В мире есть только один театр, где все постановки идут на коми языке. В этом уникальном театре работает Заслуженная артистка Республики Коми Альбина Карманова.

Нынешний национальный музыкально-драматический театр был создан в Сыктывкаре в 1992 году (тогда он назывался фольклорным) на основе ансамбля «Парма». Отец-основатель театра Михаил Бурдин сыграл ключевую роль и в судьбе сельской девочки Альбины, которая в детстве не помышляла о сцене, а мечтала стать ветеринаром.

Песни на лугах

Будущая артистка родилась в усть-куломском селе Парч. Мама работала в совхозе дояркой, и Альбина помогала ей ухаживать за телятами.

– Одну телочку я сама вырастила, назвала Ширмой. Помню, она радостно откликалась, когда я ее звала, подходя к ферме. Вообще, я очень любила животных, поэтому и решила выучиться на ветеринара, – рассказывает А. Карманова.

Но была у девочки еще одна любовь – к песням. Сначала Альбина устраивала домашние концерты. Потом ее талант заметила заведующая сельским клубом и взяла Альбину в агитбригаду. С другими девочками она ходила на сенокосные луга, где устраивались концерты для косарей.

Альбина дружила с Верой Булышевой (ныне Народная артистка Коми, лауреат премии им. В. Есевой). Когда Булышева отправилась в Сыктывкар поступать в училище искусств, вслед за ней собралась и подружка. Но Альбина опоздала – набор в училище уже был закончен. Тем не менее, ей повезло: Михаил Бурдин сразу оценил дарование юной певицы и взял ее в свой ансамбль «Парма». И началась у Альбины новая жизнь: концерты, гастроли…

Потом она все же поступила в училище искусств, а через некоторое время закончила и Ярославский театральный институт.

Артисты попали в «психушку»

Сегодня Национальный музыкально-драматический театр популярен не только в Коми, но известен и далеко за ее пределами, часто гастролирует за рубежом. Многие иностранцы до сих пор воспринимают коми язык и культуру как нечто экзотическое. Поэтому во время зарубежных гастролей бывают и курьезные ситуации.

— Например, в Финляндии артистов из Коми поместили в психиатрическую лечебницу, — с улыбкой вспоминает Альбина Карманова. — Вернее, в здание бывшей больницы — сейчас там гостиница. Во Франции получилось так, что мы выступали на ипподроме, а в Норвегии нас приняли за опытных поваров. Дело в том, что, приехав, мы сразу же начали готовить коми блюда, и норвежцы удивлялись, что мы, оказывается, артисты.

— А бывали необычные случаи на самой сцене? Известно ведь, что одна из постановок вашего театра создана по мотивам книги Алексея Сидорова «Знахарство, колдовство и порча у коми народа», которая считается руководством по практической магии.

— Сам по себе театр – это уже магия. А странные ситуации действительно иногда происходят. Такое было, например, когда мы готовили спектакль «В\р керка» («Охотничий домик»). Во время репетиции артисты почему-то часто спотыкались на сцене и даже получали легкие травмы. Но когда режиссер убрала из пьесы старинные заклинания, все эти «чудеса» тут же прекратились.

Понять и сыграть

— Альбина, вы умеете перевоплотиться в любого героя. Но в основном играете характерные роли. Что больше по сердцу – пение или драматическая игра?

— Каждая роль и песня дороги мне, потому что я вкладываю в них всю свою душу. Чтобы вжиться в серьезную роль, надо понять персонажа, прочувствовать его, иначе образ останется плоским.

К примеру, в спектакле «Куим вожа тополь» («Тополь с тремя вершинами») я играла Сандру — вдову, которая одна растит детей. Сандра ищет свое женское счастье, но не находит и в результате спивается. Мне было очень сложно ее сыграть. Ведь я тоже вдова, мать двоих детей. Боль утраты любимого человека у меня не прошла до сих пор, но я всегда держалась – ради детей. И вот когда я готовила роль Сандры, то бродила по сыктывкарским улицам, встречала спившихся женщин и пыталась понять – что у них на душе.

— Многие артисты — люди суеверные. А вы?

— Кто-то из артистов стучит по сцене (есть такая примета), другие не расстаются с талисманами. Но я человек не суеверный, а верующий. Перед трудными спектаклями всегда молюсь. И это мне помогает.

— Что, кроме театра, вас радует?

— Мои дети – я их люблю всем сердцем! Люблю смотреть на Вычегду, слушать пение птиц, треск горящего костра. Есть у меня заветное место в Алешино, где мы когда-то бывали с мужем. А теперь мы приезжаем туда с сыном…

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.