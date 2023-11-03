Новогодние выходные в России в этом году продлятся десять дней.

Глава Коми внес в Государственный Совет республики проект бюджета на 2024-й и последующие два года. Согласно документу, расходы республики в следующем году составят около 112 миллиардов рублей.

За 2022 год каждый житель региона потратил на непродовольственные товары в среднем по 131 тысяче рублей, сообщает Комистат.

В м. Кузьдибож Вуктыльского района «Спас-Коми» осуществляют перевозку людей и товаров через реку.

Видео с погибшими животными из крестьянско-фермерского хозяйства в Вуктыле появилось в социальных сетях. Редакция БНК получила подтверждение информации в Минсельхозе Коми.