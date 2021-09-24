В среду, 22 сентября, Олег Михайлов написал заявление о сложении полномочий депутата Госсовета Коми, поскольку избран депутатом Госдумы России по Сыктывкарскому одномандатному избирательному округу № 18. Процедура хоть и формальная, но обязательная перед отъездом в Москву на новое место работы.

«Трибуна» взяла блиц-интервью у Олега Михайлова.

– Как вы оцениваете результаты выборов?

– Считаю их закономерными, поскольку нынешняя власть – федеральная и республиканская – сделали все возможное, чтобы настроить против себя людей. Речь идет о самом широком круге накопившихся проблем, одна из самых очевидных – это принятие «людоедской» пенсионной реформы.

– Но ведь пенсионную реформу продвигали депутаты от партии, которая сохранила конституционное большинство в новом составе Госдумы. Вряд ли они пойдут на пересмотр своих решений…

– Но мы последовательно отстаиваем свою позицию, будем и дальше добиваться справедливости. Число противников «людоедской» пенсионной реформы растет, а это уже о чем-то говорит.

– Какие законопроекты будете продвигать?

– Считаю важным из уже глубоко проработанных законопроектов – о запрете использования «гнилых» труб на предприятиях, добывающих углеводородное сырье. Обычно они и становятся причиной экологических катастроф. Законопроект готовился в течение трех лет, есть по нему заключения специалистов из федеральных учреждений, ученых и экологов.

Федеральная власть последовательно сокращает льготы для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Это касается и пенсионного обеспечения, о чем мне говорили на встречах жители Усинска, и реализации программы по переселению «с Северов». Проблем много, будем их решать.

– 100 процентов налога на добычу полезных ископаемых сейчас уходит в Москву. Вы выступаете за его справедливое распределение. Есть большое сомнение, что Москва откажется хотя бы от части лакомого куска.

– За справедливое распределение региональных доходов выступаю не только я. Публично мою позицию поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, другие однопартийцы. Это неправильно, когда две трети налогов уходит в федеральный центр, а республика берет коммерческие кредиты для латания бюджетных дыр.

– Многих интересует ситуация в Госсовете Коми. Кому будет передан ваш мандат и кто возглавит фракцию КПРФ в парламенте?

– По закону депутатом Госсовета РК может быть любой кандидат от КПРФ, который участвовал в выборах-2020. Все люди у нас достойные, окончательное решение примет КПРФ, думаю, не позднее 2 октября.

– Покинете ли вы пост первого секретаря Коми рескома КПРФ?

– Пока планирую совмещать, а дальше будет видно.

– У вас весьма натянутые отношения с «Желтым домом». Возможен ли диалог?

– Я всегда открыт для конструктивного диалога. А то, что мои критические замечания кто-то воспринимает не очень адекватно, это вопросы не ко мне.

Беседовал

Виктор СЕМЕНОВ.