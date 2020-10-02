Понадобилось почти две недели после выборов в Госсовет Коми, прежде чем Избирком РК подтвердил право лидера списка партии «Родина» Максима Шугалея занять депутатское кресло.

25 сентября в Избиркоме Коми наконец-то материализовались необходимые документы, подтверждающие, что Максим Шугалей не занимает должностей, несовместимых со статусом депутата Госсовета Коми – то есть не является государственным служащим или депутатом какого-то другого законодательного органа.

Сам по себе факт появления документов – это что-то из области фантастики. Многие не верят в их подлинность, но проверить это попросту невозможно.

Из ливийской пустыни

Максим Шугалей уже второй год находится в Ливии, где идет гражданская война. У этой страны нет дипломатических связей с внешним миром (посольство России в Ливии временно выведено в Тунис). Более того, Шугалея содержат в тюрьме и, судя по художественному фильму (их выпущено уже два), ему там приходится очень даже несладко.

Из разных источников известно, что социолог из Санкт-Петербурга Максим Шугалей работал в «горячих точках» и как-то связан с бизнесменом Евгением Пригожиным, вхожим в самые высокие кабинеты российской власти. Вот он попал в беду в ливийской пустыне, его там заподозрили в каких-то неблаговидных деяниях, теперь надо выручать парня любыми способами. Ну все это, конечно, интересно, но, спрашивается: при чем тут Коми и наш парламент?

Виртуальный депутат

Шугалей в Коми появился из ниоткуда, точнее, здесь он никогда и не бывал. Кампания в его поддержку велась агрессивно, и на нее были потрачены немалые средства. Даже не знаем, о каких договоренностях идет речь, чтобы художественный фильм о Шугалее показали по одному из федеральных каналов перед самыми выборами. А ведь его надо еще было снять, да непременно с участием известных артистов. Суммы вырисовываются со многими нулями.

Появление Максима Шугалея, пусть и виртуальное, пусть и на глянцевых плакатах, открыло новую страницу в избирательных технологиях и расширило рамки дозволенного.

Теперь мы знаем, что подавать документы для регистрации и прохождения всех последующих избирательных процедур можно не самому кандидату в депутаты, а через посторонних лиц. Не требуется присутствие лидера партийного списка и при его составлении: там ведь тоже нужно оформлять разного рода официальные документы. И самое интересное – «живую» подпись Максима Шугалея никто не видел, но можно поверить и на слово.

Навстречу Госдуме?

И непонятно, для чего нужна была вся эта затея. Скорее всего, отрабатываются какие-то политические технологии. Ведь навязчивая реклама «Родины» с узником тюрьмы все же принесла заметные результаты – фактически каждый десятый избиратель в Коми отдал свой голос за Шугалея, проникся к нему сочувствием.

Теперь можно попробовать эту линию раскручивать и дальше, уже на предстоящих в следующем году выборах в Госдуму России. А почему бы и нет? Фигура Шугалея в регионе стала узнаваемой (точнее, ее экранный образ, воплощенный талантливым артистом Кириллом Полухиным), а те, кто за ним стоит, не похоже, чтобы испытывали какие-то финансовые затруднения.

Но зачем все это надо самому Максиму Шугалею? Конечно, в Африке деньги откроют любые тюремные затворы, но надо полагать, что не в данном случае. Поэтому что-то слабо верится, а точнее, совсем не верится, что мандат хоть депутата от Коми, хоть от российского парламента может как-то повлиять на судьбу ливийского узника.

Тот самый Луговой

Под историю с Шугалеем можно было подобрать любой российский регион, но выбор почему-то пал на Коми. Впрочем, нам к подобным сюрпризам не привыкать.

В 2011 году на выборах в Госсовет Коми в списке ЛДПР под третьим номером шел Андрей Луговой, тот самый, кого в мае 2007 года британская прокуратура заочно обвинила в убийстве Александра Литвиненко (бывший сотрудник органов госбезопасности, получивший в 2001 году политическое убежище в Великобритании). История тогда вышла шумная, поскольку Александр Литвиненко, работавший в свое время на беглого олигарха Бориса Березовского, был отравлен радиоактивным химическим элементом полонием-210.

Естественно, Андрей Луговой всегда категорически отвергал свою причастность к трагическим событиям в Лондоне.

После выборов Андрей Луговой от мандата депутата Госсовета Коми отказался. Вполне возможно, что так же поступит и Максим Шугалей. Только в таком случае всю его виртуальную выборную кампанию можно будет расценить как чью-то дорогостоящую забаву.

Они ведь поверили…

Тысячи людей отдали свои голоса за Максима Шугалея с «Родиной», следовательно, они ему поверили и рассчитывали, что он будет представлять их интересы в парламенте. А теперь выходит, что этот самый важный аспект депутатской деятельности вообще никто не берет в расчет.

Кстати, на первой сессии Госсовета Коми рассматривался размер прожиточного минимума для пенсионера на 2021 год. Только четыре депутата от КПРФ высказались против, поскольку посчитали, что на 12 тысяч рублей в месяц пенсионеру прожить невозможно. Интересно, как бы проголосовал по этому вопросу Максим Шугалей? Ему ли не знать цену не только крошки хлеба, но и глотка воды.

Сергей МОРОХИН.