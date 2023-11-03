В Москве арестован Олег Мамаев, президент ООО «Системные концессии», входящего в холдинг ПАО АФК «Система». С этим бизнесменом власти Коми намеревались реализовать крупные инвестиционные проекты в регионе.
В июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между правительством Коми и ООО «Системные концессии». Глава Коми Владимир Уйба и Олег Мамаев договорились о сотрудничестве при строительстве автомобильной дороги в обход Сыктывкара, нового моста через Сысолу в сторону Максаковки, круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Тиманский» и реконструкции санаторного комплекса в Серегово.
В чем же правоохранители подозревают Олега Мамаева? Обычная история для современной России – хищение бюджетных субсидий на сумму 391,4 млн рублей, выделенных на обращение с твердыми коммунальными отходами региональному оператору в Архангельской области, а также дача взятки на сумму 585 тысяч рублей за покровительство заместителю министра природных ресурсов Архангельской области.
Оперативники ФСБ задержали Олега Мамаева в международном аэропорту в тот момент, когда он направлялся к стойке регистрации, собираясь вылететь в Дубай. Затем бизнесмена доставили в Архангельск, где ему и было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и даче взятки.
Похоже, фигурант уголовного дела жил на широкую ногу, в Дубай и обратно в Москву он намеревался лететь бизнес-классом (стоимость авиабилетов – более 600 тысяч рублей).
Напомним, что санаторий в Серегово обустраивается с 1985 года. В него уже вбухано более трех миллиардов рублей, но все без толку, и никаких перспектив.
Судя по всему, «нехорошее» это место – Серегово. В свое время губернаторы Вячеслав Гайзер и Сергей Гапликов тоже активно занимались поиском бизнес-инвесторов для санаторного комплекса. Но Гайзера упекли в тюрьму, а Гапликова с позором убрали с должности. Теперь мы видим, чем закончилась попытка Владимира Уйбы реанимировать этот проект с помощью господина Мамаева.
Сергей ПАВЛОВ.