От поселка Мандач, что находится в Сыктывдинском районе, до столицы Коми – всего-то 30 километров. Тем не менее это сегодня не просто «глубинка», а совершенно заброшенная территория, где люди не живут, а выживают.

В поселке нет ни школы, ни детского садика, а фельдшер приезжает сюда раз в неделю и только на два часа. Соцработника, который может сделать хотя бы укол, тоже нет…

Дорога в распутицу превращается в «жидкий асфальт», здесь постоянные перебои с электричеством и мобильной связью, общественный транспорт не ходит, качество питьевой воды оставляет желать лучшего. Жилищный фонд – полная разруха.

В общем, не поселок, а какой-то «остров невезения», зона бедствия.

«Мертвые души»

Весной этого года Мандач отметил свое 90-летие. В его истории были вполне славные и сытные времена.

Когда-то в поселке было градообразующее предприятие – Сыктывдинский леспромхоз, который нес и социальную нагрузку. Районные власти понимали, что людей в лесу можно удержать только за счет высоких зарплат и налаженного быта. Поэтому здесь полвека назад возводились добротные дома из бруса, были построены садик-ясли, школа, медпункт, почта, клуб, библиотека, хлебопекарня, столовая, магазин. В соседнем поселке Новоипатово (теперь он тоже полузаброшенный), который входит в состав сельского поселения Мандач, функционировал даже аэропорт местных воздушных линий. Благодаря ему очень удобно было планировать свой отпуск и командировки.

В 1989 году в Мандаче было более 500 жителей, сейчас – 60 (почти все пенсионного возраста или инвалиды), но зарегистрирован 281 человек. «Мертвые души», которые здесь числятся, в поселке фактически не живут. Бывшие жители Мандача, как и многих других населенных пунктов республики, на законных основаниях рассчитывают на получение от государства благоустроенного жилья по программе переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Пусть они сюда могут и не заглядывать десятилетиями и ждать своей очереди, но льгота ведь никуда не денется: «Сами ничего не получим, зато, может, внукам что-то перепадет…»

Лесные «варвары»

Если в советское время лесозаготовители считались «кормильцами», то при нынешних диких методах хозяйствования местные жители называют их «варварами». Ведь ни поселок, ни люди, в нем проживающие, нынешним хозяевам «лесов, полей и рек» не нужны. Нужна только дорога для перевозки древесины, в которую вроде как надо вкладываться, но ой как не хочется, поэтому от нее осталось только «направление».

В этой связи вспоминаются слова экс-руководителя Минстроя Коми Андрея Селиванова (проработал в министерской должности всего 45 дней) на октябрьской сессии Госсовета Коми по поводу разбитой дороги Кожва – Чикшино в Печорском районе: проезд одного большегрузного автомобиля равен проезду пяти тысяч легковушек.

«Мертвеца некому нести на кладбище»

Недавно глава администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина и депутат Госдумы России от Коми Олег Михайлов побывали в Мандаче, встретились с местными жителями.

На этой встрече было много эмоциональных высказываний: «Дожили, мертвеца некому нести на кладбище, яму некому выкопать»; «Дрова в дом занести – проблема»; «У нас слабая власть…» Обитатели поселка напомнили и об

обещаниях экс-руководителей Сыктывдинского района. Так, Артур Рудольф

обещал подготовить рабочую программу о признании Мандача неперспективным поселком, а Олег Лажанев видел в будущем здесь «город-сад».

Нынешний руководитель района Любовь Доронина планирует вновь приехать в Мандач, но уже – с прокурором, чтобы он дал оценку состоянию здесь законности и правопорядка. Будет что обсудить, проверить. Например, местные утверждают, что есть случаи, когда приезжие просто покупают прописку в поселке, даже не имея представления, где дом находится, да и есть ли он вообще. Вложения в такой «бизнес» невелики, зато появляется право на получение жилья по переселению. Кроме того, есть такие деятели, кто просто приводит в негодность свое жилище, чтобы добиться каких-то льгот. А еще поселковые жители говорят, что с разбитой дороги до Эжвы украли бетонные плиты. Так ли это на самом деле – надо проверить.

