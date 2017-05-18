Президентом Союза промышленников и предпринимателей Коми стал председатель совета директоров ООО «СевЛесПил» Михаил Магий.
Руководство организации было избрано на внеочередном общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, состоявшемся 17 мая. Выборы не были безальтернативными. Вторым кандидатом был директор Республиканской сетевой компании Олег Абрамов, которому Магий после победы предложил пост заместителя председателя.
Магий стал президентом
Президентом Союза промышленников и предпринимателей Коми стал председатель совета директоров ООО «СевЛесПил» Михаил Магий.