Магий стал президентом

Май 18, 2017 - Актуально

Президентом Союза промышленников и предпринимателей Коми стал председатель совета директоров ООО «СевЛесПил» Михаил Магий.
Руководство организации было избрано на внеочередном общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, состоявшемся 17 мая. Выборы не были безальтернативными. Вторым кандидатом был директор Республиканской сетевой компании Олег Абрамов, которому Магий после победы предложил пост заместителя председателя.

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