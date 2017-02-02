Людмила Жукова намерена оперативно реагировать на попытки ухудшить материальное положение ветеранов

На прошлой неделе на пленуме Республиканского совета ветеранов был избран новый председатель этой организации — Людмила Жукова.



Ее предшественник, Александр Пасечник, покинул свой пост еще летом 2016 года. И все это время шел подбор кандидатур на место председателя. В итоге выбор пал на 70-летнюю Людмилу Жукову, у которой большой опыт работы и во власти, и в общественных организациях. В начале 90-х Людмила Александровна была лидером рескома профсоюза работников образования. В 1994 году стала первым замминистра по социальным вопросам Коми. А с 1996 года, в течение 7 лет, возглавляла социальное ведомство. Затем вышла на пенсию.

Наш корреспондент встретился с новым председателем Совета ветеранов в ее первый рабочий день.

Накопились претензии…

— Людмила Александровна, несмотря на то, что вы почти 15 лет были вне активного общественного поля, участники ветеранского пленума вас хорошо знают.

— И я знаю многих. За девять лет работы в Министерстве соцзащиты — сначала заместителем, затем министром — неоднократно побывала в каждом городе, в каждом районе.

В 90-е встречи профильных министров с ветеранами были неотъемлемой частью нашей работы, и мы тогда перед ветеранским активом навытяжку стояли: они ведь правду-матку рубят не для того, чтоб нас отругать, а чтобы мы находили пути для исправления недочетов. К сожалению, ситуация изменилась в худшую сторону. И дело не только в том, что людям в глубинке необходимо внимание, общение. Хотелось бы, чтобы, как прежде, ветеранов не только слышали, но и слушали.

Недавно была в Усть-Куломском районе. Представители тарифного комитета пытались объяснить ветеранам, почему они получили счета за коммуналку тысяч по десять. Как тут объяснишь, если в Усть-Куломе тариф на электричество 6,60, а в Выльгорте — 2,98. Ни логики, ни здравого смысла.

У ветеранов есть претензии, есть и предложения. Как передать их властям? Была лет десять назад хорошая практика «социальных десантов». Ее необходимо возродить.

— «Социальные десанты» — идея Координационного совета по делам ветеранов, который в минувшем году не собирался ни разу.

— И это неправильно! На предстоящей встрече с главой республики обязательно подниму этот вопрос.

— Главная проблема, волнующая ветеранов, льготы. Год назад по республике прокатилась волна недовольств, связанная с отменой ряда льгот и введением фиксированной выплаты…

— Конечно, я против подобных решений. Но надо пояснить: задание сократить ряд льгот профильное министерство получило еще от прежнего руководства республики. Коснулось это сокращение преимущественно тех, кто имеет федеральную льготу. Надеюсь, ситуация улучшится, когда окрепнет экономика.

«Покушения» на льготы по-прежнему возникают. В начале декабря в качестве эксперта Общественной палаты я занималась одной из таких попыток: тогда намеревались отменить право части ветеранов труда на льготный проезд по возрастному критерию. Я обратилась тогда к принимавшим участие во встрече депутатам, в том числе зампреду Госсовета Валентине Жиделевой: зачем вы ввели новую льготу для ветеранов труда, неужели для того, чтобы вскорости ее отобрать? Если бюджету не потянуть расходы — можно приостановить исполнение статьи закона до лучших времен, не отменяя ее. В результате те, кто уже эту льготу получил, будут ею пользоваться, а еще не получившие ничего не потеряют. Главное — не потеряют надежду.

Мы обязаны оперативно реагировать на все попытки ухудшить материальное положение ветеранов. Пошел слух, что цены на проезд в автобусе вырастут на четверть — надо встречаться с соответствующими руководителями. Задумали ввести электронные билеты — настаиваем на анализе экономической целесообразности. Это касается и трехкратного увеличения платы за капремонт: прежде чем принимать такое решение, надо было обсудить возможные последствия.

Руки опускать не намерена

— Слышал, вы уже успели провести ряд встреч.

— Встретилась с руководством Министерства соцзащиты, передала 18 вопросов, волнующих и меня, и ветеранский актив. Скажем, многие не поняли прошлогоднюю историю с денежной выплатой «детям войны». Во-первых, разовая это акция или ежегодная. Во-вторых, в федеральном законодательстве данная категория не определена, значит, вопрос надо решить хотя бы на региональном уровне.

— Ближайшие планы?

— Будем встречаться с представителями советов ветеранов Сыктывкара, Эжвинского и Сыктывдинского районов, администрациями муниципалитетов, транспортниками. Планируем провести рейд по автобусным остановкам, пообщаться с пассажирами. Многие ветераны жалуются на качество транспортного обслуживания, состояние остановок. Да и новые автобусы вызывают нарекания: красивые, говорят ветераны, но холодно в них.

— Круг вопросов — от частных жалоб до глобальных. Но глобальные надо решать с руководством республики. Сумеете наладить рабочий контакт?

— У меня были встречи в Желтом доме, в том числе с Михаилом Порядиным. В органах власти немало новых людей, с которыми прежде не приходилось работать, но мне во многом поможет опыт экспертной деятельности в Общественной палате. Кроме того, я хорошо знаю ветеранский актив — свою главную опору и надежду. Понимаю, что придется непросто, но чувствую в себе достаточно сил. Руки опускать не намерена.

Беседовал

Андрей ВИНОГРАДОВ.