Малоизвестная ухтинская фирма неожиданно получила «на откуп» все мусорное хозяйство Коми

Республика готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Первый шаг к этому — образование новой структуры, этакого «мусорного генерала» — Регионального оператора по обращению с отходами. 6 июля состоялся конкурсный отбор, по результатам которого Региональным оператором стало ООО «Ухтажилфонд».

Реформа коснется не только жильцов многоквартирных домов, но и владельцев частных домов, а также всех хозяйствующих субъектов. С началом деятельности Регионального оператора вместо жилищной услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, плата за которую в настоящее время входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанции появится отдельная строка «Коммунальная услуга по обращению с ТКО». Размер платы будет рассчитываться по тарифам, установленным Министерством энергетики, ЖКХ и тарифов РК, с учетом установленных нормативов накопления ТКО.

Свалки — вне закона

В целом понятно, почему наше правительство так озаботилось мусором. Ежегодно россияне выбрасывают более 70 миллионов тонн несортированных отходов. При этом 94% попадают на свалки, 2% сжигаются. И только жалкие 4% тем или иным образом перерабатываются и пускаются в оборот. Многие города и поселки окружены несанкционированными свалками. И это превратилось уже в острую социальную проблему. Один из серьезных «звоночков» для власти — недавние «мусорные бунты» в Подмосковье. А сегодня разгорается скандал и в связи со строительством мусорного полигона рядом с Урдомой, которая находится у границы с Коми.

Не лучшим образом выглядит ситуация и в нашей республике. Среди регионов Северо-Запада Коми занимает шестое место по количеству «производства» отходов. В 2016 году их «урожай» составил 5,76 млн тонн. В среднем объем ТКО на одного жителя республики составляет 350 кг в год (2,3 кубометра). При этом из сотен действующих в Коми свалок узаконены всего лишь восемь!

Отходы и расходы

Новая система должна изменить сам принцип формирования отходов. Если раньше за мусор брали с квадратного метра, то теперь плата будет начисляться на каждого проживающего, включая младенцев. Что в принципе логичнее: ведь не метры производят отходы, а граждане. Другое дело — тарифы, и это ключевой вопрос.

К 2021 году в республике должны построить четыре объекта по обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов — на территории Сыктывкара, Сосногорска, Печоры и Воркуты. А всего за период реализации программы в Коми планируется создать 272 площадки накопления твердых коммунальных отходов, 1108 площадок для раздельного сбора мусора, рекультивировать 350 участков несанкционированных свалок. В муниципалитетах будет построено 69 мусороперегрузочных станций, 17 мусоросортировочных станций, два мусороперерабатывающих завода — в Эжве и Сосногорске, 19 полигонов ТКО и 10 площадок временного накопления ТКО. Таким образом, по плану, через два года 90 процентов коммунальных отходов будут не утилизироваться, а перерабатываться.

Предполагается, что новая инфраструктура обращения с ТКО будет создана без привлечения бюджетных средств – за счет ресурсов регионального оператора. Специалисты оценивают расходы на организацию системы в 2-3 млрд рублей. Вложения планируется окупить за 5-7 лет, в том числе за счет реализации переработанных отходов. Часть средств пойдет на покупку мусороперерабатывающей техники.

Мусор — это «золотая жила»

Естественно, возникает вопрос: почему победило некое малоизвестное предприятие из Ухты? Вероятно, на сегодняшний день ситуация в Ухте выглядит относительно благополучной. Здесь располагаются две из восьми «законных» свалок.

Однако, став монополистом на этом рынке услуг, «мусорный генерал» и повел себя соответственно. На днях стало известно, что Республика Коми вошла в антирейтинг по прогнозируемому росту тарифов на обращение с отходами (об этом сообщило агентство РИА «Новости»). И теперь с этим будет разбираться антимонопольная служба.

ООО «Ухтажилфонд», волшебным образом выигравшее в Коми тендер по обращению с отходами, не скрывает своих аппетитов. Уже на самом старте, оттеснив «Ухтаспецавтодор», имеющий опыт работы с утилизацией мусора, новоявленные владельцы «золотой жилы» заявили о таком тарифе, величину которого в Коми МинЖКХ, похоже, стесняются озвучивать. По некоторой информации, это порядка 500 рублей в месяц с каждого (в том числе малолетнего) жильца МКД. Для сравнения: в регионах РФ, где уже год действует новая система, эта цифра — в пределах 120 рублей.

Примерно на эту же цену ориентировал республиканское МинЖКХ и «Ухтаспецавтодор». Очевидно, управляшка «Ухтажилфонд», отнюдь не блестяще обслуживающая 450 МКД в Ухте, намеревалась очень круто «диверсифицировать» свой бизнес. Но пока добилась лишь одного — вместе с республикой вышла в лидеры скандального антирейтинга.

Как сообщает «Комиинформ», «в настоящее время региональный оператор ООО «Ухтажилфонд» проводит торги на определение исполнителей услуг по транспортированию ТКО, в результате которых стоимость услуг прогнозируется к снижению… Единый тариф на услугу по обращению с ТКО будет утвержден уполномоченным органом и вступит в силу не позднее 1 января 2019 года».

Молчать не надо

По мнению экспертов, новое законодательство по обращению с ТКО, как и все остальное в сфере ЖКХ, достаточно сырое. Особенно ощутимо последствия новой «мусорной программы» почувствуют многодетные семьи. Ладно, если в квартире живут двое, а цена за вывоз мусора на одного будет равна 150 рублям в месяц. А если в семье пятеро детей? Ежемесячная плата перевалит за тысячу!

В общем, вопросов множество, и их надо обсуждать, а не замалчивать. «Трибуна» будет следить за развитием ситуации.

Анатолий ПОЛЬКИН.