Магий стал президентом

Президентом Союза промышленников и предпринимателей Коми стал председатель совета директоров ООО «СевЛесПил» Михаил Магий.

Руководство организации было избрано на внеочередном общем собрании членов Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми, состоявшемся 17 мая. Выборы не были безальтернативными. Вторым кандидатом был директор Республиканской сетевой компании Олег Абрамов, которому Магий после победы предложил пост заместителя председателя.