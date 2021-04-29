Малыш выпал из окна (Криминал от 30 апреля)

В прошедшую субботу в Воркуте двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома.

Ребенка в сугробе у подъезда дома обнаружил прохожий, который тут же позвонил в «Скорую» и полицию. Травмированного мальчика госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции установили, что мальчик находился дома с нетрезвым отцом. Мать ребенка в это время была в гостях. Проводится проверка.

А за борщевик – ответишь

С жителя Пажги принудительно взыскали штраф за нескошенный сорняк.

Управление Россельхознадзора выявило, что собственник земельного участка в 3 га допустил нарушение требований земельного законодательства: участок не использовался, зарос сорной растительностью, преимущественно борщевиком. Признаки ведения сельскохозяйственной деятельности отсутствовали. В сентябре прошлого года хозяину участка было вынесено постановление о штрафе в 20 тысяч рублей, однако он его проигнорировал. В рамках исполнительного производства штраф взыскан с должника в полном объеме.

Путем открытого доступа

Двое любителей выпить находили средства на спиртное на незапертой пилораме.

В полицию села Прилузского района обратился руководитель фирмы, работающий близ одного из населенных пунктов. Он сообщил, что во время ревизии обнаружил хищение имущества со своей пилорамы. Вскоре воры были найдены: ими оказались двое рабочих предприятия. Им даже не требовалось взламывать замки: они просто уносили с работы запчасти, дизельное топливо, газовые баллоны, увезли даже садовую тележку и электродвигатель. Ущерб составил 47 тысяч рублей. Украденное 50-летние несуны сбывали за бесценок, а деньги пропивали. Возбуждено уголовное дело.

Месть бывает разная

Сыктывкарка, поссорившись с возлюбленным, лишила его детородного органа.

Во время затянувшийся выпивки между мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате женщина оказалась запертой на балконе. Освободившись из «морозного плена», она воспользовалась тем, что мужчина был очень пьян и ударила его коленом в пах. А когда тот упал, схватила его за репродуктивный орган и крепко сжала руку. Как следует из материалов дела, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший за собой потерю органа. Суд назначил сыктывкарке наказание в виде одного года лишения свободы.

Не собачье дело

В Ижме вынесен приговор браконьерам, убившим самку лося.

Трое охотников из поселка Том и Ухты в марте убили лосиху на берегу реки Черная Кедва, мясо вывезли, а требуху бросили на месте преступления. В суде браконьеры вину не признали, заявив, что мясо и внутренние органы животного нашли собаки. Между тем, инспекторами было установлено место незаконной охоты, найдены гильзы, а в стволах деревьев – пули. Двум горе-охотникам назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, третьему – в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.