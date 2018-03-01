Малый бизнес задыхается от большой нагрузки

Этот сельский бизнесмен пришел в редакцию после публикации статьи «Они дикие и кусаются!» («Трибуна», 9 февраля с.г.), в которой речь шла о непомерном росте налогов на недвижимость для предпринимателей. Человека захлестывали эмоции: «Я согласен со всем, что написано, я даже больше скажу: нас готовы задушить…»

И поведал свою историю, показав при этом расчеты, документы, «платежки». Имя и место жительства по его просьбе мы не называем. «Выйдет статья — проверками замучают», — резонно заметил он. Впрочем, каждый из нас в любом сельском районе Коми знает таких малых бизнесменов. У них, как правило, один или несколько мелких объектов — магазин, пекарня, парикмахерская, маленькое кафе, пилорама, автомастерская…

Правила меняются на ходу

— В бизнес я пришел 20 лет назад, — рассказывает сельчанин. — Не от хорошей жизни — от безысходности. Вернулся домой после вуза — и никому не нужен. От предприятий — былой славы района — ничего не осталось. Вместе со своим «малым бизнесом» я пережил разные времена, опыт у меня большой.

Самое горькое и постоянное правило ведения бизнеса в России состоит в том, что нет никаких постоянных правил. Сначала их выдумывают, потом выясняется, что исполнить их невозможно, и начинают менять на ходу. Только что-то запланировал, деньги заложил — бац! — и новый закон, новые платежи и расходы.

Сегодня у меня несколько «точек». Начнем с самого возросшего налога — на недвижимость и землю. Налог за здание магазина в крупном селе у меня нынче — 27 тысяч. Неподалеку есть маленький поселок, многие жители из которого уехали. Брошенные дома обветшали, все заросло борщевиком. Летом к обитателям поселка приезжают дети, внуки, живут дачники, но зимой остается лишь горстка стариков. За магазин здесь я нынче должен заплатить налог в 32 тысячи. Есть и еще одна точка — ветхое здание, которое почти не используется. На него налог еще больше! Кто и по каким соображениям это высчитывал?

Про коммуналку говорить не стану. Это очень прожорливая тварь. Ежегодный рост платежей каждый ощущает на своей шкуре. Разница в том, что тарифы для нас значительно выше, чем для населения. Например, за электроэнергию (по всем объектам) я в 2016 году заплатил в целом 1 млн 530 тысяч, а в 2017-м — уже 1 млн 700 тысяч.

«Платон» — от слова платить

Или возьмем транспорт. Не стану говорить про бесконечный рост стоимости дизтоплива, про страховки на автомобили. Это многие ощущают на себе.

У меня пять единиц техники. Заплатил налог на транспорт: за «газон» — 8500 руб., за МАЗ — 26350 руб., за КамАЗ — 13600 руб. и т.д. К ним еще за систему «Платон». А куда деться! С 1 апреля 2014 года вступил в силу закон, обязывающий оборудовать автотранспорт тахографами — приборами для регистрации скорости, режима труда водителей.

Каждый тахограф с учетом установки обошелся мне почти в 50 тысяч рублей (умножим это на несколько машин). Но тогда нам никто не сказал, что внутри тахографа стоит блок СКЗИ, который положено менять раз в три года. Блок — это некая флеш-карта в металлическом корпусе. На мой взгляд, красная цена ей 2-3 тысячи, но оказалось, что стоит это удовольствие 23500 рублей! Причем ехать за блоком надо в город, а это дополнительные расходы. И такое «доение» происходит постоянно!

У меня пять водителей. По закону каждому нужна так называемая «карта водителя», которая, словно банковская карта в банкомат, вставляется в тахограф. Когда водитель устраивается ко мне, я пишу ходатайство на получение такой карты. Ее делают месяц. Я плачу за нее 2900 рублей. Самое обидное, что водительские права (документ куда более важный) действуют 10 лет, а «карта водителя» — 3 года. Потом плати снова!

Хитрецы нашли способ зарабатывать: устраиваются, а получив карту, увольняются. Приходит ко мне другой «кадр» — и все с начала. Оказывается, они едут работать на вахту, где требуются водители с готовой картой.

Есть еще одна тема — взятки и «откаты». Но я об этом промолчу. Будем считать, что у нас этого нет.

«Любой каприз за ваши деньги»

Вот недавно ввели закон о системе ЕГАИС. Цель закона — контролировать уплату налогов и сделать невозможной работу «в серую», убрать с рынка весь контрафактный алкоголь. Теперь надо, чтобы в каждом чеке были указаны наименование товара и цены. Для этого требуется оборудовать рабочее место кассира. Стоимость оборудования одного места — 350 тысяч рублей. При этом обязательно нужен интернет. А когда таких мест несколько?