«Не мучьте нас!»

На встрече с представителями власти общее мнение местных жителей емко и кратко высказал Дмитрий Зинченко: «Переселите нас, не мучьте, мы ведь живем в «гнилушках»…»

А мучиться им приходится уже многие годы, поскольку реализация районной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья растягивается до бесконечности. Конечно, было бы проще решать житейские проблемы, если бы Мандач наконец-то признали неперспективным. Однако республиканское законодательство этого не позволяет: неперспективным в Коми считается населенный пункт, в котором зарегистрировано 50 и менее жителей. А формально здесь прописано людей в пять раз больше! И всем надо предоставить жилье. Но где его взять?

По словам Олега Михайлова, такие вопросы надо решать на законодательном уровне. Откуда вообще взялась цифра 50, а не 30 или 100? Может, надо разработать другую методику, чтобы признать населенный пункт неперспективным, например, оценивать состояние всего жилого фонда и инфраструктуры, учитывать желание самих жителей. То есть тут могут быть разные варианты.

Ждать «лучшей доли»?

Но пока сельчанам предлагают ждать 2030 года (это минимум), чтобы подошла очередь на переселение. Хотя их ветхие дома могут развалиться в любой момент. Да и заставлять пожилых и больных людей столько лет ждать «лучшей доли» – это, мягко говоря, негуманно.

Что касается разрушенных и заброшенных домов, добавляющих гнетущих красок в общий вид поселка, то под их снос тоже нужны деньги, которых нет, да и не предвидится. При этом, как ни странно, деньги нашлись на обустройство в поселке «Дворика детства», хотя в Мандаче вообще нет ни одного жителя детсадовского возраста. Нет здесь и ребят школьного возраста, которым были бы интересны горки и игровые площадки. Похоже, что они рассчитаны на детвору, которая здесь появляется лишь во время летних каникул.

«Грязь пойдет к дачникам»

Депутат федерального парламента, глава районной администрации, а вместе с ними экоактивистка Нина Ананина и представитель Минприроды Коми Евгений Потаров приехали в Мандач еще и для того, чтобы узнать мнение жителей о возможном обустройстве полигона твердых бытовых отходов в 22-х километрах от поселка. Реакция была неожиданной: обустраивайте свалку где хотите, хоть на месте поселка, только для начала всех нас отсюда переселите!

Но на самом деле вопрос о площадке для полигона куда больше должен волновать жителей Эжвы, так как место под него рассматривается всего в шести километрах от эжвинских дач. По мнению экоактивистки Нины Ананиной, оно из-за высокой обводненности совершенно непригодно для размещения отходов: «Грязь пойдет к дачникам». Лучший вариант во всех отношениях – это территория за заброшенным сыктывкарским аэропортом в районе Соколовки.

И тут совершенно сенсационную новость выдал уже представитель Минприроды: оказывается, под Сыктывкаром еще возможно возведение нового аэропорта (его начали обустраивать в 80-х, а потом забросили, взлетно-посадочная полоса давно заросла травой). Выходит, Соколовка не настолько и бесперспективная, чтобы везти туда отходы? Поэтому рабочим вариантом для размещения полигона пока остается Мандач.

Отступать чиновникам некуда – сроки для выбора места истекли, «тянуть резину» нет времени. Тем более что действующий полигон под Сыктывкаром уже давно переполнен (работает больше полувека). Даже удивительно, как удалось получить разрешение на вывоз туда мусора еще до 2034 года.

Что люди скажут?

Олег Михайлов считает: «При выборе участка под полигон надо руководствоваться четкими рекомендациями ученых, лесников, гидрологов, которые предложили бы оптимальный вариант размещения с точки зрения обводненности, характера грунтов и возможного воздействия на природные компоненты. Эта работа должна проводиться совместно с экоактивистами и с учетом общественного мнения. И только когда решение устроит все стороны, можно будет начать реализацию проекта».

При любых раскладах последнее слово при выборе места под полигон остается за местными жителями. А это как раз и беспокоит чиновников, которым люди не доверяют из-за постоянного вранья.

Получается замкнутый круг. И как из него выйти – непонятно.

Сергей МОРОХИН.