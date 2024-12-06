«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», – писал Александр Пушкин в романе «Евгений Онегин». Однако ногти – это не только защита и украшение пальцев, а еще и важный элемент в магии, мифологии и гаданиях.

Средство передвижения

Некоторые деревенские старухи, чувствуя приближение смерти, отказываются стричь ногти. На вопрос «почему?» отвечают загадочно: «Так помирать же скоро – как я без ногтей на гору-то влезу?!»

Это не значит, что бабушка сбрендила на почве деменции. Наоборот, у нее отличная родовая память. Она помнит, что в старину многие крестьяне-язычники верили в некую стеклянную гору, на которую душа должна взобраться, чтобы попасть в рай. Сорвешься с горки – окажешься в аду. Альпенштоков на том свете не выдают. Поэтому, чтобы забраться наверх, нужны длинные, крепкие, острые ногти.

Суеверие, конечно. Но не более странное, чем те, которые содержат другие мифы народов мира. Река Стикс и прочие Ахероны – из той же серии. Или, например, гора Шамбала.

Как на самом деле устроено загробное царство, каждому из нас предстоит узнать лично. Но во многих русских и коми деревнях бытовала именно эта версия – про стеклянную гору. Поэтому крестьяне на всякий случай всю жизнь собирали обрезки своих ногтей и просили родственников положить их потом в гроб.

Был и другой способ – позвать на помощь кошку с острыми когтями. Считалось, что если не бить и не обижать кошек, то они могут после смерти одолжить свои когти, для того чтобы попасть в рай.

Наши предки верили, что ногти, волосы и кровь – это те части тела, которые позволяют влиять на судьбу человека. Считалось, что срезанные ногти и волосы никому отдавать нельзя, даже на память. Лучше всего их сжигать, дабы никто ворожбой и заклинаниями не смог причинить вред хозяину.

Возможно, что символическая связь ногтей с потусторонним миром основана на свойстве ногтевой пластины не ощущать боли. Недаром в английском языке есть выражение «hard as nails» – твердый, как ногти. Так говорят о черством, бездушном человеке.

Кстати __________________________________________________________

В одной арабской сказке рассказывается, что когда Адама и Еву изгнали за рая, то для того, чтобы выжить, Адам состриг ногти и отрезал волосы у жены своей и зарыл все это глубоко в землю. Из этих «семян» выросла пальма. Ствол у дерева был шероховатый, с выростами, напоминающими ногти, а листья нежные и длинные, как волосы Евы. Так появилась финиковая пальма.

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Гыж кисель

На коми языке ногти называются гыж. Существует множество коми пословиц и фразеологизмов про ногти. Гыжй\н и пинь\н кутчысьны – держаться зубами (букв. ногтями и зубами); гыжйыд оз м\рччы – руки коротки (букв. ноготок не берет); гыж дон оз сулав – ломаного гроша не стоит; гыж йыв ыджда сакар тор – кусочек сахара величиной с ноготок.

Интересно, что холодец по-коми называется гыж кисель. Дело в том, что словом «гыж» называют не только ногти, но и копыта.

Вместилище души

В традиционных представлениях некоторых африканцев ногти являются вместилищем души. Существует предание, герой которого приготовил снадобье из ногтей, состриженных со своих пальцев вождями племен. Затем он сжег снадобье, и вместе с дымом в него вошла душа всего народа ашанти.

У восточных хантов существует миф о происхождении человека от рыбы. И прямое доказательство тому – ногти, похожие на рудименты рыбьей чешуи. Так ногти мифологически связывают человека не только с миром воды, но и с миром потустороннего.

Не грызи судьбу

Множество примет имеет отношение к ногтям, ведь они сопровождают человека всю его жизнь.

Белые пятна, появившиеся на ногтях, сулят радостное событие, которое вскоре должно произойти с человеком. Если же на ногтях появились черные пятна – ждите беды. Длинные ногти – к богатству. А скупого человека легко узнать по кривым ногтям.

Сломанный ноготь мизинца подтверждает финансовые потери. Сломанный ноготь указательного пальца говорит о том, что намеченные планы не сбудутся. Если такая же неприятность случилась со средним пальцем, рекомендуется отложить поездки.

Грызть ногти не просто вредно для здоровья, оказывается, эта привычка приводит к тому, что человек «загрызает свою судьбу». Если ногти грызет девушка – есть опасность тяжелого течения родов. Первые состриженные ногти новорожденного следует зарыть под ясень – так можно уберечь малыша от злых сил.

Чтобы отрастить ногти, старайтесь подстригать их на растущую луну. День недели тоже имеет значение. В понедельник вместе со стрижкой ногтей уйдет и весь негатив. Если стричь ногти во вторник, можно разбогатеть. Постригли ногти в среду – ждите приятных новостей. Подстригите ногти в четверг – ждите обновок. Пятница и воскресенье – крайне опасные дни для стрижки ногтей. Субботняя стрижка ногтей способна улучшить здоровье. Самое неблагоприятное время для стрижки ногтей – это полнолуние. В этот день человек рискует нарушить энергетические потоки и стать уязвимым. Если подстричь ногти ночью, то можно открыть себя для злых духов.

И еще – чем больше лунки у основания ногтя, тем дольше проживет человек. Верить или не верить этим приметам – решайте сами.

Существовало старинное гадание на ногтях – онихомантия. Это одна из древнейших разновидностей хиромантии, которая учит читать характер по ладоням. Обкусанные ногти принадлежат людям неуравновешенным и легковозбудимым. Длинные ногти у тех, кто недоверчив и мнителен. Короткие – у тех, кто логичен и склонен к критике. Загибающиеся и крючковатые ногти говорят о жадности и прижимистости.

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Три любопытных факта

1. Ногти растут со скоростью 0,1 мм в день. Причем летом – быстрее, чем зимой. Потому что в холодную погоду обмен веществ замедляется.

2. Обладатель самых длинных ногтей – индиец Ш. Чиллал. 60 лет он не стриг ногти. В результате их общая длина составила 9 метров.

3. При печати текста на клавиатуре происходит массаж ногтевой пластины, что ускоряет ее рост.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.