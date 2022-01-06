Модернизация лабораторной службы в Коми, затеянная руководством Минздрава, снова набирает обороты, хотя специалисты по лабораторной диагностике предупреждают о негативных последствиях. Главная угроза – разрушение государственной системы лабораторной службы в регионе.

На те же грабли

«Трибуна» уже писала на эту тему и приводила мнения экспертов. Напомним, главный внештатный бактериолог Минздрава РК Ольга Машкова говорила: предложение ООО

«МедИнвестГрупп» («МИГ»), теперь эта компания называется «МедЛидерГрупп», не учитывает интересы специалистов действующей в республике лабораторной службы, не говоря уже о других специалистах здравоохранения. Региональный Минздрав, желающий сделать оператором централизованной лабораторной службы частную компанию, выбрал неправильный путь.

– При этом наш Минздрав тоже знает, что в десяти регионах России они уже пытались модернизировать имеющуюся систему. У них там ничего не получилось, все провалили и уехали. Теперь нашим коллегам из Омска, Курска, Перми приходится все восстанавливать, – рассказывает Ольга Машкова. – 3 декабря 2021 года состоялась встреча, на которой присутствовала и представитель компании Ольга Кривова. Кстати, г-жа Кривова совершенно далека от здравоохранения, у нее нет медицинского образования. Мы связывались с главным специалистом Перми – там с первого дня начались проблемы, также было и в Курске.

– Частная компания, которая хочет заняться централизацией лабораторий, знает специфику Коми?

– По-моему, нет. Они думают, что мы – Франция. С такими-то дорогами!

Что будет с анализами?

Кроме того, в предоставленном фирмой проекте не учтены особенности оказания своевременной оперативной помощи по лабораторной диагностике. По словам специалистов, есть ряд исследований, которые нужно проводить в динамике, в течение определенного периода времени. Например, перед хирургическим вмешательством и в ходе самой операции.

Есть определенные сроки, которые специалисты условно делят на три периода: преаналитический (с момента забора биологического материала до момента начала исследования), аналитический и постаналитический (когда должны выдать результат). Каждый период занимает определенное время, существуют строгие нормативы. Конечно, есть анализы, исследования которых осуществляются до 24-48 часов (микробиологические). Но есть и те, которые требуют экстренной доставки, а именно в преаналитический период, причем таких анализов много.

Так вот, оказывается, они только будут проводить исследования, а все остальное преаналитика, постаналитика, забор материала из районов – нет опыта централизации. И поэтому хотят сохранить экспресс-лабораторию на местах. Но ни один главврач не допустит, чтобы в лечебном учреждении ходили частники, которые ему не подчиняются.

Они даже не представляют, как будет осуществляться доставка биологического материала. Потому что на преаналитическом этапе может быть до 68% ошибок: как доставят, как перевезут. И потом наш регион очень большой. Как они в морозы собираются доставлять анализы? Везти из Летки ту же мочу? А если экстренная ситуация? Свою машину они не будут пять раз в день гонять туда-обратно. Это придется делать лечебному учреждению.

Такой «МИГ» нам не нужен

– Мы предлагаем свой вариант развития лабораторной службы, но Минздрав нас не слышит и не хочет. Пропускают мимо ушей, – продолжает Ольга Машкова. – Я с 2010 года пишу о централизации. Есть редкие, дорогостоящие анализы, которые можно проводить в Сыктывкаре. Но не в частной лаборатории, а в государственной. Но всю рутину нужно оставить на местах. У нас есть и ЛИС (лабораторная информационная система) – это единая система, за которую заплачены большие деньги, уже часть подключена и работает.

«МИГ» настаивает, что существующая система неэффективна, оборудование изношено на 70%, где-то на 100%, помещение не соответствует СанПиНам, не хватает автоматизации, а исследования выполняются устаревшими ручными методами. По годовому отчету, который представила главный специалист, всего 23%. Мы постоянно обновляем. У врачей претензий к нам нет. У нас хорошие лаборатории. А если понадобятся «автоматы», в зависимости от наших потребностей, любая фирма нас оснастит от и до. Но нет предела совершенству, с этим согласны. Мы готовы меняться в лучшую сторону, но не с ними. Потому что то, что они предлагают, повторюсь, уничтожение системы.

– Ольга Федоровна, а почему Минздрав не слушает своих специалистов?

– Видимо, есть личная заинтересованность. Министр Дягилев нас не слышит, смотрит мимо нас. Когда Владимир Уйба с нами встречался, он обе-щал, что без нашего медицинского лабораторного сообщества ничего не решит. Но, видимо, слукавил. С 1 февраля 2022 года уже хотят начать делать ремонт в пищеблоке Эжвинской больницы. В Минздраве говорят, что есть решение. А какое оно? Почему нас до сих пор не познакомили? В некоторых СМИ «МИГу» невежды поют дифирамбы. А что может получиться: придут, возьмут деньги, развалят и уйдут. Как это было, к примеру, в Перми. Нельзя допустить такое!

Екатерина МАКАРОВА.