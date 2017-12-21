Малышей теперь надо «привязывать»

В начале декабря депутат Совета Сыктывдинского района Евгений Потолицын получил коллективное обращение от своих избирателей из деревни Красная, которые возмущены тем, что они оказались «невыездными».

По указанию районных властей перестали возить детей детсадовского возраста в школьном автобусе. Теперь автобус, который доставляет из деревни школьников на занятия в село Часово, ходит полупустой, а малышей в него не берут, поскольку ужесточились требования к их перевозке. В результате мамы и папы вынуждены добираться до детсада и обратно либо на попутках, либо оставаться дома.

В свое время маленькие детские сады в нескольких деревнях закрылись, малышей стали возить в детсад соседнего села. До октября нынешнего года для этого использовался школьный автобус: родители сопровождали малышей до садика и обратно. Но в связи с ужесточением требований к перевозке детей делать это запретили. Рейсовых автобусов на этом направлении нет, и у родителей теперь возникли серьезные проблемы.

Куда ни кинь — всюду клин

На обращение депутата за помощью в администрацию района пришел ответ, который повергает в уныние. Заместитель руководителя В. Носов указывает, что имеющиеся автотранспортные средства «не могут использоваться для перевозки детей дошкольного возраста в связи с отсутствием возможности установки специальных удерживающих устройств». Кроме того, по всем существующим нормам прием малышей в детсад может осуществляться только «в присутствии родителей ребенка или их представителя». Проще говоря, возить малышей без сопровождения, да еще и «не привязанных» должным образом в школьном автобусе нельзя!

Администрация также уведомила, что не имеет возможности организовать перевозки путем создания специального маршрута или легкового такси «в связи с отсутствием предпринимателей, готовых такие перевозки осуществлять». К тому же, как сообщил Владимир Носов, у администрации есть печальный опыт организации подвоза детей дошкольного возраста в селе Ыб, когда в аварии погибли люди.

Пока гром не грянет?

Из письма следует, что администрация выхода из ситуации не видит. В связи с этим В. Носов от имени администрации района обратился к депутату «с просьбой выступить с законодательной инициативой (ходатайством) в Государственный Совет Коми и Министерство образования РК о разрешении перевозок детей дошкольного возраста с родителями на автобусах образовательных учреждений».

По мнению депутата Потолицына, администрация просто не желает решать возникшую проблему. О том, что детские сады в маленьких населенных пунктах закрываются, известно уже несколько лет. Значит, и вопрос о перевозке малышей «висит» годами, решать его нужно было раньше, а не после того, как погибли люди. К тому же выход, как считает депутат, есть: нужно применить метод, использующийся для перевозки детей в легковых автомобилях — купить несколько специальных кресел, а на имеющихся автобусных креслах добавить ремни. Конечно, это потребует затрат и времени, но это лучше, чем ждать, когда Госсовет рассмотрит обращение районного депутата. Если вообще он будет этим заниматься, что бывает крайне редко.

Анатолий ПОЛЬКИН.