Людмила Ляшенкова: «На баррикады мы не зовем, но выходим с «боевыми» лозунгами»

Первомай в этом году отметят во всех муниципалитетах Коми. Но главной площадкой акции станет, конечно, столичный центр.

Утром 1 мая в Сыктывкаре состоится массовое шествие. Колонна манифестантов пройдет по Коммунистической от «Пармы» до Театральной площади, где состоится митинг. А после этого — праздничный концерт…

Мы открыты для всех

— Главный лозунг нынешнего Первомая: «За достойную работу, зарплату, жизнь!», — рассказывает организатор акции — лидер Федерации профсоюзов Коми Людмила Ляшенкова. — По традиции, в мероприятиях примут участие активисты профсоюзного движения, трудовые коллективы предприятий Сыктывкара, Ухты и других районов. Под наши профсоюзные знамена встанут педагоги и медики, работники лесной отрасли, нефтяники и газовики, студенты вузов и училищ, представители общественных организаций и ветераны.

— Людмила Ивановна, а если человек не состоит в профсоюзе, может ли он примкнуть к общей колонне, поучаствовать в митинге?

— Конечно. К примеру, к нам обратилась инициативная группа «Молодые родители», которые тоже хотят поучаствовать. То есть придут даже мамы с колясками. Кстати, молодежи будет много. И это не случайно. Ведь именно молодым людям сегодня особенно трудно и с устройством на работу, и с зарплатой, которая далека от заявленной средней по республике. Работодатели стараются платить по минимуму. А как жить молодым? Как растить детей, как создавать уютный дом, если нет средств на это? На встречах со студентами узнаешь, что большинство выпускников не собирается оставаться в регионе, они намерены ехать в большие города. И ведь едут, и остаются там! А надо, чтобы они оставались здесь, на родине, ведь без них у республики нет будущего. И профсоюзы должны бороться за создание условий для жизни молодых.

— А будут ли участвовать в акции руководители Коми?

— Мы разослали приглашения всем — от администрации главы до министров. Захотят участвовать — пожалуйста. Мы открыты для всех неравнодушных людей, которых волнуют проблемы страны и республики.

Вместе мы — сила!

— Одно из главных требований предстоящего митинга — достойная зарплата. Федерация профсоюзов постоянно ставит вопрос о росте МРОТ, добиваясь того, чтобы он сравнялся с размером прожиточного минимума. Но сейчас, в условиях кризиса, по силам ли профсоюзам чего-то добиться?

— За последние годы принято немало хороших решений. Тот же МРОТ постепенно растет, хоть и не такими темпами, как хотелось бы. У нас в республике вопросы оплаты труда не решаются без участия профсоюзов, слаженно работает Трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений, причем влияние профсоюзов увеличивается. Нам удается договариваться по сложным вопросам без «выхода на баррикады» и демонстрации. Да, у нас «боевые» лозунги, но без всякой революционности и экстремизма. И наша первомайская демонстрация должна показать, что в профсоюзных колоннах с каждым годом все больше активистов.

— Однако работодатели как раз стараются разобщить коллективы, препятствуют работе профкомов. Вот, к примеру, сейчас в сыктывкарских поликлиниках идет тихая оптимизация: санитарок заставляют писать заявления о согласии сменить название рабочей специальности на «уборщицу». В результате у младшего медперсонала, у которого итак зарплата мизерная, она еще уменьшится, да еще и отпуск «за вредность» отнимут. И люди молчат!

— Вот тут как раз и нужна работа профсоюзной организации, которая будет отстаивать трудовые права. А в данном конкретном случае могу с уверенностью сказать: отраслевой профсоюз возьмет эту проблему на контроль.

— Но такая вот оптимизация идет не только в медучреждениях: подобное происходит в сфере образования, даже в госсекторе. Ставки сокращаются, зато возрастает нагрузка на оставшихся — при той же зарплате, а то и при меньшей.

— И опять же здесь требуется вмешательство профсоюза. Там, где организация сильная, сплоченная, работодатели не смеют нарушать законы. И суды — на стороне работников.

— Профсоюзы на многих предприятиях и в учреждениях ослаблены. Людей отучили от всяческой борьбы. Очень сложно бороться за свои права, высказывать свою позицию, чего-то добиваться. Ведь у работодателя есть главное — он может оставить вас без работы. А в кризис это очень страшно!

— А никто и не говорит, что это легко — бороться за свои права. До масс должно дойти, что фактически четверть века из нас выбивали чувство солидарности. Люди должны понять, что достойная зарплата, достойные условия труда сами по себе не возникают, а чтобы их добиться, нужно обязательно быть в профсоюзе и действовать совместно. А для этого нужно начать хотя бы с первомайской демонстрации. У нас есть актив, есть опыт работы. Надо просто прийти и встать в общую колонну. Приглашаю всех на праздничную демонстрацию! Вместе мы — сила!

Беседовал

Анатолий ПОЛЬКИН.

Чего требуют профсоюзы Коми

– Сохранить гарантии северянам. Недопустимо включать в состав МРОТ районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в северных регионах. За труд в суровых условиях северяне должны получать достойную зарплату.

– Установить порядок ежеквартальной (ежегодной) индексации зарплаты бюджетников.

– Ликвидировать задолженность предприятий перед своими работниками.

– Остановить рост безработицы.

Акция в столице

Заявлено — до трех тысяч участников.

Шествие. Участники соберутся в 9.30 утра у здания ТРЦ «Парма», колонна начнет движение в 10.00 по ул. Коммунистической до Театральной площади. Затем митинг (20-30 минут). По окончании — праздничный концерт.

Погода. В Сыктывкаре днем 1 мая будет тепло: от +13 до +16.