся», которые пройдут по всей стране, заметно «помолодеют». Российская молодежь, еще недавно считавшаяся аполитичной и даже инфантильной, снова выходит на авансцену истории. Совсем недавно, 26 марта, именно молодые люди, несмотря на запугивания и полицейские кордоны, вышли на площади десятков городов, чтобы выразить протест против коррупции.

В отличие от мартовских, массовые первомайские акции повсеместно согласованы с властями. Там не будет ни радикальных лозунгов, ни стычек с омоновцами. Во-первых, потому что за организацию шествий и митингов отвечают профсоюзы, имеющие огромный опыт проведения массовых мероприятий. А во-вторых, Первомай — это все-таки в первую очередь праздник, на который люди приходят большими коллективами, семьями, с детьми. И в том, что все пройдет мирно, спокойно, без эксцессов, нет никаких сомнений.

Приходите и вы. Будет интересно, многолюдно и весело. Почти как в «добрые старые» времена, о которых многие из нас вспоминают с ностальгией. Да, в советскую эпоху первомайские демонстрации проводились «по разнарядке». Но те, кто постарше, хорошо помнят чувство радости, которое нас объединяло.

Виктор СЕМЕНОВ.