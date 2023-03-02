Лыжный марафон (Блиц от 3 марта)

4 марта в Ухте состоится лыжный марафон «Сияние Севера».

Известная российская лыжница, олимпийская чемпионка, уроженка города Сосногорска Юлия Ступак примет участие в официальном открытии, награждении и закрытии марафона. Ее поклонники смогут получить автограф и фотографию на память.

Участникам мероприятия предлагается преодолеть одну из четырех дистанций протяженностью 10, 20, 30 и 50 км. К участию приглашаются любители и профессионалы в возрасте от 12 лет.

Имена в скорбном списке

Во время спецоперации на Украине погибло еще несколько наших земляков.

25 января погибли Алексей Новосельцев из Сосногорска, житель Эжвинского района Максим Распутин и ВасилийАлексеев из п. Студенец Усть-Вымского района. 3 февраля погиб наш земляк из Удорского района Александр Трофимов. На этой неделе стало известно о гибели Олега Чемакина, Михаила Следникова и Евгения Бабикова из Сыктывкара, Валерия Рочева из с. Щельяюр Ижемского района, Алексея Шелепова из Сосногорска, Петра Зеленого из Усть-Куломского района и Александра Джамана из Троицко-Печорска.

Аэропорт «загрузят»

Производитель «Суперджетов» намерен открыть в Сыктывкаре станцию техобслуживания самолетов.

Как сообщает «Интерфакс», Корпорация «Иркут», которая производит самолеты Sukhoi Superjet 100 и МС-21, собирается построить новый ангарный комплекс для технического обслуживания российских самолетов и ввести его в эксплуатацию в столице Коми уже в этом году. Крупнейшим эксплуатантом региональных SSJ-100 является авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Из Сыктывкара «Россия» выполняет рейсы по двум маршрутам: в Москву и Санкт-Петербург.

Вниманию выезжающих

В Коми изменен порядок компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера.

Информация касается тех, кто заключил трудовой договор о работе в госорганах и учреждениях республики и прибыл в соответствии с этими договором к месту работы из других регионов России. В случае их переезда к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора условием компенсации транспортных расходов является переезд работника и членов его семьи в местности с более благоприятными для проживания природно-климатическими условиями. Указанное изменение вступило в силу с 27 февраля 2023 года. Компенсация расходов по переезду за пределы России исключена.

Сколько в Коми первоклашек?

Заявления для поступления в первый класс будут принимать с 30 марта.

В новый 2023/2024 учебный год в столице Коми впервые сядут за школьные парты 3556 детей. В 33 школах будет 144 класса, в том числе три класса для детей с особыми образовательными потребностями. Кампания пройдет в два этапа. Первая волна пройдет с 30 марта до 30 июня. Вторая волна стартует с 6 июля и завершится, когда все места будут заполнены (но не позднее 5 сентября). Во вторую волну принимают детей, которые не закреплены за территорией школы, документы рассматривают в течение пяти дней. Подать документы можно лично в школу, через сайт Госуслуги или сайт дети11.рф, а также по почте.

Останется один город

До 2025 года в Коми пройдет преобразование городских округов в муниципальные округа.

Исходя из плотности населения, согласно федеральному законодательству, муниципальными округами станут Воркута, Вуктыл, Инта, Усинск и Ухта. Городским округом останется только Сыктывкар. По словам депутата Госсовета Коми Ильи Семяшкина, преобразования проходят по всей стране. На жизни населения изменения не скажутся, финансирование муниципалитетов, благоустройство и другие программы развития будут продолжены.

Главное – безопасность

«Спас-Коми» готовится к весеннему сезону туристов на Урале.

Спасатели будут работать в нацпарке «Югыд ва». Во время массового нахождения туристов в горах будет выставлен временный спасательный пост на Аранецком перевале. Дежурство спасателей организовано в две смены: с 1 по 15 марта и с 15 по 31 марта. Пост оснащен снегоходами с санями, лыжами, альпинистским снаряжением, средствами поиска в лавинах, медицинским снаряжением, радиостанциями и спутниковым телефоном. Еще один пункт с 6 марта по 3 апреля будет на базе «Желанное».

«Жрицам» назначен штраф

Две ухтинки наказаны за занятие проституцией.

Факт оказания сексуальных услуг за плату жительницами Ухты и Сосногорска выявили сотрудники полиции. Девушки попали в поле зрения правоохранителей, когда житель Ухты по телефону, найденному в сети, вызвал дам на дом. Они выполнили услуги за деньги. Постановлениями мирового судьи Водненского судебного участка Ухты девушкам назначены штрафы по 1500 руб. каждой.

Делать подарки приятно

Уроженец Сыктывдинского района отправил 120 пар обуви бездомным и нуждающимся республики.

Проживающий в Москве Максим Муравьев передал нуждающимся в республике 120 пар обуви. Посылку в Коми он отправил своей матери, чтобы она раздала их нуждающимся, сообщает телеканал «Коми гор». Мама исполнила желание сына. Женскую и детскую обувь разобрали быстро – помогло сарафанное радио. Мужские пары зимней и демисезонной обуви передали в Сыктывкарский реабилитационный центр для бездомных. Еще 20 пар обуви семья Муравьевых приняла решение направить бойцам из Коми, которые принимают участие в СВО.

Протопопов судится

Бывший глава УФСИН Коми добивается замены неотбытого срока наказания.

Багратионовский суд Калининградской области рассматривает ходатайство осужденного экс-руководителя УФСИН Коми Александра Протопопова. Он просит заменить неотбытый срок лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ. Первое рассмотрение ходатайства состоялось 26 декабря, следующий процесс назначен на 7 марта. Напомним, поводом для ходатайства стал штраф в размере 1,5 млн рублей, который осужденный выплатил в полном объеме.