В том самом маленьком поселке интернета нет! Я пытался подключаться через оператора сотовой связи, но возникали постоянные перебои. Никто, конечно, из-за меня не станет тянуть оптико-волоконную линию в деревню, где живут одни старики. Предложили воспользоваться спутниковой связью — (32 тысячи в месяц). Мол, любой каприз за ваши деньги! Да только каприз-то это не мой — закон придуман правительством. А вот деньги, увы, мои… Или можно закрыть магазин — пускай старики ходят за 10 километров.

Или взять те же ККА — контрольно-кассовые аппараты. Штука стоит 35 тысяч. Отдельно надо платить за программу, обслуживание, кассовую ленту и т. д. Не удивлюсь, если завтра эти ККА объявят «незаконными» и вынудят покупать другие — вдвое дороже.

Мои сотрудники обязаны дважды в год проходить медкомиссию. И раз в год — сдача санминимума. Платить за это обязан работодатель, то есть я. В этом году стоимость медосмотра возросла почти на тысячу за одного человека. Сейчас врачам поднимают зарплату. Я — за, я ценю труд медиков. Но думаю, что цена услуги для нас опять возрастет.

Фискальное бремя

Стоимость рассмотрения лицензии на продажу спиртного была 40 тысяч, а стала 65. Чем продиктован такой скачок?Экономической необходимостью? Или «рассматривать» стало в полтора раза труднее? Нет, только желанием получить деньги, заработать на нас.

Лицензия дается одна — хоть у тебя два магазина, хоть десять, хоть сеть типа «Магнита». Для сетевых магазинов это копейки, а для человека, торгующего в глухой деревне — ощутимая сумма. Условия явно неравные. Какую ситуацию ни возьми, поворот всегда в пользу крупных сетей. Допустим, задавят нас, мелких. Но кто поверит, что в бездорожном глухом поселке откроют «Ашан» или «Ленту»? Сетевик туда не пойдет.

Слышали слова из рекламы: «А проценты за вас заплатит банк»? Это чистой воды обман — чтобы люди пользовались картой именно этого банка. Проценты заплатит предприниматель. С каждой сделки ИП платит 1,6% + НДС. Если это ООО, то оно платит 2,2% + НДС. Сделал человек покупку на тысячу в магазине ООО, и с этой сделки предприниматель отдаст 22 рубля банку.

Вот документы про мой фискальный налог на предпринимателя. В 2015 г. — 22 тыс. 269 руб., в 2017-м — 28 тысяч, в 2018-м — 32400. Откуда такой рост? Разве у меня вырос оборот? Расходы мои выросли — да. Но оборот — нет. В моем селе люди не стали жить лучше, денег в их кошельках не прибавилось!

Постоянно меняются система учета, декларации, тарифы, законы… Не успеваешь следить. Выполнить все это практически невозможно. Причем, вводя новый закон, нам каждый раз вешают лапшу на уши: мол, «это не скажется на росте цен и тарифов…» Но где должен предприниматель взять эти деньги? Только если их заложит в цену товаров и услуг!

Есть кто живой?

Те, кто когда-то вместе со мной начинал, бросили дело, ушли из бизнеса. Невозможно играть по таким правилам! Число предпринимателей становится все меньше.

Сейчас вся республика озабочена повышением МРОТ. Горячо обсуждают это. У меня жена медик, мать в школе работает. Я, конечно, «за». Но и я как работодатель обязан поднять зарплату до 16 тысяч дворнику и уборщице. До этого они получали минималку. Я, закрыв глаза, рисовал им «восьмерки» (8-часовой рабочий день), хотя в реальности они трудились 3-4 часа. Это позволяло людям получать трудовой стаж, они могли надеяться на пенсию (пусть даже крохотную). Но где сейчас я возьму за их труд 16 тысяч? Выход — вывести их за штат, перевести на полставки, пойти на «серые» схемы… А тогда у них не будет идти стаж и нет перспективы пенсии.

Вслед за тем, что поднимут зарплату низкооплачиваемым категориям, ее поднимут и всем остальным. Не может уборщица получать как учитель! Значит, и мне надо будет поднимать всем зарплату. Из каких средств? Сокращать работников — там, где трудились трое, останутся двое.

Во-первых, это очень хлопотно. Люди обратятся в суд. А во-вторых, кого мы хотим обмануть? Да, государство получит с меня желанные налоги и выплаты. Но уволенные и те, кто сел на полставки, пойдут с протянутой рукой — встанут на учет по безработице, попросят субсидий и помощи в соцзащите, то есть сядут на шею тому же государству.

Я за то, чтобы зарплаты были высокими. Но для того, чтобы я смог их людям выплачивать, дайте мне возможность заработать, не душите малый бизнес!

Записала

Людмила КУДРЯШОВА.