Лыжный маскарад (Блиц от 10 января)

В Усть-Цильме на трассе урочища «Домашний ручей» прошла традиционная новогодняя лыжная гонка-маскарад на призы Деда Мороза.



Как сообщает администрация муниципалитета, уходящий год прошел под знаком 95-летия образования Усть-Цилемского района, Года семьи в России. Участники гонки встали на одну лыжню с легендой лыжного спорта, земляком Ильей Семиковым. На старт вышли 128 любителей лыжного спорта от самых маленьких до самых опытных. Возраст лыжников составил от 3 до 76 лет.

Пали на поле брани

На днях стало известно о гибели еще четырех военнослужащих из Коми.

В ходе СВО погибли Михаил Митрофанов из Сосногорска, Дмитрий Проскунин из села Выльгорт Сыктывдинского района, Валерий Неретин, уроженец поселка Войвож, а также уроженец села Койгородок Роман Сагдеев.

Люди – не «сельди в бочке»

Пассажиры пригородного поезда Печора – Ираель возмутились, что по этому маршруту курсировал лишь один вагон.

Из-за нехватки сидячих мест многим пассажирам приходилось всю дорогу стоять в вагоне, где была жуткая давка. На жалобы отреагировал Печорский транспортный прокурор. После его вмешательства в состав пригородного поезда с 7 января добавлен еще один вагон.

Первые триста туристов

Нацпарк «Койгородский» в 2024 году посетили три сотни туристов.

Национальный парк «Койгородский», самый молодой в республике, был создан в 2019 году, а для посещения туристами был впервые открыт в сентябре 2023-го.

Сейчас на территории нацпарка действуют 7 туристических стоянок: есть гостевые дома, бани, сибирские чаны под открытым небом, также действуют экологические тропы и туристические маршруты.

Летающим детям – скидка

Все российские авиакомпании с 10 января начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

«Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна», – добавил Старовойт.

Стендап за 95 тысяч рублей

Молодой человек получил ссылку для оплаты концерта от интернет-знакомой, но она вскоре передумала идти и прислала новую ссылку для возврата денег.

В отдел МВД России по Печоре обратился 25-летний студент с заявлением о дистанционном мошенничестве. Он пояснил, что в интернете познакомился с девушкой. Она предложила в местном клубе сходить на концерт популярного стендап-комика.

Молодой человек перешел по присланной интернет-собеседницей ссылке, ввел все данные карты и коды из смс и «купил» два билета. Вскоре девушка сообщила, что не сможет посетить запланированное мероприятие, и предложила сделать возврат на том же сайте. После этого со счета потерпевшего было списано свыше 95 тысяч рублей.

Школы ищут учителей

В Коми потребность в педагогических кадрах на 1 сентября 2024 года составляла 385 человек.

Наибольшую потребность республика испытывает в учителях иностранного и русского языков, математики. Все вакантные места с началом учебного года восполнены за счет перераспределения учебной нагрузки между педагогическими работниками, сообщило Минобрнауки.

По состоянию на 1 декабря 2024 года число студентов, обучающихся по педагогическим направлениям, составляет 2 347 человек. В прошлом году закончили обучение 328 молодых педагогов, из которых 204 человека (или 62%) трудоустроились в учреждения образования по полученной специальности.

Слишком тонкий лед

Как сообщил 8 января мэр Усинска Николай Такаев, плановая дата открытия зимника через Печору в районе села Усть-Уса – 15 января.

«Переправа будет открыта для автомобилей массой не более трех тонн. Из-за устойчивой теплой погоды толщина льда на некоторых участках переправы не позволяет передвигаться безопасно. Не рискуйте и берегите себя!» — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Ранее предполагалось, что ледовую переправу через Печору откроют 10 января. Зимник располагается на дороге Сыктывкар — Нарьян-Мар на участке Ошкурья — Усть-Уса, протяженность дороги составит свыше 28 километров.

А в СССР таких клубов не было…

С 10 января ресторан-клуб в сыктывкарской «Орбите» закрывается для посетителей младше 21 года. Специальные мероприятия для возрастной категории 18 лет будут проводить отдельно.

Работа клуба находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина. Поводом для проверки стало видеообращение, подготовленное жителями домов по ул. Малышева, 23. Они показали все «прелести» соседства с развлекательными заведениями, в которых с ночи до 9 утра гремит музыка, не редки драки и дебоши с участием молодежи от 18 до 25 лет. Кстати, одна из массовых драк произошла на новогодних праздниках. Видео, где запечатлена стычка с участием восьмерых человек, облетело соцсети.

Мэрия выкупает квартиры

Мэрия Сыктывкара по решению судов выкупит у жителей почти 50 квартир и комнат.

В 2024 году администрация столицы Коми издала более 270 постановлений об изъятии жилого имущества для муниципальных нужд – мэрия выкупает помещения в аварийных домах, которые подлежат сносу после расселения людей.

Ранее в постановлениях мэрии говорилось об изъятии земельных участков под многоквартирными домами, которые признаны аварийными, подлежащими расселению, а в будущем – и сносу. В связи с этим и изымались жилые помещения, находящиеся в этих домах. В ноябрьских постановлениях есть отсылки на решения судов по гражданским делам, касающимся изъятия имущества для муниципальных нужд, – люди не согласились с предложенной ценой и оспаривали ее в суде. Кроме того, люди, не дожидаясь установленных сроков сноса, стали требовать от мэрии выплаты денег. Поэтому и пришлось принимать новые нормативные акты об изъятии недвижимости по каждой квартире и комнате.

При разводе приготовьте 5 тысяч

Министерство юстиции Коми информирует о том, что с 1 января 2025 года увеличились размеры государственной пошлины за некоторые государственные услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Больше всего размер госпошлины увеличивается за развод. Так, в 2025 году за государственную регистрацию расторжения брака при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, а также при расторжении брака в судебном порядке пошлина увеличивается до 5000 рублей с каждого из супругов. Ранее пошлина составляла 650 руб. А вот государственная пошлина за регистрацию заключения брака осталась прежней – 350 рублей.