Май, отдыхай! (Блиц от 29 апреля)

Российские власти окончательно определились с празднично-выходными днями, которые начнутся уже на этой неделе. Всего их будет 8.

Суббота, 30 апреля, объявлена выходным днем. Таким образом, первая праздничная серия, приуроченная к Дню труда (1 мая), продлится 4 дня – с 30 апреля по 3 мая включительно. Вторая (9 мая – День Победы) – тоже 4 дня: с 7 по 10 мая.

Нефть можно черпать ведрами

В Ухте возле жилого дома № 20 по ул. Куратова появилось нефтяное озеро. Нефтесодержащая жидкость из старой скважины просочилась прямо на улицу.

Всего же на территории Ухтинского района находится около полутора тысяч скважин, сотни из которых бесхозные. Для их полной консервации у муниципалитета нет средств.

Ленин сойдет с постамента

В Инте демонтируют памятник вождю, установленный на площади, носящей его имя, и отправят на реставрацию. После чего вернут на место.

11 мая состоится объявленный мэрией аукцион на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Начальная цена – 5,4 млн рублей. После того, как определят посредника, скульптуру Ильича, изготовленную в 1958 году, снимут с постамента и отвезут в мастерские.

Список потерь увеличился

На Украине погибли еще двое военнослужащих из Коми.

Илья Пыстин родился в Троицко-Печорском районе, затем переехал с родными в поселок Синдор Княжпогостского района. Служил по контракту водителем-радиотелефонистом. Старшина первой статьи Александр Стуков детство и юность провел в поселке Пожемаяг. Учился в Черемуховской школе. До спецоперации служил по контракту в мотострелковом батальоне воинской части Северного флота.

Подарочный набор для младенца

С 1 июля в Коми начнет действовать дополнительная мера поддержки семей с детьми.

Соответствующий проект постановления правительства предлагает утвердить порядок приобретения, хранения и предоставления семьям с новорожденными детьми подарочных комплектов из детских принадлежностей. Стоимость каждого набора – 5 тыс. рублей. Подарочные комплекты будут предоставляться медицинскими организациями, подведомственными Минздраву Коми.

Когда выплатят майские?

Отделение ПФР по Коми предоставило график получения выплат с учетом праздников и выходных.

Клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К деньги перечислят 12 мая, с фамилиями на буквы Л-Я – 20 мая. Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты на счета в других банках, получат денежные средства 19 мая. Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Выплаты из маткапитала за май обладателям сертификатов перечислят 29 апреля.

В Коми купят «Аннушку»

Ан-24 для «Комиавиатранса» купят на бюджетные деньги.

Зампред правительства Коми Эльмира Ахмеева провела рабочее совещание, на котором рассматривалась возможность приобретения самолета. Стоимость судна составляет 50-60 млн рублей, без поддержки государства региональный авиаперевозчик купить его не сможет.

«Заслуженный тренер России»

Почетное спортивное звание присвоено Александру Ветрову.

Александр Иванович работает тренером по лыжным гонкам в спортивной школе Сосногорска. Под его руководством на соревнованиях всероссийского и международного уровней высоких спортивных достижений добились Юлия Иванова –участница Тур де Ски, призер Кубка мира, участница Олимпийских игр в Сочи. И, конечно, Юлия Ступак – олимпийская чемпионка 2022 года, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее, трехкратный призер чемпионатов мира.

Лучший садик – печорский

Подведены итоги ежегодного республиканского конкурса.

По результатам экспертизы конкурсных материалов победителем признано муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11» (руководитель – Светлана Филиппова). Лауреатами 2 и 3 степеней стали дошкольные учреждения Усинска №№ 7 и 8.

За «стук» заплатят

Правительство Коми предлагает платить гражданам деньги за сообщения в полицию о правонарушениях.

Соответствующий проект с правками в региональный закон «О некоторых вопросах участия граждан в охране общественного порядка» размещен на интернет-портале общественного обсуждения нормативных актов Республики Коми. Например, предлагается внести дополнение, по которому граждане, сообщившие в полицию информацию о правонарушениях в области правил дорожного движения, а также об угрозах общественного порядка, могут получать «финансовую поддержку».

Женское коварство

50-летняя эжвинка выдумала историю с изнасилованием, чтобы привлечь внимание партнера.

На роль обидчика она выбрала почему-то своего 70-летнего соседа по общежитию. Тот был крайне удивлен, когда к нему пришли полицейские. Их вызвала соседка, обвинившая пожилого мужчину в изнасиловании. Стражей порядка неприятно поразило, что заявительница была пьяна. А потом выяснилось – эту историю она выдумала, дабы привлечь внимание своего сожителя, часто уходившего из дома. Но вместо этого дама привлекла внимание следователя: теперь ей грозит срок за ложное обвинение.

Медь нынче в цене

38-летний мужчина из Троицко-Печорска вынес меди на 75 тысяч рублей.

С марта по апрель злоумышленник проникал на производственную базу и постепенно выносил оттуда медные элементы. Общий вес похищенного составил 45 кг. Кроме того, сорвав замок, он проник в ангар и вынес оттуда 35 метров жильного медного кабеля. Возбуждено уголовное дело.

Драма в Кебанъеле

Нетрезвый мужчина пришел в «Империю вин» с топором.

Похититель пригрозил кассирше, что отрубит ей голову, если она не выдаст ему бутылку водки. Храбрая женщина вступила в борьбу. В результате злодей потерял равновесие и упал на пол, а кассирша отобрала у него топор.

Однако налетчик на этом не успокоился. Покинув магазин, он вступил в перепалку с другой сельчанкой и ранил ее ножом. На днях суд приговорил преступника к трем годам лишения свободы.

фото фото fklub-drug.ru.