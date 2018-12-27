Мамонтовым заинтересовалась полиция

Некоторые граждане хорошо знают права, но забывают об ответственности за нарушение закона. Примером тому может служить и история, случившаяся с бывшим руководителем Государственной инспекции труда в Республике Коми Иваном Мамонтовым.

После службы в Госинспекции Иван Григорьевич перешел работать в частный сектор. А в 2015 году Мамонтова уволили с должности генерального директора ООО «Карт-Центр Мета», причем его уход сопровождался конфликтом с учредителями. Сыктывкарский городской суд принял решение восстановить Мамонтова на работе и взыскать в его пользу 117 тыс. рублей. Предприятие добросовестно исполнило решение суда, выплатило Мамонтову присужденные ему денежные средства еще в январе 2016 года.

Однако 15 ноября 2018 года обнаружилось, что с банковского счета ООО «Карт-Центр Мета» в пользу Мамонтова списано 117 тыс. рублей и все по тому же решению суда 2015 года. Оказалось, что он предъявил в банк исполнительный лист, оформленный ему судом в феврале 2016 года, то есть уже после получения от предприятия присужденных денег.

Казалось бы, для юриста нет ничего проще: написать суду, что взысканные судом деньги добровольно выплачены должником и принудительного их взыскания не требуется. Но Мамонтов поступил иначе: исполнительный лист в суд не вернул и о получении денег суду не сообщил. Возможно, он считал, что когда-нибудь этот исполлист еще пригодится. И ведь пригодился… спустя 2,5 года.

Генеральный директор ООО «Карт-Центр Мета», в число учредителей которого входят администрация Эжвинского района Сыктывкара и муниципальное предприятие «Жилкомхоз», обратился в полицию с заявлением о похищении денег у предприятия. Проверка показала, что в действиях Мамонтова имеются признаки преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, – мошенничество. После возбуждения уголовного дела Мамонтов написал явку с повинной и вернул деньги. Остается надеяться, что раскаялся он искренне, а не для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Тем не менее, руководство ООО «Карт-Центр Мета» намерено настаивать на привлечении Мамонтова к уголовной ответственности.

Яков БОБКОВ, юрист.